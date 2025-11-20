Wicked 2 tem pré-estreia badalada para convidados no Shopping Vitória

Foi super badalada pré-estreia de "Wicked: Parte 2", um dos filmes mais esperados de 2025, nesta terça-feira (18), no Shopping Vitória. O longa encerra a história de Elphaba e Glinda, mostrando Elphaba exilada como a Bruxa Má e Glinda como a Bruxa Boa, enquanto tentam desmascarar o Mágico. A trama se aprofunda com a chegada de Dorothy, os conflitos políticos em Oz e a necessidade das antigas amigas se unirem novamente, desta vez para salvar o reino. O filme conecta os eventos de Oz com os de O Mágico de Oz. A noite especial foi regada a pipoca, refrigerante e um bufê para completa a experiência. Veja as fotos!