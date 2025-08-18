Televisão

Dona Déa recebe pedido de casamento ao vivo no Domingão com Huck

Mãe de Paulo Gustavo foi surpreendida por fã, mas respondeu com bom humor que não pretende se casar novamente

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:21

Seu Jorge se declara a Dona Déa no Domingão com Huck Crédito: Reprodução/X

Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, foi surpreendida por um pedido de casamento ao vivo durante o Domingão com Huck, neste domingo (17), pouco antes do início do quadro Dança dos Famosos. O apresentador se mostrou surpreso com a declaração de amor feita por um homem da plateia, identificado como Seu Jorge.

"Quero seu consentimento... Não, se eu peço também para a Angélica?", começou Seu Jorge, arrancando sorrisos de aprovação de Luciano Huck. "Então peço seu consentimento, ao vivo, na frente da televisão: eu quero casar com Dona Déa. Eu amo Dona Déa!", completou.

O momento divertiu convidados da atração, da Globo, e o humorista Ed Gama, que brincou: "Imagina a senhora, ele e um balão de oxigênio", provocando gargalhadas de todos, inclusive do próprio Seu Jorge.

Apesar da situação inusitada, Dona Déa foi direta: "Casamento é só uma vez, não quero casar mais", encerrando o episódio sem hesitar. Luciano Huck finalizou com bom humor: "Eu converso com você fora das câmeras. Vou te dar umas dicas."

