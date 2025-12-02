Francini e Paulo Sepulcri celebram Bodas de Prata com festa em Vitória

capixaba em sampa

Após apresentar sua obra em Paris, o capixaba Hélio Mattos Jr. chega agora a São Paulo com Mergulho, seu trabalho mais recente e parte integrante do M.A.L.A. — Morada Andarilha de Livros de Artista, coletivo que reúne diferentes artistas em uma travessia criativa por cidades, linguagens e suportes. Em outubro, o grupo esteve em Paris, onde expôs na Médiathèque Marguerite Duras e na Galerie Enseigne des Oudin, levando ao público francês uma mostra plural construída a partir da materialidade dos livros de artista, de suas dobras, percursos e camadas narrativas. Agora, Travessia, uma mostra de livros de artistas brasileiros e franceses, ocupa a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo — espaço histórico que celebra seu centenário — e permanece aberta ao público até 15 de março. A mostra também marca o encerramento do calendário Brasil | França, trazendo na bagagem trabalhos de artistas franceses que dialogam com a proposta itinerante do projeto. Em Mergulho, Hélio Mattos Jr. explora o livro de artista como território de errâncias: páginas que se desdobram como ruas, becos, bordas e restos urbanos. O artista coleta papéis, fotos, impressões, sombras, ruídos — fragmentos que se reorganizam em novas narrativas visuais. A obra nasce de um estudo poético sobre as ruínas do Cais da Barca, em Vitória, lugar marcado por partidas, chegadas e trajetos repetidos ao longo de décadas.