Martha Paiva inaugura Árvore de Natal solidária com coquetel em Vitória

Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça convidam para o lançamento de um coleção de acessórios com o tempero baiano e o charme capixaba, na quarta-feira (03), no Shopping Triângulo, na Praia do Canto.

Happy hour

A Comissão de Direito Criminal da OAB de Vila Velha promove, no dia 12 de dezembro, o Happy Hour Criminal Teses e Taças, que terá como tema o dolo eventual na prática processual penal. A palestra reunirá a advogada Larah Brahim, mestranda pela USP e vice-presidente do Instituto de Garantias Penais no Distrito Federal, e o advogado Israel Domingos Jorio, doutor e mestre, professor da FDV, autor de livros e pesquisador. O encontro será realizado no Ed Ocean Ville, na Praia da Costa, a partir das 18h. A proposta é unir debate jurídico qualificado e ambiente descontraído, com participação aberta e convite para que os presentes levem sua taça de vinhos.