Nova fase

William Bonner se despede do 'Jornal Nacional' com aplausos e último 'boa noite'

O jornalista deixou oficialmente a bancada do telejornal da Globo após 29 anos. No final da edição, ele e Renata Vasconcellos receberam César Tralli no estúdio

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 08:46

William Bonner se despediu do Jornal Nacional Crédito: Joao Cotta/ TV GloboJoao Cotta/ TV Globo

William Bonner se despediu nesta sexta-feira, 31, do Jornal Nacional. O jornalista deixou oficialmente a bancada do telejornal da Globo após 29 anos. No final da edição, ele e Renata Vasconcellos receberam César Tralli no estúdio.

Ao lado de Renata, Tralli assume o comando do JN a partir de segunda-feira, 3. Bonner passará a atuar no Globo Repórter a partir do ano que vem.

"Chegou o dia. Dois meses depois do anúncio, estou concluindo esse ciclo", disse Bonner, antes de relembrar as razões da decisão. Em setembro, quando anunciou sua saída, ele disse que os filhos motivaram a escolha e que "a conta não estava fechando".

William e Renata então se levantaram da bancada para dar as boas vindas a Tralli com uma salva de palmas. "É sempre um prazer enorme te abraçar", saudou Bonner. Tralli então se sentou com os colegas na bancada para uma breve conversa.

Primeiramente, Bonner relembrou uma história envolvendo Cid Moreira, seu ex-colega de bancada, quando o veterano lhe revelou que sempre apresentava o telejornal "nervoso". "Estou dizendo isso porque estou muito nervoso (risos)", falou.

Tralli emendou: "Estou impressionado com a redação lotada. Estou sereno e tranquilo. Passamos um dias tão agradável juntos hoje. Estou em um estado de plenitude e muito feliz de estar aqui com vocês num momento tão histórico". Em seguida, ele foi homenageado com uma reportagem relembrando sua trajetória na Globo.

"Sua história te trouxe a esse lugar, esse monumento do jornalismo brasileiro", elogiou Bonner. "Estar nessa bancada é ter a missão honrosa de informar o Brasil", pontuou Renata.

"A minha expectativa é de poder continuar dando o meu melhor e me entregar de corpo e alma", finalizou Tralli. "Nunca mais nesse País você passará desapercebido", brincou Bonner.

Sem choro

Bonner disse ainda que "não iria chorar". "Como todos sabemos, eu não choro", brincou, bem-humorado, antes de convidar o público a reencontrá-lo no Globo Repórter, em fevereiro. "Vou começar uma carreira nova, inclusive com o direito de ser um fracasso fenomenal. Eu torço para que não, vou fazer o meu melhor, mas a gente nunca sabe. É a aventura de começar algo novo", disse, aos risos.

Ele ainda pediu ao público para assistir ao "momento histórico" da estreia de Tralli no jornal, na próxima segunda-feira, 3, antes de dar seu último e tradicional "boa noite". "Esse é o meu último boa noite pelo Jornal Nacional. A gente se vê. Muito obrigado".

Os jornalistas então foram para a redação diante de muitos aplausos para serem abraçados por seus familiares, num clima de muita emoção. Lá, a filha de Tralli com Ticiane Pinheiro, a pequena Manu, chamou a atenção ao abraçar a perna de Bonner.

