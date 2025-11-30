Martha Paiva inaugura Árvore de Natal solidária com coquetel em Vitória

Valéria Nemer e Martha Paiva: em tarde de Natal em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli
Árvore Solidária
A empresário de moda Martha Paiva abriu mais uma edição da sua tradicional Árvore Solidária, na quarta-feira (26), em sua maison na Praia do Canto, em Vitória. Num gesto de afeto, às vésperas do Natal, amigas e clientes fizeram suas doações de roupas em bom estado. A DJ Dani Brandão comandou as picapes e a artista Karol Tristão fez em embalagens personalizadas ao vivo. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Bruno Passoni, Marcello Moraes, Bruno Araújo, Frederico Rezende, Cícero Ribeiro, Paulo Henrique Prucoli e Gabriel Moura: na coletiva de imprensa sobre a turnê dos Guns N'Roses, no dia 12 de abril de 2026, no Kleber Andrade, em Cariacica. O evento fará parte das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta. Crédito: Renata Rasseli
LOJA E E-COMMERCE
A mais recente pesquisa da CNDL/SPC Brasil mostra que o consumidor brasileiro já vive em plena lógica omnichannel: 95% compram por sites e apps, mas 82% seguem frequentando lojas físicas. Esse comportamento híbrido exige integração real entre os canais, algo reforçado por dados como o fato de 73% dos clientes solicitarem ao vendedor o mesmo preço encontrado no e-commerce. Para Rogério Alcântara, presidente da CDL Vitória, o cenário representa “um alerta e uma oportunidade” para o varejo. “Quem não integra preço, informação e experiência perde competitividade imediatamente”, afirma. A pesquisa indica também que reputação digital é decisiva: 91% priorizam empresas bem avaliadas on-line
QUERIDOS DE RR
Gisele Souza de Oliveira e Sérgio Ricardo de Souza: em noite de festa em Vitória. Crédito: Cacá Lima
Christina Magalhães, Samira Queiroz e Cristina Steiner: na segunda edição do ImobCafé - encontro de negócios, que reuniu vários profissionais do mercado imobiliário, para uma manhã de conhecimento e networking.
Collab
Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça convidam para o lançamento de um coleção de acessórios com o tempero baiano e o charme capixaba, na quarta-feira (03), no Shopping Triângulo, na Praia do Canto.
Happy hour
A Comissão de Direito Criminal da OAB de Vila Velha promove, no dia 12 de dezembro, o Happy Hour Criminal Teses e Taças, que terá como tema o dolo eventual na prática processual penal. A palestra reunirá a advogada Larah Brahim, mestranda pela USP e vice-presidente do Instituto de Garantias Penais no Distrito Federal, e o advogado Israel Domingos Jorio, doutor e mestre, professor da FDV, autor de livros e pesquisador. O encontro será realizado no Ed Ocean Ville, na Praia da Costa, a partir das 18h. A proposta é unir debate jurídico qualificado e ambiente descontraído, com participação aberta e convite para que os presentes levem sua taça de vinhos.
SOLENIDADE
Daise e Juninho Teixeira: em evento prestigiado no Tribunal de Justiça do ES . Crédito: Cacá Lima
