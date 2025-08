Entrevista

Gilberto Gil relembra Preta Gil em primeira entrevista após morte da cantora: 'Era espevitada'

Cantor também narrou últimos momentos de Preta em tratamento nos EUA; conversa irá ao ar neste domingo, 10, no ‘Fantástico’

Pela primeira vez, o cantor Gilberto Gil deu uma entrevista sobre a morte da filha, a cantora Preta Gil. Nesta terça, 5, o Fantástico divulgou trechos da conversa, que vai ao ar no programa dominical no próximo domingo, 10.>

Na sala de seu apartamento no Rio, Gil relembrou a personalidade da cantora. "Preta era talvez a mais espevitada de todos os filhos. Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível", disse.>