Helvia Abaurre recebe amigas para confraternização de Natal em Vitória

Vitória
Publicado em 21/11/2025 às 04h00
Helvia Abaurre

Helvia Abaurre reuniu amigas nesta quarta-feira (19), em seu apê, no Edifício Paulo VI, ao som de André Furlan, para celebrar a chegada do Natal. Crédito: Camilla Baptistin

Então, é Natal!

Queridona de RR, Helvia Abaurre mantem a tradição de celebrar a chegada do Natal ao lado das amigas. A confraternização 2025 foi nesta quarta-feira (19), em sua cobertura, no Paulo VI, em Vitória, ao som do cantor André Furlan. A mesa belíssima foi assinada pela amiga Soeli Gama, que também preparou pratos para a ceia vespertina. Os quibes de Dalva Carone e os doces de Helvia  fizeram sucesso. Veja as fotos de Camilla Baptistin!

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Erica Neves, Flávia Gama e Cris Samorini

Erica Neves, Flávia Gama e Cris Samorini: no evento Empoderadonas do Sebrae-ES, nesta quarta-feira (19), no Centro de Convenções de Vitória. Crédito: Divulgação

Em Milão

Os diretores da Óticas Paris, Getulio Gomes de Azevedo e Ana Luiza Azevedo, estão em Milão, na Itália, cumprindo uma agenda intensa de visitas aos principais showrooms de grifes internacionais. Entre eles, o showroom da Ray-Ban, onde puderam conferir de perto as tendências que seguem em alta para 2026, como os óculos flutuantes, também conhecidos como “três peças”, modelos sem aro, apenas com hastes e lentes em diferentes cores e formatos. Outro destaque é a coleção assinada por A$AP Rocky, com um design bem contemporâneo. Durante a viagem, a Paris também se reúne com representantes do G8 Óticas, o maior grupo ótico de luxo do Brasil, fortalecendo parcerias e acompanhando em primeira mão as novidades que desembarcam em breve nas 11 vitrines da marca e no e-commerce.

Em NYC

Carolina Neves e Pedro Trindade estão em Nova York, por lá, o casal está em visita aos pontos de venda da joalheria localizados na cidade. Por lá, a  designer de joias e o empresário também estão fazendo planejamento de futuros Trunk Shows e feiras internacionais que a joalheria irá participar em 2026. De lá, eles partem pra Palm Beach, onde Carolina Neves estará presente em mais um Trunk Show na Kirna Zabete, uma das lojas mais conceituadas no mercado de luxo americano. 

Na Praia do Canto

O DayByDay no coração da Praia do Canto acaba de ganhar um toque extra de brilho. A designer Janaina Medice inaugurou seu espaço de joias personalizadas, trazendo peças cheias de significado e afeto.

Prêmio

Alexandre Volponi Gadioli (27), designer, publicitário e ilustrador,  foi o vencedor da edição de 2025 do Prêmio Oxford de Design. O capixaba conquistou o prêmio com um projeto de ilustração de canecas inspiradas na ideia de que ver e ouvir passarinhos traduz o espírito musical e alegre no cotidiano dos brasileiros.

NEGÓCIOS

Gustavo Fonseca, Ricardo Ferraço e Wander Miranda

O empresário Wander Miranda, CEO da Enjoy Educação, recebeu nomes de peso durante a Imersão Máquina de Resultados 2025 (IMR25), no  Ilha Buffet Álvares Cabral.  Na foto: Gustavo Fonseca, Ricardo Ferraço e Wander Miranda. Crédito: Divulgação

Dr. Ariosto e Shirley no restaurante Ninita, em BH.. Divulgação
em belo horizonte

O nosso querido cirurgião plástico Ariosto Santos participou do Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica realizado entre os dias 12 e 15 de novembro, em Belo Horizonte. Ele aproveitou a estadia na capital mineira para desfrutar a boa gastronomia italiana, no restaurante Ninita com sua amada Shirley Santos.

HOMENAGEM

a anfitrião Cristiane Puppim é ladeada pelas empresárias Kenia Tenório e Leticia Frasson

O Instituto E.L.A.S, presidido pela advogada Cristiane Puppim, promoveu uma noite especial de homenagens a mulheres que se destacam em suas áreas, na terça-feira  (18), no Cerimonial Reserva Porto, na Serra. O evento também marcou a oficialização do Instituto como uma associação civil sem fins lucrativos voltada para o empreendedorismo feminino. Na foto, a anfitrião Cristiane Puppim é ladeada pelas empresárias Kenia Tenório e Leticia Frasson. Crédito: Leninha Otoni

