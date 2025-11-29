Angelina e Nina Côrtes lançam a coleção 'Bazzar Resort 3' em Vitória

Nina Côrtes da Veiga e e Angelina Côrtes: na noite de lançamento . Crédito: Mônica Zorzanelli
Moda resort
Queridas de RR, Nina Côrtes da Veiga e e Angelina Côrtes receberam nesta quarta-feira (26) para lançamento da terceira coleção cápsula Bazzar Resort. Entre os itens, estão acessórios, bolsas e looks para brindar a chegada de 2026 e o verão. Veja as fotos!
EM VILA VELHA
José luiz Nunes, presidente da Javé, e sua esposa Andressa Nunes: coquetel exclusivo de lançamento do empreendimento o Heleganz Residence, em Itapoã, Vila Velha. Crédito: Cloves Louzada
A formação em Comunicação Social na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) completa neste 2025 meio século e será celebrada com um livro especialmente escrito para contar esta história. O lançamento de “Quinquagenário – 50 anos do curso de Comunicação Social da Ufes”, com distribuição gratuita de exemplares, será no dia 11 de dezembro, a partir das 9h, no Auditório do Centro de Artes da Ufes, no campus de Goiabeiras, no prédio Cemuni IV. Idealizado e organizado pelo professor José Antonio Martinuzzo, ex-aluno do curso de Jornalismo e atualmente professor titular da Universidade, o livro tem Apresentação do reitor da Ufes, professor Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro. Juntamente com Martinuzzo, escrevem o livro 12 alunos e ex-alunos de Comunicação Social. Com três cursos de graduação – Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Cinema e Audiovisual –, o atual Departamento de Comunicação Social (Depcom) já formou 3.043 profissionais. Detalhe: o curso foi criado para graduar apenas 240 profissionais e ser extinto, ainda nos anos 1970. O livro traz a listagem completa de todos os profissionais graduados ao longo deste meio século de formação em Comunicação Social na Ufes. Da história institucional aos vários currículos dos cursos, os capítulos abordam também a adoção de políticas de inclusão, a atuação do movimento estudantil, a criação da Pós-Graduação, entre outros.
ALMOÇO
O anfitrião, chef Juarez Campos, recebe os diretores da Unimed Vitória, os médicos Alexandre Tironi e Adriana Botti, durante o almoço de degustação que marcou o lançamento do livro Bem Cuidar. Promovida pela cooperativa médica, a obra reúne receitas afetivas e funcionais para pacientes oncológicos. Afinal, comer bem também é um ato de cuidado. Crédito: Naoto/Divulgação Unimed Vitória
Celebração
Johnathan Alves, CEO do Ybera Group, gigante do setor de cosméticos, reúne amigos e colaboradores para comemorar os 20 anos da empresa, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, no próximo dia 5. "Estamos celebrando 20 anos de história com conquistas e memórias, ao lado de pessoas especiais que contribuem para essa jornada", disse Johnathan.
Comenda
O IBEF-ES prepara uma edição especial do Prêmio Equilibrista 2025, marcada pelo lançamento da “Comenda Sebastião Salgado para o Desenvolvimento Sustentável”. A nova honraria, apresentada na cerimônia do dia 10 de dezembro, em Vitória, reconhece projetos que se destacam em práticas alinhadas ao ESG e celebra o legado de Sebastião Salgado, fotógrafo e ambientalista, e de sua esposa, a arquiteta capixaba Lélia Wanick Salgado. Além da novidade, a noite também vai homenagear executivos nas categorias tradicionais, como Destaque Empresarial, CFO do Ano, Ibefiano de Sucesso e Orgulho de Ser IBEF.
Nossos sentimentos
RR lamenta o falecimento do médico José Roberto Podestá, que nos deixou nesta sexta-feira (28), vítima de uma doença pulmonar, aos 72 anos. Amante do vinho e da boa gastronomia, Podestá fez parte da Sociedade dos Amigos do Vinho do ES e foi jurado do Prêmio Prazer & Cia e do HZ Gastrô, ambos da Rede Gazeta. O velório será neste sábado (29), das 8h às 12h, no Parque da Paz, em Vila Velha. Um abraço especial para a querida Olívia Podestá!
Palloma Rezende, a filha do casal Gisa Rezende e Pierre Almeida, embarca neste sábado (29) para Disney, onde participará de um programa de trabalho por 3 meses.
COQUETEL
Mariella Gottardi e Julio Cesar Oliveira: em noite de festa em Vitória. Crédito: Cacá Lima
