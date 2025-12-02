Francini e Paulo Sepulcri celebram Bodas de Prata com festa em Vitória

Francini e Paulo Sepulcri renovaram os votos de 25 anos de casamento, neste sábado (29), na Ilha do Boi. Crédito: Elani Passos
Queridos de RR, Francini e Paulo Sepulcri celebraram 25 anos de casados, neste sábado (29), na casa da família da noiva, na Ilha do Boi. A cerimônia, com produção e cerimonial de Roberta Lacerda, contou com catering da chef Claudia Moulin. E a dupla Cássio e Mônica Domingues assinaram o décor. O Dj Bunny e SambaDM animaram a pista. Veja as fotos de Elani Passos.
ANIVERSÁRIO
No dia do aniversário de um ano da Casa Chocolateria, a empresária Flávia Gama foi surpreendida por uma obra de arte exclusiva. O artista plástico Wagner Veiga a presenteou com uma aquarela que mostra a fachada da casa nova. “Estou apaixonada por essa obra e pela sensibilidade do artista em captar a poesia e a beleza de nossa casa. Que linda homenagem!”. Crédito: Carol Veiga
Após apresentar sua obra em Paris, o capixaba Hélio Mattos Jr. chega agora a São Paulo com Mergulho, seu trabalho mais recente e parte integrante do M.A.L.A. — Morada Andarilha de Livros de Artista, coletivo que reúne diferentes artistas em uma travessia criativa por cidades, linguagens e suportes. Em outubro, o grupo esteve em Paris, onde expôs na Médiathèque Marguerite Duras e na Galerie Enseigne des Oudin, levando ao público francês uma mostra plural construída a partir da materialidade dos livros de artista, de suas dobras, percursos e camadas narrativas. Agora, Travessia, uma mostra de livros de artistas brasileiros e franceses, ocupa a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo — espaço histórico que celebra seu centenário — e permanece aberta ao público até 15 de março. A mostra também marca o encerramento do calendário Brasil | França, trazendo na bagagem trabalhos de artistas franceses que dialogam com a proposta itinerante do projeto. Em Mergulho, Hélio Mattos Jr. explora o livro de artista como território de errâncias: páginas que se desdobram como ruas, becos, bordas e restos urbanos. O artista coleta papéis, fotos, impressões, sombras, ruídos — fragmentos que se reorganizam em novas narrativas visuais. A obra nasce de um estudo poético sobre as ruínas do Cais da Barca, em Vitória, lugar marcado por partidas, chegadas e trajetos repetidos ao longo de décadas.
INAUGURAÇÃO
Karla Bautz e Mariana Comério na badalada festa de inauguração da Mariana Comério Clínica, na Enseada do Suá. . Crédito: Vitor Machado
Festa da construção
Douglas Vaz e Leandro Lorenzon serão os anfitrioões do tradicional encontro de final de ano com os associados do Sindicato da Construção, o Sinduscon-ES, que acontece nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, às 19 horas, na Casa Mizzi Garden, em Jardim da Penha. O evento reúne empresários, autoridades e parceiros.
Confraternização
Mariana Buaiz, Raphael Brotto e Letícia Dalvi convidam para almoço exclusivo na quinta-feira (11) , no Ojo Restaurante, para celebrar o ano de 2025 de amigos e parceiros do Shopping Vitória. Estaremos lá!
Cultura da prevenção
Recém-chegada da Coreia do Sul, a dermatologista Priscila Passamani tem reforçado com suas pacientes a importância da cultura da prevenção. O gloss, a luminosidade e a skin beauty da coreana tem relação direto com cuidados, que vão desde a alimentação, sono e uso do filtro solar desde criança, em todas as estações do ano. Aliado ao cuidado, o país se tornou referência mundial em inovação dermatológica e rejuvenescimento facial, desenvolvendo soluções que não necessitam de bisturi, sem dor e com resultados cada vez mais naturais.
Estudantes premiados
Rodrigo Oliveira, CEO da Maely Mídia OOH, e todo o time de marketing da empresa se preparam para revelar os vencedores do projeto Circuito Acadêmico Maely. A iniciativa, que buscou aproximar estudantes de Publicidade do mercado de mídia Out of Home (OOH) no Espírito Santo, com o desafio de criar campanhas de mídia OOH, vai premiar os finalistas no próximo dia 10. O evento, que acontecerá na Findes, contará ainda com uma palestra das especialistas Suellen Berger e Mariana Mota, da Tris Marketing de Desempenho, com o tema “A Revolução da Mensagem com Dados: do TikTok ao OOH”.
FESTIVAL
O público abraçou o Sesc Femusquim e garantiu o sucesso do festival na casa nova, a Praça Misael Pena, no Centro de Vitória. Mais de 2 mil pessoas circularam pelo evento nos três dias de programação, entre 27 e 29 de novembro, para curtir o melhor do chorinho e do samba. Na foto: Romulo Gomes (diretor de Programas Sociais do Sesc-ES) e Raimundo de Oliveira (fundador do Femusquim. Crédito: Elvira Broetto/Sesc-ES
