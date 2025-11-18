Conexões Femininas debate terapia hormonal e sono em Vitória; veja fotos

O projeto Conexões Femininas, liderado por Marianne Assbu e Dra. Alda Libardi, encerrou a temporada 2025, com um debate sobre terapia hormonal e sono, com as especialistas Dra Camila Pitanga Salim e Dra Simone Prezotti, na quinta-feira (13), na Casa Lounge, em Vitória. O encontro contou com menu do chef Thiago Pauzen. As convidadas foram presenteadas com kits da True Source e Farmaderm, doces da Edna Jabour e o Ice Pudim de Michele Costa. A Festar assinou o décor e a DJ Larissa Tantan animou a pista. Veja as fotos de Manu Leão e Diana Abreu.

Um programa perfeito para quem quer unir esporte, prevenção e estilo de vida saudável! Entre os destaques da edição: atendimentos exclusivos para os participantes: instalação do sensor FreeStyle Libre 2 em 30 pessoas, exames de fundo de olho, aplicação do questionário FINDRISK, aferição da glicemia capilar e orientações nutricionais. Tudo isso em um clima descontraído, com muita informação e cuidado para quem busca qualidade de vida! Nos vemos lá!

No próximo domingo, 23, a orla de Vitória vai receber a Corrida e Caminhada pelo Diabetes, parte do Circuito Sesc de Corridas 2025, em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além da prática esportiva, o evento promete reunir nomes importantes da área da saúde, como as médicas Flávia Tessarolo Bastos, Tatiana Batista Gonçalves Genelhu, Jackeline Carlesso e Jannini Valli. Mônica Velasques, diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do Sesc-ES, e José Vinícius Alves Ferreira, gerente de Esportes do Sesc-ES, também vão marcar presença ao lado de autoridades locais e demais gestores do Sistema Fecomércio-ES, reforçando a importância da iniciativa para a saúde pública.

A jornalista e escritora Ana Laura Nahas foi recebida por Veronica e Gorete Dadalto na noite de lançamento da marca Mang na Matriz Casa Criativa, Praia do Canto. Crédito: Pedro Oliver

Confraternização 1 Hélvia Abaurre recebe as amigas para sua tradicional confraternização de final de ano, nesta quarta-feira (19), a partir das 16h, em seu apê, no Edifício Paulo VI, em Vitória.

Confraternização 2 A Confraria das Onças celebra o final de ano com festa e amigo X entre as 15 confrades, no próximo dia 6 de dezembro, na Ilha do Frade. A anfitriã será Eulália Chieppe. A chef Arlete Nunes vai assinar o menu natalino e o músico Rodrigo de Paula comandará a pista.

Recursos A atuação da Acacci ganhou ainda mais força com a arrecadação líquida de R$ 131.399,01 no Espírito Santo — recurso que será investido no projeto de humanização da onco-hematologia pediátrica do Hospital Infantil de Vitória. O resultado reflete o envolvimento de voluntários, parceiros e franqueados na campanha. Cada tíquete digital e cada Big Mac contribuíram para ampliar o cuidado às crianças em tratamento.

Papai Noel chegou! As renas do Papai Noel já estão a todo vapor no Shopping Vitória, garantindo a alegria das crianças que passam pela atração e embarcam no Trenzinho Solidário. A arrecadação será toda destinada à AMAES – Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, fortalecendo o atendimento e a inclusão de pessoas com TEA. A iniciativa, realizada em parceria com o Instituto Américo Buaiz, transforma a diversão do período natalino em apoio direto às famílias atendidas pela instituição. Com funcionamento até o dia 28 de dezembro, e ingressos a R$ 15, os recursos serão destinados para a manutenção e ampliação dos serviços oferecidos pela AMAES, que atende crianças, jovens e adultos com TEA em diferentes frentes de cuidado.

Em Dubai Thais Moreira, Ellen Cordeiro, Peryclis Alencar, Meiri Vargas e Brunna Bindaco estão em Dubai para vivenciarem um processo de imersão com profissionais da construção civil.