Internado

Faustão se recupera bem, apesar do estado de saúde complicado, diz João Silva

Aos 75 anos, Fausto Silva precisou passar por um transplante de fígado e um retransplante renal, na semana passada

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:23

Fausto Silva está internado após cirurgias Crédito: Reprodução/TV Globo

João Silva deu uma atualização sobre o estado de saúde de Faustão, ao chegar ao aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine, na noite desta sexta-feira (15). O apresentador, que acaba de estrear um programa no SBT, diz que a fase de recuperação está melhor do que o imaginado, apesar da complexidade das novas cirurgias pelas quais o pai passou.

"Ele está normal, tranquilo, recuperando. Dentro do esperado [a recuperação] foi bem melhor. É uma cirurgia bem complicada, mas está sendo ótimo, graças a Deus", disse ele ao ser questionado por um repórter da revista Quem se o pai está acordado.

Aos 75 anos, Fausto Silva precisou passar por um transplante de fígado e um retransplante renal, na semana passada. O antigo comandante dos domingos da Globo enfrenta um histórico recente de complicações de saúde.

Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração, após um quadro de insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim, em decorrência do agravamento de uma condição renal crônica.

"Ele está superbem, a recuperação está ótima. Claro que é um processo muito complicado, a gente já vive isso há dois anos, mas o processo está melhor do que o esperado", disse ainda João, explicando que não houve rejeição aos órgãos transplantados.

De acordo com o apresentador do Programa do João, o pai assistiu à estreia do programa, no sábado passado, e fez comentários e críticas. "Aquela coisa de pai", afirmou.

