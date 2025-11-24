Evento debate “Brasil 2026: Política e Economia” em Vitória; veja fotos

Heraldo Pereira, Marcio Brotto e Bruno Barcellos: encontro de empresários em Vitória. Crédito: Cloves Louzada
Brasil 2026
A Bergi Advocacia e a Chess Capital reuniram clientes e parceiros para o evento “Brasil 2026: Política e Economia”, realizado no Golden Tulip, em Vitória. O encontro contou com palestra de Vicente Zuffo, da Chess Capital, seguida de um bate-papo conduzido pelo jornalista Heraldo Pereira, com participação de Marcio Brotto, da Bergi, e do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Sérgio Borges. Foi uma noite para celebrar as conquistas do ano, compartilhar conhecimento e gerar conexões.
NA TV GAZETA
O governador Renato Casagrande terá uma participação especial na final do reality "Que Apetite!", no sábado (29), na nossa TV Gazeta. Crédito: Divulgação
Janeiro pesa!
IPVA, IPTU, material escolar e reajustes de mensalidades tornam o início do ano mais caro. Por isso, separar uma parte do 13º — mesmo que pequena — ajuda a evitar o cheque especial. “O que você paga antes não vira dívida depois”, orienta Creiciano Paiva, da Sicredi Serrana.Exemplo de resposta!
Save the date!
Dorion Soares convida para sua celebração de final de ano, no próximo dia 3 de dezembro.
INAUGURAÇÃO
O empresário Ricardo Lobato recebeu Pedro Paulo Moyses e Flavinha Mendonça para inaugurar a primeira loja Reserva da Serra, no Shopping Mestre Álvaro. Na ocasião, a marca lançou uma coleção cápsula de camisetas com uma representação em aquarela do monte, sucesso entre os convidados. Crédito: Diego Morales
A Escola Americana de Vitória participou dos Jogos Estudantis do Espírito Santo, um dos principais eventos esportivos do Estado, promovido pela Federação Estadual de Desporto Escolar (FECADE). Entre os resultados alcançados, destaca-se o título de campeão no Vôlei de Praia Masculino Juvenil (até 16 anos), conquistado pelos alunos Dante Devens e Enzo Hermes. A EAV participou, ainda, de outras quatro modalidades na competição — Futsal Masculino Juvenil e Infantil, Voleibol Feminino Infantil e Vôlei de Praia Feminino Infantil — e apresentou ótimo desempenho em todas as categorias. O feito reforça o investimento da EAV na formação esportiva e evidencia o protagonismo de seus estudantes em competições de grande representatividade no cenário escolar capixaba
EM SÃO PAULO
Dani Guidoni, Aluisio Sarlo, Leonardo Lima e Carlos Alberto Zambardino Sobrinho: a RE/MAX promove principal encontro anual de planejamento 2026, em São Paulo. Crédito: Trinta Dezessete/Mariana Ferreira
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível