Bruna Medeiros e Daniela Costa lançam collab de cerâmica para flores

Bruna Medeiros e Daniela Costa lançaram a coleção de vasos cerâmicos Tropismo, nesta quarta-feira (12), na Stampa, em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli
Lançamento de Tropismo
A designer floral Bruna Medeiros, da Festar, e a ceramista Daniela Costa, da Mineral Estúdio, juntaram seus talentos e criaram uma linha de vasos cerâmicos para arranjos florais chamada Tropismo. O lançamento foi nesta quarta-feira (12), na Stampa, em Vitória. O coquetel contou com vinhos da Massimex e trilha sonora de Larissa Tantan. O bufê ficou a cargo da Koisas de Minas e pães da Jucá Artesanal, com curadoria de Claudia Moulin.
NA BAHIA
A empresária capixaba Rachel Pires ao lado da cantora Carla Perez no aniversário do produtor de eventos baiano, Will Bettencourt, que aconteceu no último dia 11, em Feira de Santana, Bahia, com o tema dos anos 2000, e que reuniu diversas celebridades e teve como atrações Xandy, Wanessa Camargo, Carla Perez, presença de Scheila Carvalho. Rachel foi responsável pela sublimação do evento, que teve duração de 10 horas. Crédito: Divulgação
Ma che bontà!
A charmosa casa dos anos 40 na Prainha que trouxe o sabor autêntico de Napoli para o Espírito Santo completa quatro anos. De 18 a 23 de novembro, a Bontà Forno e Cucina celebra com mini palha italiana de cortesia para todos os clientes. No dia 23, sábado, welcome drink para os primeiros convidados e apresentações musicais de Camila Gabriel (almoço) e Luiza Dutra (jantar). A pizzaria, primeira do ES certificada pela AVPN, tem muito a comemorar em 2025: em junho, sua pizzaiola chef Carla Dall'Orto fez história ao vencer a eliminatória brasileira do Vera Pizza Napoletana Champion, tornando-se a primeira mulher e primeira capixaba campeã nacional. Para celebrar, a Bontà convidou a artista Yara Guimarães para pintar à mão um prato especial que homenageia La Vincitrice, ou A Vencedora.
Miss ES 2026
O Miss Universo Espírito Santo 2026 se aproxima do seu ápice com o confinamento das 33 candidatas na próxima semana, culminando em grandiosos eventos de premiação nos dias 22 e 23 de novembro, no Espaço Patrick Ribeiro. O concurso, considerado um dos maiores do Brasil, inova com com o desfile de Trajes Típicos, representando a cultura de todos os municípios participantes, e terá sua Grande Final com a apresentação de Cris Barth e desfile de gala com Mari Ferrari. O evento promete ser um espetáculo inesquecível que celebrará a beleza, a cultura e a representatividade capixaba.
BATE-PAPO
A cientista Mika Yamaguchi veio a Vitória a convite de Julia Campagnaro e Raigna Vasconcelos para um bate-papo sobre os efeitos dos análogos de GLP-1 na pele. Na platéia, médicos, profissionais da saúde e da nutrição, que ficaram entusiasmados com as novidades apresentadas. No clique de Wanderson Lopes, Mika entre Lucas Campagnaro, Raigna Vasconcelos, Luisa Barbosa e Julio Campagnaro. Crédito: Wanderson Lopes
Valdecir Torezani reuniu parceiros, corretores e convidados nesta quinta-feira (13), em um café da manhã para apresentar o avanço das obras do Loteamento Alto Wellington Villaschi, em Viana. Durante o encontro, os participantes puderam conhecer de perto o estágio das obras, que seguem em ritmo acelerado, além dos diferenciais do projeto, que contempla unidades comerciais e residenciais. O evento consolida a força da Imobiliária Valdecir Torezani no cenário imobiliário do Estado.
CAFÉ DA MANHÃ
O tradicional CANEG da ASES reuniu lideranças empresariais e públicas para discutir por que o Espírito Santo tem se destacado na inovação. A fala do diretor-presidente do IJSN, Dr. Pablo Lira “Quem planeja tem futuro” foi o destaque do encontro e reforçou a importância da estratégia para impulsionar o Estado. Na foto: Jaqueline Guerra, Giulio Imbroisi e Leonelle Lamas. Crédito: Edson Reis
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível