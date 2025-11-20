Wicked 2 tem pré-estreia badalada para convidados no Shopping Vitória

Anna Luisa Malacarne e Lucas Brotto: na pré-estreia de "Whicked 2", no Shopping Vitória . Crédito: Pedro Olivier
Cinema com pipoca
Foi super badalada pré-estreia de "Wicked: Parte 2", um dos filmes mais esperados de 2025, nesta terça-feira (18), no Shopping Vitória. O longa encerra a história de Elphaba e Glinda, mostrando Elphaba exilada como a Bruxa Má e Glinda como a Bruxa Boa, enquanto tentam desmascarar o Mágico. A trama se aprofunda com a chegada de Dorothy, os conflitos políticos em Oz e a necessidade das antigas amigas se unirem novamente, desta vez para salvar o reino. O filme conecta os eventos de Oz com os de O Mágico de Oz. A noite especial foi regada a pipoca, refrigerante e um bufê para completa a experiência. Veja as fotos!
FESTA DA PENHA
Raimundo Nonato e Erica Semiao, da comissão organizadora da Festa da Penha, com Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, o guardião e reitor do Convento da Penha, Frei Gabriel Dellandrea, e o padre Claudio Alves Moreira, coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Vitória: estiveram reunidos para alinhar as novidades da Festa da Penha 2026. Crédito: Divulgação
Neurociência e filosofia
Andréa Vermont tem palestra segunda-feira (24), no Espaço Patrick Ribeiro. Doutora em Filosofia da Mente/Neurociências, a psicanalista aborda o desenvolvimento humano, integrando saberes clássicos e modernos. Vermont é fundadora do Instituto AV e atua junto a empresas no Brasil e exterior.
A Dra. Renata Melo participou da última edição da Imersão IMPACTO 2025, em Foz do Iguaçu, conduzida pela Dra. Cintia Cunha. O encontro reuniu médicos de todo o país para atualização em gestão, liderança e crescimento de clínicas. O registro das duas destaca a troca e o aprendizado vividos no evento.
NO PALÁCIO ANCHIETA
A diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, ao lado da diretora executiva do Museu da Língua Portuguesa, Renata Motta, e do curador da mostra “Línguas Africanas que Fazem o Brasil”, Tiganá Santana, durante o lançamento do catálogo da exposição, no Palácio Anchieta. . Crédito: Felipe Amarelo
Mercado imobiliário
O mercado imobiliário segue impulsionado. No cenário nacional, entre julho e setembro, foram lançadas 108,8 mil unidades, elevando o total do ano para 307,4 mil, um aumento de 8,4% em relação aos primeiros nove meses de 2024, segundo os Indicadores Imobiliários Nacionais. Na capital, bairros como Barro Vermelho, Praia do Canto, Enseada do Suá e Ilha do Boi se destacam entre os mais procurados no mercado imobiliário, avalia Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e da Ademi/Secovi-ES.
DIA DO ARQUITETO
Eugênia e Sabrina De Nadai receberam arquitetos parceiros para um encontro que comemorou antecipadamente o Dia do Arquiteto, em Vila Velha. A consultora de imagem Rogelia Spelta, especialista em branding pessoal, foi o destaque e falou sobre "A imagem invisível dos espaços: como sua estética comunica antes das palavras". Na foto: Sabrina De Nadai, Lígia Diniz e Eugênia De Nadai. Crédito: Divulgação
