Dudu Altoé e Mari Assbu recebem para brinde de fim de ano em Vitória

Queridos de RR, os RPs Marianne Assbu e Dudu Altoé receberam poucos e bons para um almoço de celebração de final de ano, nesta terça-feira (25), na Consuelo House, no Barro Vermelho. A ideia era brindar as amizades, os encontros e agradecer pelo bom ano de 2025. As entradas do menu ficaram a cargo do Mimos do Líbano, o prato principal foi um arroz de ossobuco da Consuelo Cuisine e as sobremesas ficaram a cargo da Edna Jabour. A decor foi assinada pela Festar e a carta de vinhos pela Grand Cru Vitória. RR agradece o convite e espera vocês para mais encontros em 2026. Veja as fotos de Cacá Lima.