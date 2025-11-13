Carol Neves e Maria Helena Queiroz recebem em noite de joias e arte em Vitória

A designer de joias Carolina Neves recebeu a fundadora e diretora criativa da MH Studios, Maria Helena Pessoa de Queiroz, em uma noite que reuniu arte, afeto e propósito na galeria Matias Brotas, nesta segunda-feira (10). O espaço ficou lotado de mulheres para conhecer de perto o trabalho da fundadora da marca de papelaria de luxo, que veio pela primeira vez em Vitória. Em pura sintonia, Carol Neves e Maria Helena compartilharam uma conversa inspiradora sobre verdade, memória e o valor do feito à mão. A designer de joias ainda fez um styling ao vivo, mostrando a versatilidade das peças e dando um spoiler das novidades que vêm por aí, uma nova coleção de joias inspirada em movimentos artísticos, com listras, formas e formatos que traduzem sua paixão por unir arte e joalheria.