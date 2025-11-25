Festival Crias.Lab debate o futuro da juventude em Vitória; veja fotos

A produtora portuguesa Ana Ventura e o diretor do Festival Crias.Lab, Sullivan Silva. Crédito: Andie Freitas/Divulgação
Cris.Lab 2025
A sexta edição do Festival “Crias.Lab” agitou a Fazendinha Shows, no último final de semana, em Vitória, reunindo debates inspiradores sobre o papel e o futuro das juventudes. Com o tema “Futuros Protagonistas”, os programas contaram com a presença de mais de 20 convidados que se destacam nacionalmente nas áreas das artes, música, cinema, televisão e na pesquisa acadêmica. Entre os debatedores e mediadores que participaram dos diálogos estavam o rapper Don L (DF), o comunicador Spartakus Santiago (BA), a filósofa Katiuscia Ribeiro (RJ), o diretor musical Lucas Malak (RJ), o músico e apresentador Chinaina (PE) e a diretora de cinema Juliana Vicente (SP). Paralelamente, o festival emocionou o público com a Mostra de Cinema Universitário e o lançamento dos trabalhos produzidos pelos jovens participantes dos laboratórios de documentário e videoclipe desenvolvidos pelo Crias.Lab. Paralelamente, o festival emocionou o público com a Mostra de Cinema Universitário e o lançamento dos trabalhos produzidos pelos jovens participantes dos laboratórios de documentário e videoclipe desenvolvidos pelo Crias.Lab. A parte musical foi representada pelos ritmos eletrônicos de Barol Beats, o show do artista português Corvo e a primeira edição do Ultra Baile, embalado pela potência sonora do funk. O Crias.Lab é uma realização da Puri Produções, viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura (Secult-ES). O patrocínio é da EDP – distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, com apoio da Rede Gazeta e da Fonte HUB.
MISS ES 2025
O coordenador do concurso Miss Universe Espírito Santo, Charles Souza, e a candidata coroada, Flavia Klemz, de Águia Branca, entre as finalistas Lara Marina, de Afonso Cláudio, e Stefani Oliveira, de Guarapari. O evento que ocupou o Espaço Patrick Ribeiro no fim de semana movimentou a capital, reunindo mais de 30 candidatas e suas delegações, além das torcidas. A premiação contou com a presença de Chris Barth, que apresenta diversos concursos estaduais da franquia Miss Universe em todo o Brasil. Crédito: Yan Brunoro
McDonald’s expande presença no ES
O Grupo Correia, franqueado da companhia McDonald’s no Espírito Santo, inaugura, no próximo dia 28, um novo restaurante em Colina de Laranjeiras, na Serra. A unidade será a primeira localizada fora de um shopping na cidade e terá funcionamento 24 horas, além de Drive-Thru e um Playplace. Com um espaço amplo, moderno e confortável, o novo restaurante chega para reforçar a presença da marca McDonald’s no Estado e atender à crescente demanda da região.
Encontro internacional
O III Simpósio Internacional de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, realizado de 4 a 6 de dezembro na EMESCAM, contará com o presidente da Comissão Especial de Direito Médico do Conselho Federal da OAB e conselheiro estadual da OAB/ES, Eduardo Amorim, como painelista. O evento busca contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais inclusivas e sustentáveis em um contexto de Direito Médico e Políticas Públicas de Saúde.
Fim de ano
O presidente do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (Cedmec), Evandro Milet, recebe associados e parceiros para um encontro especial de fim de ano no Cerimonial Maison Orange Classique. Durante o evento, serão apresentados os resultados alcançados em 2025, além de novos projetos e iniciativas voltados à inovação, competitividade e expansão do setor em 2026.
CINEMA IN CONCERT
Em uma sessão exclusiva no Cinemark, os convidados acompanharam a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, sob regência do maestro Tiago Padim, conduzir ao vivo temas de filmes como Titanic, O Senhor dos Anéis, Jurássico Park, O Guarda-Costas, Piratas do Caribe, Gladiador, entre outros. Na foto: Letícia Dalvi e Tiago Padim. Crédito: Pedro Oliver
Talk
O empresário Carlos Marianelli, diretor da Compose, recebe a arquiteta e designer Carol Gay, uma das profissionais mais reconhecidas do design contemporâneo brasileiro, para um talk exclusivo sobre despertar emoções e sentidos através do design. O encontro acontece nesta terça-feira (25), às 19h, na Compose Black, em uma noite especial que inclui coquetel e a presença de profissionais do setor.
Lançamento do livro
A Unimed Vitória e o chef Juarez Campos lançam nesta quinta-feira (27), na Casa do Chef Juarez, em Santa Lúcia, o livro de Receitas para pacientes oncológicos, como parte das comemorações do Dia Nacional de Combate ao Câncer.
Tarde de pintura
Um encontro regado à pintura, boas conversas e um delicioso café será realizado no próximo dia 26 de novembro, em Santa Lúcia, na Casa Chakra. Na ocasião, a convite da Arte Assinada, Líder e Estação do ar, 15 arquitetos vão participar do momento que promete ser de pura descontração e alegria.
CORRIDA
A Praia de Camburi, em Vitória, amanheceu tomada por energia, movimento e conscientização neste domingo (23), durante a 2ª edição da Corrida e Caminhada pelo Diabetes, promovida pelo Sesc Espírito Santo, em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes – Regional ES (SBD-ES). O evento integrou a programação da 2ª etapa do Circuito 2ª edição da Corrida e Caminhada pelo Diabetes, promovida pelo Sesc Espírito Santo, em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes – Regional ES (SBD-ES). Na foto: - Tatiana Genelhu, médica e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes regional Espírito Santo (SBD-ES); Flavia Tessarolo, médica e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes regional Espírito Santo (SBD-ES); Rubens Machado, médico oftalmologista parceiro da SBD-ES e Mônica Velasques, Diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do Sesc-ES. Crédito: Amanda Monteiro/ Sesc-ES
Carlinhos de Jesus esteve na cidade no último final de semana para apresentar o "Quebra Nozes", ao lado de Ana Botafogo, mas abriu um espaço na agenda para encontrar com o amigo capixaba Andrezinho Castro.
LANÇAMENTO DE LIVRO
Sucesso o lançamento do livro “O Homem Inteiro”, de autoria de Márla Camilo, um manual para empresários que querem prosperar sem perder vitalidade, prazer e direção. Na foto, Diovano Rosetti, Flávia Murad, Márla Camilo, Fátima Hang e Mônica Receputi . Crédito: RF Comunicação
