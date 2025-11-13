Carol Neves e Maria Helena Queiroz recebem em noite de joias e arte em Vitória

Maria Helena Pessoa de Queiroz e Carolina Neves. Crédito: Yasmin Vieira
CN + MH em Vix
A designer de joias Carolina Neves recebeu a fundadora e diretora criativa da MH Studios, Maria Helena Pessoa de Queiroz, em uma noite que reuniu arte, afeto e propósito na galeria Matias Brotas, nesta segunda-feira (10). O espaço ficou lotado de mulheres para conhecer de perto o trabalho da fundadora da marca de papelaria de luxo, que veio pela primeira vez em Vitória. Em pura sintonia, Carol Neves e Maria Helena compartilharam uma conversa inspiradora sobre verdade, memória e o valor do feito à mão. A designer de joias ainda fez um styling ao vivo, mostrando a versatilidade das peças e dando um spoiler das novidades que vêm por aí, uma nova coleção de joias inspirada em movimentos artísticos, com listras, formas e formatos que traduzem sua paixão por unir arte e joalheria.
CAFÉ DA MANHÃ
Para celebrar os 34 anos de tradição no mercado capixaba e o lançamento da nova identidade visual, a Damare alimentos promoveu um café da manhã especial que reuniu empresários e parceirosCláudio Rezende, com a nova geração da empresa, o filho William Rezende e o sobrinho Luiz Felipe Rezende. Crédito: Cloves Louzada
O Ybera Group, gigante capixaba do segmento de cosméticos profissionais, está investindo cada vez mais no mercado de influência. Com mais de 40 mil influenciadores no país, a empresa busca agora parceiros fora do Brasil, com foco nos Estados Unidos. Recentemente, o fundador e CEO Johnathan Alves esteve com o jornalista, comediante e influenciador Rafael Cortez em São Paulo, durante o maior evento de influência da América Latina, realizado pelo Ybera. O Brasil Influencer 2025 reuniu cerca de 12 mil pessoas. Neste ano, a estimativa é de faturamento do grupo é de R$ 400 milhões. A expectativa para 2026 é bater mais de R$ 500 milhões.
Em Chicago
Avançando em seu processo de internacionalização, a Buaiz Alimentos participa de mais uma feira, a US Private Label Show, em Chicago, na próxima semana, em um estande coletivo junto à Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados. O gerente comercial Fabricio Silva, e o executivo de vendas internacionais Alain Wehbe, representam a empresa e aproveitam para apresentar as novidades nas linhas de mistura para bolos Regina e Café Numero Um. Esta é a quarta feira internacional que a Buaiz Alimentos marca presença em 2025. A capixaba esteve em Nova Iorque, Miami e Peru.
Homenagem
O presidente nacional dos Cartórios de Protesto, André Gomes Netto, é um dos homenageados na sessão solene em tributo aos notários e registradores, que acontece no próximo dia 18, às 19h, no Plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa. Na ocasião, ele receberá o título de Cidadão Espírito-Santense, honraria concedida em reconhecimento à sua atuação de destaque no setor extrajudicial.
Reforma tributária
O escritório Ribeiro Fialho Advogados será palco de um encontro nesta quinta-feira (13), reunindo nomes de peso para um diálogo especial sobre os impactos e oportunidades da Reforma Tributária. O anfitrião Marco Túlio Ribeiro Fialho, advogado tributarista e sócio-fundador do escritório, recebe, entre outros convidados, Benicio Costa, secretário de Estado da Fazenda; João Ricardo Fahrion Nüske, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF); e Kaiser Motta, advogado tributarista e professor do Mackenzie/RJ e PUC-Rio
EM CAMBURI
Time da Mivita no lançamento da CasaCor Espírito Santo 2026: Thiago Sirtoli, Leticia Scarpat, Livia Giacomin, Denise Vianna, Giulia Vescovi e André Pretti. A mostra de decoração será em 2026, no Hotel Canto do Sol, adquirido pela Mivita, que fará futuramente um empreendimento residencial de luxo no local. Crédito: Divulgação
José Luiz Nunes, presidente da Javé Construtora e sua esposa Andressa Nunes em viagem especial a Portugal.
Pedra Menina Running Challenge
Pedra Menina Running Challenge: a corrida mais difícil do Brasil No dia 30 de novembro, a localidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, será o cenário da Pedra Menina Running Challenge, com provas de 5 km e 18,5 km, que combina intensidade, técnica, altimetria extrema e que já desponta como a corrida mais difícil do Brasil. As inscrições podem ser feitas pelo site ticketsports.com.br, a partir de R$ 60.
A corrida mais difícil do Brasil
Com altitudes que ultrapassam 1.400 metros, o desafio já é considerado a corrida mais difícil do Brasil, superando provas como as meias de São Bernardo e Curitiba, impondo 548 metros de subida no percurso mais longo. No trajeto, asfalto, terra, cafezais e a Mata Atlântica, numa experiência de superação em meio a um dos visuais mais exuberantes do Espírito Santo.
