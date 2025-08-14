Saúde

Mulher de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador

‘Tudo indo bem’, escreveu Luciana Cardoso em uma publicação nas redes sociais; Fausto já passou por quatro cirurgias de transplante e está internado desde maio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 08:22

Luciana Cardoso, mulher de Faustão, fala sobre internação do apresentador. Crédito: Reprodução/Instagram/@lucard

Luciana Cardoso, 47, se manifestou pela primeira vez após os mais de 80 dias de internação de Fausto Silva, 75. O apresentador está hospitalizado desde 21 de maio em razão de uma infecção e realizou transplante de fígado, combinado com retransplante renal.

A mulher de Fausto Silva tratou tranquilizar os fãs do apresentador. Ela publicou que o companheiro está bem e agradeceu pelas mensagens de apoio.

"Tudo indo bem. Obrigada Deus! Obrigada pelas mensagens de carinho", afirmou Luciana.

Faustão precisou ser hospitalizado em 21 de maio em razão de uma infecção bacteriana aguda com sepse. O apresentador necessitou de uma atenção especial de controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

Com a infecção controlada, Fausto Silva também realizou um transplante de fígado, na última quarta-feira. O procedimento ainda foi combinado a um retransplante renal, planejado há um ano.

"Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único", informou a equipe de Faustão, via boletim médico.

O último boletim médico não informa se há previsão de alta médica para o artista. Ele está sendo assistido pelos médicos: Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; e Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde.

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE FAUSTO SILVA

Faustão realizou um transplante de coração em agosto de 2023. O apresentador foi submetido ao processo em decorrência de um grave quadro de insuficiência cardíaca.

Seis meses depois do transplante cardíaco, ele também necessitou de um transplante de rim, procedimento realizado fevereiro do ano passado. Na ocasião, a família do apresentador informou que ele foi transplantado do órgão em decorrência do agravamento de uma doença renal crônica. Em agosto passado, Fausto contou que seus médicos não descartavam a necessidade de realizar um segundo transplante de rim.

Em agosto de 2025, Faustão foi submetido a um transplante de fígado, combinado a um retransplante renal.

Um dos maiores apresentadores da história da TV, Faustão está fora da TV desde maio de 2023. Sua última atração em TV aberta foi o "Faustão na Band".

