Martha Paiva inaugura Árvore de Natal solidária com coquetel em Vitória

Vitória
Publicado em 30/11/2025 às 04h00
Valéria Nemer e Martha Paiva

Valéria Nemer e Martha Paiva: em tarde de Natal em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli

Árvore Solidária

A empresário de moda Martha Paiva abriu mais uma edição da sua tradicional  Árvore Solidária, na quarta-feira (26), em sua maison na Praia do Canto, em Vitória. Num gesto de afeto, às vésperas do Natal, amigas e clientes fizeram suas doações de roupas em bom estado.  A DJ Dani Brandão comandou as picapes e a artista Karol Tristão fez em embalagens personalizadas ao vivo. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

NA REDE GAZETA

Bruno Passoni, Marcello Moraes, Bruno Araújo, Frederico Rezende, Cícero Ribeiro, Gabriel Moura

Bruno Passoni, Marcello Moraes, Bruno Araújo, Frederico Rezende, Cícero Ribeiro,  Paulo Henrique Prucoli e Gabriel Moura: na coletiva de imprensa sobre a turnê dos Guns N'Roses, no dia 12 de abril de 2026, no Kleber Andrade, em Cariacica. O evento fará parte das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta. Crédito: Renata Rasseli

LOJA E E-COMMERCE

A mais recente pesquisa da CNDL/SPC Brasil mostra que o consumidor brasileiro já vive em plena lógica omnichannel: 95% compram por sites e apps, mas 82% seguem frequentando lojas físicas. Esse comportamento híbrido exige integração real entre os canais, algo reforçado por dados como o fato de 73% dos clientes solicitarem ao vendedor o mesmo preço encontrado no e-commerce. Para Rogério Alcântara, presidente da CDL Vitória, o cenário representa “um alerta e uma oportunidade” para o varejo. “Quem não integra preço, informação e experiência perde competitividade imediatamente”, afirma. A pesquisa indica também que reputação digital é decisiva: 91% priorizam empresas bem avaliadas on-line

QUERIDOS DE RR

Gisele Souza de Oliveira e Sérgio Ricardo de Souza

Gisele Souza de Oliveira e Sérgio Ricardo de Souza: em noite de festa em Vitória. Crédito: Cacá Lima

Christina Magalhães, Samira Queiroz e Cristina Steiner. GG/Divulgação
Café 

Christina Magalhães, Samira Queiroz e Cristina Steiner: na segunda edição do ImobCafé - encontro de negócios,  que reuniu vários profissionais do mercado imobiliário, para uma manhã de conhecimento e networking.

Collab

Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça convidam para o lançamento de um coleção de acessórios com o tempero baiano e o charme capixaba, na quarta-feira (03), no Shopping Triângulo, na Praia do Canto. 

Happy hour

A Comissão de Direito Criminal da OAB de Vila Velha promove, no dia 12 de dezembro, o Happy Hour Criminal Teses e Taças, que terá como tema o dolo eventual na prática processual penal. A palestra reunirá a advogada Larah Brahim, mestranda pela USP e vice-presidente do Instituto de Garantias Penais no Distrito Federal, e o advogado Israel Domingos Jorio, doutor e mestre, professor da FDV, autor de livros e pesquisador. O encontro será realizado no Ed Ocean Ville, na Praia da Costa, a partir das 18h. A proposta é unir debate jurídico qualificado e ambiente descontraído, com participação aberta e convite para que os presentes levem sua taça de vinhos.

SOLENIDADE

Daise e Juninho Teixeira

Daise e Juninho Teixeira: em evento prestigiado no Tribunal de Justiça do ES . Crédito: Cacá Lima

