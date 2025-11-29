Angelina e Nina Côrtes lançam a coleção 'Bazzar Resort 3' em Vitória

livro

A formação em Comunicação Social na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) completa neste 2025 meio século e será celebrada com um livro especialmente escrito para contar esta história. O lançamento de “Quinquagenário – 50 anos do curso de Comunicação Social da Ufes”, com distribuição gratuita de exemplares, será no dia 11 de dezembro, a partir das 9h, no Auditório do Centro de Artes da Ufes, no campus de Goiabeiras, no prédio Cemuni IV. Idealizado e organizado pelo professor José Antonio Martinuzzo, ex-aluno do curso de Jornalismo e atualmente professor titular da Universidade, o livro tem Apresentação do reitor da Ufes, professor Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro. Juntamente com Martinuzzo, escrevem o livro 12 alunos e ex-alunos de Comunicação Social. Com três cursos de graduação – Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Cinema e Audiovisual –, o atual Departamento de Comunicação Social (Depcom) já formou 3.043 profissionais. Detalhe: o curso foi criado para graduar apenas 240 profissionais e ser extinto, ainda nos anos 1970. O livro traz a listagem completa de todos os profissionais graduados ao longo deste meio século de formação em Comunicação Social na Ufes. Da história institucional aos vários currículos dos cursos, os capítulos abordam também a adoção de políticas de inclusão, a atuação do movimento estudantil, a criação da Pós-Graduação, entre outros.