  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Evento debate “Brasil 2026: Política e Economia” em Vitória; veja fotos

Vitória
Publicado em 24/11/2025 às 04h00
Heraldo Pereira, Marcio Brotto e Bruno Barcellos

Heraldo Pereira, Marcio Brotto e Bruno Barcellos: encontro de empresários em Vitória. Crédito: Cloves Louzada

Brasil 2026

A Bergi Advocacia e a Chess Capital reuniram clientes e parceiros para o evento “Brasil 2026: Política e Economia”, realizado no Golden Tulip, em Vitória. O encontro contou com palestra de Vicente Zuffo, da Chess Capital, seguida de um bate-papo conduzido pelo jornalista Heraldo Pereira, com participação de Marcio Brotto, da Bergi, e do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Sérgio Borges. Foi uma noite para celebrar as conquistas do ano, compartilhar conhecimento e gerar conexões.

NA TV GAZETA

Casão

O governador Renato Casagrande terá uma participação especial na final do reality "Que Apetite!", no sábado (29), na nossa TV Gazeta. Crédito: Divulgação

Janeiro pesa!

IPVA, IPTU, material escolar e reajustes de mensalidades tornam o início do ano mais caro. Por isso, separar uma parte do 13º — mesmo que pequena — ajuda a evitar o cheque especial. “O que você paga antes não vira dívida depois”, orienta Creiciano Paiva, da Sicredi Serrana.Exemplo de resposta!

Save the date!

Dorion Soares convida para sua celebração de final de ano, no próximo dia 3 de dezembro. 

INAUGURAÇÃO

Ricardo Lobato recebeu Pedro Paulo Moyses e Flavinha Mendonça

O empresário Ricardo Lobato recebeu Pedro Paulo Moyses e Flavinha Mendonça para inaugurar a primeira loja Reserva da Serra, no Shopping Mestre Álvaro. Na ocasião, a marca lançou uma coleção cápsula de camisetas com uma representação em aquarela do monte, sucesso entre os convidados. Crédito: Diego Morales

Dante Devens e Enzo Hermes. Divulgação
Jogos estudantis

A Escola Americana de Vitória participou dos Jogos Estudantis do Espírito Santo, um dos principais eventos esportivos do Estado, promovido pela Federação Estadual de Desporto Escolar (FECADE). Entre os resultados alcançados, destaca-se o título de campeão no Vôlei de Praia Masculino Juvenil (até 16 anos), conquistado pelos alunos Dante Devens e Enzo Hermes. A EAV participou, ainda, de outras quatro modalidades na competição — Futsal Masculino Juvenil e Infantil, Voleibol Feminino Infantil e Vôlei de Praia Feminino Infantil — e apresentou ótimo desempenho em todas as categorias. O feito reforça o investimento da EAV na formação esportiva e evidencia o protagonismo de seus estudantes em competições de grande representatividade no cenário escolar capixaba

EM SÃO PAULO

Dani Guidoni, Aluisio Sarlo, Leonardo Lima e Carlos Alberto Zambardino Sobrinho

Dani Guidoni, Aluisio Sarlo, Leonardo Lima e Carlos Alberto Zambardino Sobrinho: a RE/MAX promove principal encontro anual de planejamento 2026,  em São Paulo. Crédito: Trinta Dezessete/Mariana Ferreira

