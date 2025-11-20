  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Wicked 2 tem pré-estreia badalada para convidados no Shopping Vitória

Vitória
Publicado em 20/11/2025 às 04h00
Anna Luisa Malacarne e Lucas Brotto

Anna Luisa Malacarne e Lucas Brotto: na pré-estreia de "Whicked 2", no Shopping Vitória . Crédito: Pedro Olivier

Cinema com pipoca

Foi super badalada  pré-estreia de "Wicked: Parte 2", um dos filmes mais esperados de 2025,  nesta terça-feira (18), no Shopping Vitória.  O longa encerra a história de Elphaba e Glinda, mostrando Elphaba exilada como a Bruxa Má e Glinda como a Bruxa Boa, enquanto tentam desmascarar o Mágico. A trama se aprofunda com a chegada de Dorothy, os conflitos políticos em Oz e a necessidade das antigas amigas se unirem novamente, desta vez para salvar o reino. O filme conecta os eventos de Oz com os de O Mágico de Oz.  A noite especial foi regada a pipoca, refrigerante e um bufê para completa a experiência. Veja as fotos!

FESTA DA PENHA

Comissão organizadora Festa da Penha já está alinhando as novidades para 2026

Raimundo Nonato e Erica Semiao, da comissão organizadora  da Festa da Penha, com Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, o guardião e reitor do Convento da Penha, Frei Gabriel Dellandrea, e o padre Claudio Alves Moreira, coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Vitória: estiveram reunidos para alinhar as novidades da Festa da Penha 2026. Crédito: Divulgação

Neurociência e filosofia

Andréa Vermont tem palestra segunda-feira (24), no Espaço Patrick Ribeiro. Doutora em Filosofia da Mente/Neurociências, a psicanalista aborda o desenvolvimento humano, integrando saberes clássicos e modernos. Vermont é fundadora do Instituto AV e atua junto a empresas no Brasil e exterior.

A Dra. Renata Melo e  Dra. Cintia Cunha.  Divulgação
em Foz do Iguaçu

A Dra. Renata Melo participou da última edição da Imersão IMPACTO 2025, em Foz do Iguaçu, conduzida pela Dra. Cintia Cunha. O encontro reuniu médicos de todo o país para atualização em gestão, liderança e crescimento de clínicas. O registro das duas destaca a troca e o aprendizado vividos no evento.

NO PALÁCIO ANCHIETA

Mostra

A diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, ao lado da diretora executiva do Museu da Língua Portuguesa, Renata Motta, e do curador da mostra “Línguas Africanas que Fazem o Brasil”, Tiganá Santana, durante o lançamento do catálogo da exposição, no Palácio Anchieta. . Crédito: Felipe Amarelo

Mercado imobiliário

O mercado imobiliário segue impulsionado. No cenário nacional, entre julho e setembro, foram lançadas 108,8 mil unidades, elevando o total do ano para 307,4 mil, um aumento de 8,4% em relação aos primeiros nove meses de 2024, segundo os Indicadores Imobiliários Nacionais. Na capital, bairros como Barro Vermelho, Praia do Canto, Enseada do Suá e Ilha do Boi se destacam entre os mais procurados no mercado imobiliário, avalia Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e da Ademi/Secovi-ES.

DIA DO ARQUITETO

Sabrina De Nadai, Lígia Diniz e Eugênia De Nadai

Eugênia e Sabrina De Nadai receberam arquitetos parceiros para um encontro que comemorou antecipadamente o Dia do Arquiteto, em Vila Velha.  A consultora de imagem Rogelia Spelta, especialista em branding pessoal, foi o destaque e falou sobre "A imagem invisível dos espaços: como sua estética comunica antes das palavras". Na foto: Sabrina De Nadai, Lígia Diniz e Eugênia De Nadai. Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Visita guiada da Manolina ao Parque Cultural Casa do Governador
Débora Leal recebe para visita guiada no Parque Cultural Casa do Governador
Alda Libardi, Dra Simone Prezotti, Dra. Camila Pitanga Salim e Marianne Assbu
Conexões Femininas debate terapia hormonal e sono em Vitória; veja fotos
Laerte Ramos e Thais Hilal
Artista paulista Laerte Ramos apresenta "Escapismo" em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário Coluna Social Coluna Renata Rasseli Cinema Shopping Vitória
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível