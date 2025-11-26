  • Renata Rasseli
Dudu Altoé e Mari Assbu recebem para brinde de fim de ano em Vitória

Vitória
Publicado em 26/11/2025 às 04h00
Juliana Barreto, Renata Consuelo, Marianne Assbu, Dudu Altoé e Samia Sassine

Juliana Barreto, Renata Consuelo, Marianne Assbu, Dudu Altoé e Samia Sassine: confraternização de final de ano de 2025 e um brinde a 2026, na Consuelo House. Crédito: Cacá Lima

Poucos & Bons

Queridos de RR, os RPs Marianne Assbu e Dudu Altoé receberam poucos e bons para um almoço de celebração de final de ano, nesta terça-feira (25), na Consuelo House, no Barro Vermelho. A ideia era  brindar as amizades, os encontros e agradecer pelo bom ano de 2025. As entradas do menu ficaram a cargo do Mimos do Líbano, o prato principal foi um arroz de ossobuco da Consuelo Cuisine e as sobremesas ficaram a cargo da Edna Jabour. A decor foi assinada pela Festar e a carta de vinhos pela Grand Cru Vitória.  RR agradece o convite e espera vocês para mais encontros em 2026.  Veja as fotos de Cacá Lima.

POSSE 

Aldary Nunes Jr. e Rubia Dias Lopes e os filhos Aldary e Bernardo

Aldary Nunes Júnior e Rubia Dias Lopes e os filhos Aldary e Bernardo: na posse solene do desembargador Aldary Nunes Junior aconteceu na tarde desta quinta-feira (13), no Salão Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Crédito: Cacá Lima

Natal

Martha Paiva convida para o seu Natal Solidário, nesta quarta-feira (26), a partir das 16h, em sua maison na Aleixo Netto. 

Novo endereço

Cesinha Saade recebe nesta quarta-feira (26) para inauguração do novo endereço da Libanesa Homem, na Aleixo Netto. 

Resort

Angelina e Nina Cortes festejam o lançamento da terceira coleção cápsual Bazzar Resort, nesta quarta-feira (26), na Joaquim Lírio, Praia do Canto. 

O empresário e palestrante Arthur Galvão e  Luciana Almeida. Divulgação
Livro

O empresário e palestrante Arthur Galvão, autor do livro “O Que Acontece Quando Você Se Valoriza” com Luciana Almeida durante o evento de lançamento da obra. A tarde reuniu convidados e admiradores que prestigiaram o novo trabalho do autor.

CORRIDA 

Francisco Berdeal, Marcelo Santos, Renato Casagrande e o prefeito de Viana Wanderson Bueno

o procurador-geral de Justiça do MPES Francisco Berdeal, o presidente da Assembleia Legislativa do ES Marcelo Santos, o governador Renato Casagrande e o prefeito de Viana Wanderson Bueno:  na Corrida da Cidadania, em comemoração dos 190 anos da Ales, neste domingo (22), em Vitória. Crédito: Paula Ferreira e Kamyla Passos

Coleção Home

Carolina Neves convida para o lançamento da nova coleção CN Home, nesta sexta-feira (28), no ateliê da Praia do Canto. 

Café

As advogadas Christina Magalhães, Samira Queiroz e Cristina Steiner promovem a 2ª edição do ImobCafé nesta quinta-feira (27), em Vitória. O evento busca oferecer conexões inteligentes e conversas estratégicas para profissionais do mercado imobiliário. O ImobCafé é uma oportunidade para fortalecer o networking e ampliar a visibilidade no setor.

Rodrigo Carvalho, Luiz Barcik, Julyani Pelissari e Luiza Carlos Piassi. Prisma/Divulgação
Novembro azul

Juliany Pelissari recebeu, no seu Buddha Spa, um grupo seleto de homens de negócios para o evento Blue Shift | Novembro Azul, que uniu negócios, investimentos e saúde masculina. Os convidados participaram de conversas inspiradoras com Luiz Carlos Piassi, referência em inteligência institucional; Luiz Barcik, especialista em investimentos internacionais; e o urologista Dr. Rodrigo Carvalho, nome de destaque em saúde masculina e longevidade.

EM BELO HORIZONTE

Os capixabas Roberta Dessaune e Álvaro Moura e Ana Vilela, Diretora Cultural da Casa Fiat de Cultura

A exposição "Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra" foi inaugurada em Belo Horizonte, na Casa Fiat de Cultura, nesta segunda-feira (24), após temporada no Rio de Janeiro. Os capixabas Roberta Moura e Álvaro Moura, diretores da Premium Marketing Promocional, são os responsáveis por trazer a coleção de 69 gravuras ao Brasil. Na vernissage, eles posam ao lado de Ana Vilela, diretora cultural da Casa Fiat de Cultura. A exposição chega ao Palácio Anchieta em fevereiro de 2026. Crédito: Rodrigo Gavini

