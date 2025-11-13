Gastronomia

Receitas com grão-de-bico: 5 pratos ricos em proteínas para o almoço

Aprenda a preparar opções nutritivas com esse alimento completo e funcional

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14:03

Ensopado de grão-de-bico com legumes Crédito: Imagem: Lecker Studio | Shutterstock

Fonte natural de proteína vegetal, o grão-de-bico é um alimento completo e funcional, ideal para quem busca refeições equilibradas e energéticas. Sua composição rica em fibras, ferro e vitaminas do complexo B favorece o bom funcionamento do corpo e a manutenção da massa muscular. De sabor leve e textura agradável, combina com diversos ingredientes, resultando em pratos proteicos, nutritivos e perfeitos para o almoço.

A seguir, veja 5 receitas com grão-de-bico ricas em proteínas para o almoço!

Ensopado de grão-de-bico com legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

2 batatas cortadas em pedaços grandes

1 cenoura cortada em rodelas grossas

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

2 ovos cozidos

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de cúrcuma em pó

3 xícaras de chá de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Adicione a páprica e a cúrcuma, misture bem e junte as batatas e a cenoura. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque a água quente, tampe parcialmente e cozinhe por cerca de 15 minutos em fogo médio, até os legumes ficarem macios. Acrescente o grão-de-bico cozido e misture bem. Deixe cozinhar por mais 5 minutos para os sabores se integrarem. Coloque as folhas de espinafre e cozinhe por 2 minutos, apenas até murcharem. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, se necessário. Rale os ovos cozidos por cima e sirva em seguida.

Frango com grão-de-bico e especiarias

Ingredientes

500 g de coxa e sobrecoxa de frango

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de cúrcuma em pó

2 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os pedaços de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica, cominho, cúrcuma, alho, suco de limão e uma colher de sopa de azeite. Misture bem para envolver todos os pedaços e deixe marinar por 15 minutos. Aqueça o restante do azeite em uma panela em fogo médio, coloque os pedaços de frango com a pele voltada para baixo e doure bem ambos os lados, até ficarem com a cor dourada e crocante. Adicione o grão-de-bico à frigideira e regue com a água quente. Misture delicadamente, tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até o frango ficar macio e o molho encorpar levemente. Desligue o fogo, finalize com o coentro e sirva em seguida.

Bolinho de grão-de-bico com molho de iogurte

Ingredientes

Bolinho

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/4 de xícara de chá de farinha de rosca

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de coentro picado

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de tahine

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de iogurte

170 g de iogurte natural

Suco de 1/2 limão-siciliano

1 colher de sopa de hortelã picada

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite

Modo de preparo

Bolinho

Em um processador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho, os temperos, o suco de limão e o tahine. Processe até formar uma massa grossa e modelável, deixe alguns pedaços para dar textura. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de rosca aos poucos até dar ponto de modelar. Molde em formato de bolinhos achatados. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio e grelhe os bolinhos até ficarem dourados. Reserve.

Molho

Em uma tigela, misture todos os ingredientes do molho e leve à geladeira por pelo menos 15 minutos. Sirva em seguida com os bolinhos.

Peixe grelhado com grão-de-bico Crédito: Imagem: kokofoundit | Shutterstock

Peixe grelhado com grão-de-bico

Ingredientes

4 filés de cavala

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de brotos frescos

1 dente de alho picado

Suco de 1 limão

1 limão-siciliano fatiado

1 colher de sopa de coentro

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os filés de cavala e tempere com sal, pimenta-do-reino, metade do suco de limão e um fio de azeite. Deixe marinar por cerca de 10 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e adicione um fio de azeite. Coloque os filés com a pele voltada para baixo e grelhe por cerca de 3 a 4 minutos, até a pele ficar dourada e crocante. Vire com cuidado e grelhe o outro lado por mais 2 minutos. Acrescente o alho e deixe dourar rapidamente junto ao peixe. Reserve.

Em uma tigela, misture o grão-de-bico e os brotos frescos. Tempere com o restante do suco de limão, um fio de azeite, sal e pimenta-do-reino. Adicione o coentro e misture bem. Disponha os filés de peixe grelhados por cima. Finalize com as fatias de limão-siciliano e sirva em seguida.

Quibe assado de abóbora com grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de trigo para quibe

1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido, escorrido e amassado

1/2 xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

1/4 de xícara de chá de hortelã picada

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica doce

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente para hidratar

Modo de preparo

Em uma tigela, cubra o trigo com água quente e deixe hidratar por cerca de 20 minutos. Escorra bem e esprema com as mãos para retirar o excesso de água. Em outra tigela grande, misture o trigo hidratado com a abóbora, o grão-de-bico, a cebola, o alho, a hortelã, a salsinha, o cominho e a páprica. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até formar uma massa homogênea.

Em uma assadeira untada com azeite, espalhe a massa de quibe e pressione com as mãos para que fique uniforme. Regue com um fio de azeite por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até o quibe ficar firme e levemente dourado. Corte em pedaços e sirva em seguida.