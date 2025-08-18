Dona Déa recebe pedido de casamento ao vivo no Domingão com Huck

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:21
Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, foi surpreendida por um pedido de casamento ao vivo durante o Domingão com Huck, neste domingo (17), pouco antes do início do quadro Dança dos Famosos. O apresentador se mostrou surpreso com a declaração de amor feita por um homem da plateia, identificado como Seu Jorge.
"Quero seu consentimento... Não, se eu peço também para a Angélica?", começou Seu Jorge, arrancando sorrisos de aprovação de Luciano Huck. "Então peço seu consentimento, ao vivo, na frente da televisão: eu quero casar com Dona Déa. Eu amo Dona Déa!", completou.
O momento divertiu convidados da atração, da Globo, e o humorista Ed Gama, que brincou: "Imagina a senhora, ele e um balão de oxigênio", provocando gargalhadas de todos, inclusive do próprio Seu Jorge.
Apesar da situação inusitada, Dona Déa foi direta: "Casamento é só uma vez, não quero casar mais", encerrando o episódio sem hesitar. Luciano Huck finalizou com bom humor: "Eu converso com você fora das câmeras. Vou te dar umas dicas."
