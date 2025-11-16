Carol Servino celebra 45 anos em festa com samba e axé em Vitória

Joalheria da beleza

A Byem, marca internacional do grupo Badam Beauty, chega ao Espírito Santo com o conceito de "joalheria da beleza", oferecendo cosméticos que combinam tecnologia, elegância e propósito. Inspirada na lapidação de gemas, a Byem trata cada produto como uma joia, com embalagens marcantes e formulações de alta performance desenvolvidas para realçar a beleza em todas as suas formas, unindo luxo e praticidade em um portfólio de qualidade premium e preços acessíveis. Lançada na Beauty Fair, a marca em breve expandirá para pontos de venda físicos no Estado por meio do Grupo Ridana, do empresário Telmo Coelho. Um evento de lançamento para convidados irá ocupar a Casa Chocolateria, com a presença dos sócios da Badam.