Bruna Medeiros e Daniela Costa lançam collab de cerâmica para flores

Ma che bontà!

A charmosa casa dos anos 40 na Prainha que trouxe o sabor autêntico de Napoli para o Espírito Santo completa quatro anos. De 18 a 23 de novembro, a Bontà Forno e Cucina celebra com mini palha italiana de cortesia para todos os clientes. No dia 23, sábado, welcome drink para os primeiros convidados e apresentações musicais de Camila Gabriel (almoço) e Luiza Dutra (jantar). A pizzaria, primeira do ES certificada pela AVPN, tem muito a comemorar em 2025: em junho, sua pizzaiola chef Carla Dall'Orto fez história ao vencer a eliminatória brasileira do Vera Pizza Napoletana Champion, tornando-se a primeira mulher e primeira capixaba campeã nacional. Para celebrar, a Bontà convidou a artista Yara Guimarães para pintar à mão um prato especial que homenageia La Vincitrice, ou A Vencedora.