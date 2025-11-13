Café da manhã saudável: 4 receitas leves e nutritivas para começar bem o dia

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:03
Um café da manhã saudável vai muito além de saciar a fome — ele desperta o corpo, ativa o metabolismo e dá aquele empurrãozinho na disposição. No entanto, se você ainda não sabe como montar o seu cardápio, essas quatro receitas leves e nutritivas são ideais para você. Combinando sabor, praticidade e equilíbrio, elas vão deixar suas manhãs muito mais gostosas. Confira!
Em um recipiente, misture os flocos de aveia, o leite vegetal, as sementes de chia, o mel e o iogurte natural. Tampe e leve à geladeira por 6 horas. Finalize com os cubos de manga, o mirtilo e a amêndoas por cima. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata a banana, o abacaxi, o espinafre e a água de coco até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Transfira a bebida para um copo e sirva em seguida.
Em um recipiente, bata o ovo com a goma de tapioca e o sal até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje a massa, espalhando bem. Deixe dourar de um lado, vire e doure rapidamente o outro. Recheie com a rúcula, o tomate e o queijo branco. Dobre ao meio e sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça em fogo baixo. Com uma concha, despeje pequenas porções de massa na panela. Cozinhe até firmar e vire para dourar o outro lado. Sirva em seguida.
