Carol Servino celebra 45 anos em festa com samba e axé em Vitória

Carol Servino celebra 45 anos com festa no Motor Rockers, na Praia do Canto. Crédito: Elani Passos
Viva, Carol!
Querida de RR, Carol Servino celebrou suas 45 anos com festa ao lado da família e 80 amigas, no Motor Rockers. Mas o repertório da festa foi recheada de samba e axé e aula de dança. A banda Derengos, DJ Larissa Tantan ferveram a pista com direito a um show de dança da aniversariante. Veja as fotos de Elani Passos.
COMEMORAÇÃO
Ana Martins, Carmem Dolores, Zilda Helal e Elza Pinto: café da tarde com delícias do chef Luciano Victal para celebrar os 43 anos da Stampa. Crédito: Cloves Louzada
Na Calçada
A Associação Comercial da Praia do Canto (ACPC) e Michele Carasso estão organizando a terceira edição do Na Calçada, c esquina das Ruas Joaquim Lírio e Celso Calmon, no próximo 27 de novembro. Serão três chefs e um menu degustação em 7 etapas.
Reabertura do TCG
O secretário de Estado da Cultura Fabrício Noronha convida para a reabertura do icônico Theatro Carlos Gomes, no próximo sábado (22), em um evento na Praça Costa Pereira, em Vitória, que contará com concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) com o cantor Silva, visitação ao interior do teatro e intervenção artística.
Pablo Lira, professor, pós-doutor e diretor-presidente do IJSN, foi o palestrante do Summit Sinepe, evento que reuniu mais de 100 gestores, mantenedores e diretores de instituições de ensino privadas associadas ao Sinepe/ES para celebrar o Dia do Diretor Escolar. Ele foi recepcionado pelo presidente da entidade, Moacir Lellis, e entregou um presente a Lellis, o livro de comemoração dos 50 anos do IJSN. Em retribuição, o presidente do Sinepe/ES o presenteou com uma placa por sua palestra aos educadores, que teve o tema: “Você, seu herói: rumo à sua melhor versão”. O Summit Sinepe ocorreu na última quarta-feira, dia 12, no Restaurante Camarada Camarão, em Vitória.
Joalheria da beleza
A Byem, marca internacional do grupo Badam Beauty, chega ao Espírito Santo com o conceito de "joalheria da beleza", oferecendo cosméticos que combinam tecnologia, elegância e propósito. Inspirada na lapidação de gemas, a Byem trata cada produto como uma joia, com embalagens marcantes e formulações de alta performance desenvolvidas para realçar a beleza em todas as suas formas, unindo luxo e praticidade em um portfólio de qualidade premium e preços acessíveis. Lançada na Beauty Fair, a marca em breve expandirá para pontos de venda físicos no Estado por meio do Grupo Ridana, do empresário Telmo Coelho. Um evento de lançamento para convidados irá ocupar a Casa Chocolateria, com a presença dos sócios da Badam.
A MedSênior foi finalista do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, promovido pela Rede Gazeta. A empresa concorreu com o projeto "Tampinhas do Bem", que em 2025 conseguiu arrecadar o total de quatro toneladas de tampinhas que se converteram na doação de quatro cadeiras de rodas e uma de banho. Na foto a equipe de ESG da MedSênior: Driely Rocha, Ana Carolina Ottoni, Lorena Bergami e Amanda Marcarini na cerimônia de premiação.
Nossa fotógrafa e arteterapeuta Mônica Zorzanelli vai participar do Festival Primavera de Luz 2025, neste domingo (16), no Parque Botânico da Vale. Ao meio-dia, MZ oferece a vivência "Ciclos da Vida" e às 16h, uma palestra sobre "A Fotografia como um caminho para o autoconhecimento".
