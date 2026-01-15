De muffin a sanduíche

Café da tarde saudável: 3 receitas leves que ajudam a matar a fome

Aprenda a preparar opções nutritivas que ajudam a manter a energia

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:51

Sanduíche de abacate com ovo Crédito: istetiana | Shutterstock

O café da tarde é um momento importante para manter a energia ao longo do dia e evitar exageros na próxima refeição. Quando bem escolhido, esse lanche ajuda a controlar a fome, fornece nutrientes essenciais e ainda pode ser saboroso.

Apostar em receitas leves, com ingredientes naturais e combinações equilibradas, é uma ótima forma de cuidar da saúde sem abrir mão do prazer de comer bem.

A seguir, confira três receitas leves para o café da tarde que ajudam a matar a fome!

Sanduíche de abacate com ovo

Ingredientes:

4 fatias de pão integral

1 abacate maduro

2 ovos cozidos e picados

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de cebolinha picada

4 folhas de alface

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, amasse a polpa do abacate com um garfo até formar um purê rústico. Adicione os ovos picados, o iogurte natural, o suco de limão, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar um creme. Reserve.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e doure as fatias de pão levemente. Sobre duas fatias de pão integral, distribua as folhas de alface. Espalhe o creme de abacate com ovo de forma uniforme. Cubra com as fatias restantes de pão integral, pressione levemente e sirva em seguida.

Muffin de cenoura Crédito: New Africa | Shutterstock

Muffin de cenoura

Ingredientes:

2 cenouras raladas

2 ovos

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque a cenoura, os ovos, o óleo vegetal e o açúcar mascavo. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente as farinhas, a canela e o sal. Misture bem até formar uma massa uniforme. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente, apenas para incorporar. Distribua a massa em forminhas de muffin, preenchendo até cerca de 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até que os muffins estejam dourados e firmes. Retire do forno, deixe amornar e sirva em seguida.

Vitamina de mamão com linhaça

Ingredientes:

1 xícara de chá de mamão picado

1 colher de sopa de linhaça

1 xícara de chá de leite de aveia

1 colher de chá de mel

Gelo a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque o mamão, a linhaça, o leite de aveia e o mel. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Acrescente o gelo e bata novamente por alguns segundos. Sirva em seguida.