Festival Crias.Lab debate o futuro da juventude em Vitória; veja fotos

A sexta edição do Festival "Crias.Lab" agitou a Fazendinha Shows, no último final de semana, em Vitória, reunindo debates inspiradores sobre o papel e o futuro das juventudes. Com o tema "Futuros Protagonistas", os programas contaram com a presença de mais de 20 convidados que se destacam nacionalmente nas áreas das artes, música, cinema, televisão e na pesquisa acadêmica. Entre os debatedores e mediadores que participaram dos diálogos estavam o rapper Don L (DF), o comunicador Spartakus Santiago (BA), a filósofa Katiuscia Ribeiro (RJ), o diretor musical Lucas Malak (RJ), o músico e apresentador Chinaina (PE) e a diretora de cinema Juliana Vicente (SP). Paralelamente, o festival emocionou o público com a Mostra de Cinema Universitário e o lançamento dos trabalhos produzidos pelos jovens participantes dos laboratórios de documentário e videoclipe desenvolvidos pelo Crias.Lab. A parte musical foi representada pelos ritmos eletrônicos de Barol Beats, o show do artista português Corvo e a primeira edição do Ultra Baile, embalado pela potência sonora do funk. O Crias.Lab é uma realização da Puri Produções, viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura (Secult-ES). O patrocínio é da EDP – distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, com apoio da Rede Gazeta e da Fonte HUB.