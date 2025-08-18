Editorias do Site
Gilberto Gil canta 'Drão' em primeiro show depois da morte de Preta Gil; veja

Artista se apresentou no lançamento do São Paulo Beyond Business, que vai reunir cultura e inovação no ano que vem

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:25

Show de Gilberto Gil no Auditório Ibirapuera
Show de Gilberto Gil no Auditório Ibirapuera Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

Gilberto Gil se apresentou pela primeira vez após a morte da filha, Preta Gil, na noite deste domingo (17). O show fez parte do evento de lançamento do São Paulo Beyond Business, o SP2B, que pretender reunir cultura e inovação na capital paulista no ano que vem.

O artista inclui na setlist a música "Drão", a última que cantou ao lado de Preta, em show da turnê "Tempo Rei", em abril. Morta no dia 20 de julho, a cantora e empresária tinha relação especial com a faixa, que a lembrava do relacionamento entre Gil e Sandra Gadelha, sua mãe.

