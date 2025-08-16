Sem previsão de alta

Leci Brandão é internada em São Paulo com quadro de gripe

A cantora Leci Brandão foi internada com um quadro de gripe, segundo publicou sua equipe em uma rede social

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 09:16

Leci Brandão foi internada com um quadro de gripe Crédito: Reprodução @lecibrandrao

A cantora Leci Brandão foi internada na manhã desta sexta-feira (15), em São Paulo, com um quadro de gripe, segundo publicou sua equipe em uma rede social.

Leci, um dos principais nomes femininos do samba, tem 80 anos. Essa é sua terceira hospitalização desde o ano passado.

A artista, que também é deputada estadual na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), pelo PCdoB, passa por exames para averiguar o quadro respiratório. A assessoria não informou para qual hospital a parlamentar foi levada.

Segundo a nota publicada no perfil da cantora no Instagram, o estado clínico é estável, mas sem previsão de alta. Um novo boletim médico deve ser divulgado neste sábado (16), diz o texto.

Em abril, durante um show no festival Isso é Samba, no parque Villa-Lobos, Leci precisou deixar a apresentação após passar mal. Segundo a organização do evento, ela teve uma queda de pressão e foi levada a um hospital, onde passou por tomografia.

Leci deu entrevista em 13 junho, dois dias antes do lançamento do documentário "Leci", que retrata sua vida e carreira. Dirigido por Anderson Lima, o longa reúne dezenas de depoimentos de personagens da música e da política. Nascida no Rio de Janeiro, exerce hoje seu 4º mandato como deputada em São Paulo, onde vive desde os anos 1980.

