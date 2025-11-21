Helvia Abaurre recebe amigas para confraternização de Natal em Vitória

Queridona de RR, Helvia Abaurre mantem a tradição de celebrar a chegada do Natal ao lado das amigas. A confraternização 2025 foi nesta quarta-feira (19), em sua cobertura, no Paulo VI, em Vitória, ao som do cantor André Furlan. A mesa belíssima foi assinada pela amiga Soeli Gama, que também preparou pratos para a ceia vespertina. Os quibes de Dalva Carone e os doces de Helvia fizeram sucesso. Veja as fotos de Camilla Baptistin!

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Em Milão Os diretores da Óticas Paris, Getulio Gomes de Azevedo e Ana Luiza Azevedo, estão em Milão, na Itália, cumprindo uma agenda intensa de visitas aos principais showrooms de grifes internacionais. Entre eles, o showroom da Ray-Ban, onde puderam conferir de perto as tendências que seguem em alta para 2026, como os óculos flutuantes, também conhecidos como “três peças”, modelos sem aro, apenas com hastes e lentes em diferentes cores e formatos. Outro destaque é a coleção assinada por A$AP Rocky, com um design bem contemporâneo. Durante a viagem, a Paris também se reúne com representantes do G8 Óticas, o maior grupo ótico de luxo do Brasil, fortalecendo parcerias e acompanhando em primeira mão as novidades que desembarcam em breve nas 11 vitrines da marca e no e-commerce.

Em NYC Carolina Neves e Pedro Trindade estão em Nova York, por lá, o casal está em visita aos pontos de venda da joalheria localizados na cidade. Por lá, a designer de joias e o empresário também estão fazendo planejamento de futuros Trunk Shows e feiras internacionais que a joalheria irá participar em 2026. De lá, eles partem pra Palm Beach, onde Carolina Neves estará presente em mais um Trunk Show na Kirna Zabete, uma das lojas mais conceituadas no mercado de luxo americano.



Na Praia do Canto O DayByDay no coração da Praia do Canto acaba de ganhar um toque extra de brilho. A designer Janaina Medice inaugurou seu espaço de joias personalizadas, trazendo peças cheias de significado e afeto.