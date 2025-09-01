Após 29 anos

William Bonner deixa Jornal Nacional e César Tralli assume bancada

A partir de 2026, William Bonner e Sandra Annenberg apresentarão juntos o Globo Repórter

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:38

William Bonner deixa o Jornal Nacional depois de 29 anos Crédito: TV Globo/Victor Pollak

O âncora William Bonner deixará o Jornal Nacional. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (1º), dia em que o programa comemora seus 56 anos. Bonner seguirá no comando do noticiário até o dia 3 de novembro.

Bonner também acumulava a função de editor-chefe há 26 anos, função que passará para a atual editora-chefe adjunta, Cristiana Souza Cruz. Com as mudanças, Tralli sai do Jornal Hoje e dá lugar a Roberto Kovalich. Já no Hora Hum, Tiago Scheuer, assume.

De acordo com a Globo, Bonner manifestou desejo de abrir mão de funções executivas e da atuação no jornalismo diário para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais. “Esse aniversário do JN não tem número redondo, lançamento de livro, série especial de reportagens. E, mesmo assim, foi o que consumiu mais tempo pra ser preparado. Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN. Precisamos superar a fase crítica da pandemia, arquitetar sucessões e preparar sucessores até a data do anúncio das novidades. E, finalmente, podemos todos conversar sobre essas conquistas e movimentos sem reservas".

Para César Tralli, o desafio de apresentar o Jornal Nacional é uma honra: “Me sinto extremamente honrado. E ao mesmo tempo desafiado pela responsabilidade desta nova função. Estou na Globo há quase 33 anos e lá atrás, quando ainda era jovenzinho, já fazia reportagens pro JN. Acompanhei a chegada do William na bancada do Jornal Nacional e por muitos e muitos anos fiz matérias especiais pro JN. Portanto, eu recebi o convite e a missão com absoluta felicidade e serenidade. Agora, nunca jamais me passou pela cabeça suceder o William. Meu foco sempre foi o presente. Cumprir muito bem-feito minhas atribuições. Sou muito exigente comigo mesmo. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN”.

Futura companheira de Tralli na apresentação do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos destaca a sorte de poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro: “Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner na bancada do Jornal Nacional, é com um imenso prazer que eu recebo César Tralli nessa nova etapa. Que sorte a minha poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro. Ao Bonner, minha gratidão emocionada pela confiança, pelo aprendizado e pela inspiração. Na sua ética do trabalho e na sua coragem. Ao Tralli, minhas boas-vindas com a certeza confortante do que virá: parceria dedicada, competente e cheia de sensibilidade”.

Este vídeo pode te interessar