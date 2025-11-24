Evento debate “Brasil 2026: Política e Economia” em Vitória; veja fotos

Jogos estudantis

A Escola Americana de Vitória participou dos Jogos Estudantis do Espírito Santo, um dos principais eventos esportivos do Estado, promovido pela Federação Estadual de Desporto Escolar (FECADE). Entre os resultados alcançados, destaca-se o título de campeão no Vôlei de Praia Masculino Juvenil (até 16 anos), conquistado pelos alunos Dante Devens e Enzo Hermes. A EAV participou, ainda, de outras quatro modalidades na competição — Futsal Masculino Juvenil e Infantil, Voleibol Feminino Infantil e Vôlei de Praia Feminino Infantil — e apresentou ótimo desempenho em todas as categorias. O feito reforça o investimento da EAV na formação esportiva e evidencia o protagonismo de seus estudantes em competições de grande representatividade no cenário escolar capixaba