Amizade eterna

Preta Gil faria 51 anos nesta sexta; veja as homenagens dos amigos e da família

Nara Gil, Gominho, Jude Paulla, entre outros, relembraram a amizade com a cantora, que morreu no dia 20 de julho

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 10:14

Preta Gil no Roda Viva Crédito: Divulgação/Nadja Kouchi

Preta Gil, que faria 51 anos nesta sexta-feira, 8, foi homenageada por amigos e familiares nas redes sociais. Nara Gil, Gominho, Jude Paulla, entre outros, relembraram a amizade com a cantora, que morreu no dia 20 de julho, dois anos e meio após anunciar o início de um tratamento contra o câncer no intestino em Nova York, Estados Unidos.

Malu Barbosa escreveu: "Feliz aniversário, meu amor! Achei que estaríamos comemorando hoje! Comemoro aqui sua vida! Te amo."

Junto da mensagem, ela publicou uma foto antiga da filha de Gilberto Gil.

Gominho, Jude Paulla e Duh Marinho, amigos da cantora, também relembraram momentos felizes. Em uma série de fotos e vídeos, mostraram Preta Gil em sua casa.

Jude escreveu, em um dos stories no Instagram, sobre a surpresa que faria no aniversário da cantora: "Era para ser hoje sua festa lá no apartamento do Boris lá em Nova York. Todos os seus amigos iam chegar de surpresa! Muita saudade."

Duh Marinho também falou de sua conexão com a artista, em um vídeo veiculado nas redes sociais. Ele lançou uma música em homenagem a ela, cujo trecho foi revelado com fotos e vídeos de alguns momentos vividos.

"Essa é uma homenagem pro nosso maior diamante. Estaríamos fazendo a maior festa no dia de hoje como ela gostaria, essa música que a gente fez vai ficar eternizada em forma de saudade. Estar em sintonia com alguém pode ser algo eterno se você sente o que não se vê."

"Dia 8 de agosto será sempre o dia em que vamos celebrar o sol das nossas vidas! Essa musica é mais uma extensão de tudo de mais lindo e despretensioso que vivemos nesses anos todos de amizade. Preta vive e sua luz irradia nossas vidas. Que sua energia nos invada como a luz do sol no verão e nos preencha feito Brisa Dendê."

O nome da música é Brisa Dendê.

Nara Gil, irmã mais velha de Preta, realizou uma postagem nas redes sociais. "Sempre gostei de escrever e em muitos momentos soube o que dizer, agora já não sei. 8 de agosto. Só amor e saudades", escreveu.

Nos comentários, a sobrinha Flor Gil respondeu: "Um amor infinito."

Sobre a morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos em 20 de julho, em Nova York, em decorrência de um câncer no intestino que tratava desde 2023. Ela estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental. Nesse período, recebeu a vista de amigos e familiares.

Francisco Gil, 30, se despediu da mãe, Preta Gil Crédito: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Folhapress

Antes, porém, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico no Brasil. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão". Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

A doença, no entanto, voltou a se manifestar. Preta realizou uma cirurgia em dezembro do ano passado para a retirada de tumores e precisou utilizar uma bolsa de colostomia definitiva.

Preta Gil indo para os EUA para novo tratamento contra o câncer Crédito: Eduardo Martins

Desde março, a cantora relatava uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que poderiam ajudar na remissão da doença no Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.

