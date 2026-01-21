Bolos caseiros: 5 receitas irresistíveis para o café da tarde

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:51
Os bolos caseiros são a escolha perfeita para um lanche da tarde em família. Fofinhos, saborosos e irresistíveis, conquistam o paladar de todos. E o melhor: são fáceis de preparar e econômicos, tornando cada receita uma oportunidade de deixar o café da tarde mais delicioso. Por isso, selecionamos 5 receitas de bolos incríveis para você fazer em casa. Confira!
Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione as gemas e o açúcar e bata novamente por mais 4 minutos. Após, transfira a mistura para um recipiente, junte a canela em pó e a farinha de trigo, alternando com o leite e a manteiga. Misture até obter uma massa homogênea.
Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e polvilhe com açúcar e canela em pó. Sirva em seguida.
Em uma batedeira, coloque o açúcar, a manteiga, as gemas e metade do leite. Bata por 5 minutos. Adicione o restante do leite e a farinha de trigo e bata novamente para incorporar. Acrescente as claras em neve, as raspas de laranja e de limão, as sementes de papoula e o fermento químico. Bata até obter uma consistência homogênea.
Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180° C até dourar. Desligue o forno, desenforme com cuidado e polvilhe com o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.
Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até clarear. Acrescente o óleo de girassol, o leite, o suco e as raspas de limão e misture. Junte a farinha de trigo aos poucos e finalize com o fermento químico. Unte uma assadeira com óleo de girassol e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva com café ou chá.
Em uma batedeira, coloque as gemas e a água e bata por 3 minutos. Adicione o açúcar, a baunilha e a manteiga e bata novamente até obter um creme esbranquiçado. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate, a farinha de trigo e o café e mexa para incorporar.
Após, junte a mistura com o conteúdo da batedeira e misture bem. Acrescente às claras em neve e o fermento químico e mexa delicadamente. Em seguida, transfira a massa para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.
Massa
Cobertura
Em uma batedeira, bata os ovos, o açúcar e o óleo até obter um creme claro. Acrescente o leite de coco e misture. Adicione a farinha de trigo aos poucos e finalize com o fermento químico. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Regue o bolo com o leite condensado e polvilhe com coco ralado. Leve à geladeira até o momento de servir.
