Conexões Femininas debate terapia hormonal e sono em Vitória; veja fotos

Alda Libardi, Dra Simone Prezotti, Dra. Camila Pitanga Salim e Marianne Assbu: na edição de encerramento do Conexóes Femininas 2025. Crédito: Manu Leão e Diana Abreu
Conexões Femininas
O projeto Conexões Femininas, liderado por Marianne Assbu e Dra. Alda Libardi, encerrou a temporada 2025, com um debate sobre terapia hormonal e sono, com as especialistas Dra Camila Pitanga Salim e Dra Simone Prezotti, na quinta-feira (13), na Casa Lounge, em Vitória. O encontro contou com menu do chef Thiago Pauzen. As convidadas foram presenteadas com kits da True Source e Farmaderm, doces da Edna Jabour e o Ice Pudim de Michele Costa. A Festar assinou o décor e a DJ Larissa Tantan animou a pista. Veja as fotos de Manu Leão e Diana Abreu.
ANIVERSÁRIO
Julia Zon celebrou 15 anos ao lado do pai Tannous Sassine, da mãe Ingrid Zon e do irmão Lucas Zon, na Casa Lounge, em Vitória. Crédito: Camilla Baptistin
Corrida e Caminhada pelo Diabetes 1
No próximo domingo, 23, a orla de Vitória vai receber a Corrida e Caminhada pelo Diabetes, parte do Circuito Sesc de Corridas 2025, em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além da prática esportiva, o evento promete reunir nomes importantes da área da saúde, como as médicas Flávia Tessarolo Bastos, Tatiana Batista Gonçalves Genelhu, Jackeline Carlesso e Jannini Valli. Mônica Velasques, diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do Sesc-ES, e José Vinícius Alves Ferreira, gerente de Esportes do Sesc-ES, também vão marcar presença ao lado de autoridades locais e demais gestores do Sistema Fecomércio-ES, reforçando a importância da iniciativa para a saúde pública.
Corrida e Caminhada pelo Diabetes 2
Um programa perfeito para quem quer unir esporte, prevenção e estilo de vida saudável! Entre os destaques da edição: atendimentos exclusivos para os participantes: instalação do sensor FreeStyle Libre 2 em 30 pessoas, exames de fundo de olho, aplicação do questionário FINDRISK, aferição da glicemia capilar e orientações nutricionais. Tudo isso em um clima descontraído, com muita informação e cuidado para quem busca qualidade de vida! Nos vemos lá!
LANÇAMENTO
A jornalista e escritora Ana Laura Nahas foi recebida por Veronica e Gorete Dadalto na noite de lançamento da marca Mang na Matriz Casa Criativa, Praia do Canto. Crédito: Pedro Oliver
Liliana Nóbrega e Carolina Ribeiro: em encontro sobre oftalmologia em Belo Horizonte, Minas Gerais
EM SÃO PAULO
Ladeada por Carla Danielle e Fernanda Caetano, a advogada capixaba, referência em Direito Tributário, Valeria Gaurink Fundão, esteve participando do Método MAC Mulheres Empreendedoras, no Palácio Tangará, em São Paulo. Crédito: Fabio Cazanga
Confraternização 1
Hélvia Abaurre recebe as amigas para sua tradicional confraternização de final de ano, nesta quarta-feira (19), a partir das 16h, em seu apê, no Edifício Paulo VI, em Vitória.
Confraternização 2
A Confraria das Onças celebra o final de ano com festa e amigo X entre as 15 confrades, no próximo dia 6 de dezembro, na Ilha do Frade. A anfitriã será Eulália Chieppe. A chef Arlete Nunes vai assinar o menu natalino e o músico Rodrigo de Paula comandará a pista.
Recursos
A atuação da Acacci ganhou ainda mais força com a arrecadação líquida de R$ 131.399,01 no Espírito Santo — recurso que será investido no projeto de humanização da onco-hematologia pediátrica do Hospital Infantil de Vitória. O resultado reflete o envolvimento de voluntários, parceiros e franqueados na campanha. Cada tíquete digital e cada Big Mac contribuíram para ampliar o cuidado às crianças em tratamento.
Papai Noel chegou!
As renas do Papai Noel já estão a todo vapor no Shopping Vitória, garantindo a alegria das crianças que passam pela atração e embarcam no Trenzinho Solidário. A arrecadação será toda destinada à AMAES – Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, fortalecendo o atendimento e a inclusão de pessoas com TEA. A iniciativa, realizada em parceria com o Instituto Américo Buaiz, transforma a diversão do período natalino em apoio direto às famílias atendidas pela instituição. Com funcionamento até o dia 28 de dezembro, e ingressos a R$ 15, os recursos serão destinados para a manutenção e ampliação dos serviços oferecidos pela AMAES, que atende crianças, jovens e adultos com TEA em diferentes frentes de cuidado.
Em Dubai
Thais Moreira, Ellen Cordeiro, Peryclis Alencar, Meiri Vargas e Brunna Bindaco estão em Dubai para vivenciarem um processo de imersão com profissionais da construção civil.
Talk
O empresário e montanhista Juarez Gustavo Soares é convidado especial da talk "Novos Ângulos, Novas Formas de Pensar", promovida pela Mazzini e igom no dia 24. Juarez é o 10º brasileiro a completar o desafiador Projeto 7 Cumes – escalar os picos mais altos de cada continente – e, no almoço inspirador ao lado de Flávia Veiga, compartilhará como transformou desafios em crescimento, novos modos de pensar e estratégias de tomada de decisão em ambientes de extrema pressão. O evento na Casa Chocolateria também celebra o novo quatro suítes no Barro Vermelho, com projeto arquitetônico de Diocélio Grasseli e interiores de Mariah Cardoso, e vista que vai da Ponte da Passagem à Ponte de Camburi.
