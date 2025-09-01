Editorias do Site
Redes Sociais

Gil leva Domingão às lágrimas: 'Estou aqui hoje cantando para Preta'

Após cantar a música Tempo Rei, Gil cumprimentou Huck, que falou da saudade que sente de Preta. "Eu estou vivendo em um mundo paralelo"

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:01

Gilberto Gil canta Drão emociona no palco do Domingão
Gilberto Gil canta Drão emociona no palco do Domingão Crédito: Reprodução/Globoplay

Gilberto Gil, 83, cantou no palco do Domingão, sob o comando de Luciano Huck, na Globo e falou da filha Preta, que faleceu em julho deste ano vítima de um câncer.

Após cantar a música Tempo Rei, Gil cumprimentou Huck, que falou da saudade que sente de Preta. "Eu estou vivendo em um mundo paralelo. Eu estou em negação constante. Eu penso na Preta todos os dias, mas também não fico triste. São lembranças que me trazem felicidade."

Gil, então, falou como está o processo do luto. "Tem um pensamento meio filosófico sobre o pesar, essa coisa do pesar. Ele tem pelo menos três níveis: o primeiro mais ali no chão quando a gente chora ali de pesar. Depois ele sobe, vai ali para o meio e a gente silencia e espera. E o pesar quando ele tá ali indo embora, a gente canta."

E é isso que eu estou fazendo aqui neste domingo (31). Eu estou cantando para ela. Em grande memória a nossa querida Preta. Gilberto Gil

Na sequência, Gil cantou Palco e Luciano falou da lição que o cantor traz à sociedade. "Ele está de volta aos palcos e é uma coisa inacreditável."

Gil agradeceu e introduziu Drão, última música que cantou ao lado da filha. Dona Déa, Fe Paes Leme, Manu Bahtidão e outros convidados ficaram emocionados.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Gilberto Gil canta 'Drão' em primeiro show depois da morte de Preta Gil; veja

Gilberto Gil canta 'Drão' em primeiro show depois da morte de Preta Gil; veja

Imagem - Bela Gil se ofereceu para ser barriga de aluguel de Preta Gil

Bela Gil se ofereceu para ser barriga de aluguel de Preta Gil

Imagem - Preta Gil faria 51 anos nesta sexta; veja as homenagens dos amigos e da família

Preta Gil faria 51 anos nesta sexta; veja as homenagens dos amigos e da família

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Tromba d'Água: poéticas sobre a força e a fúria das águas

Tromba d'Água: poéticas sobre a força e a fúria das águas
Imagem - Nova turnê de Douglas Lopes leva shows gratuitos para Serra, Anchieta e Santa Teresa

Nova turnê de Douglas Lopes leva shows gratuitos para Serra, Anchieta e Santa Teresa