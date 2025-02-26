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Alimentação

6 receitas com grão-de-bico para o ganho de massa muscular

Aprenda a preparar pratos que vão ajudar a melhorar os resultados da musculação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Salada de grão-de-bico (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock)
Salada de grão-de-bico Crédito: Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock
Para quem deseja melhorar o ganho de massa muscular, a alimentação desempenha um papel fundamental. Conquistar um corpo saudável e definido não depende apenas de longas horas na academia, mas também da escolha dos alimentos certos, como o grão-de-bico. Além de versátil, esse grão é rico em proteínas, fibras, minerais e vitaminas, tornando-se um grande aliado no processo de hipertrofia. Confira 6 receitas com grão-de-bico que vão potencializar seus resultados no treino!

1. Salada de grão-de-bico

Ingredientes

  • 250 g de grão-de-bico cozido
  • 1 pepino picado
  • 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em fatias
  • 2 tomates picados
  • 150 g de ricota picada
  • Sal, orégano, salsinha, pimenta-do-reino moída, vinagre e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da salada e misture. Tempere com sal, orégano, pimenta-do-reino, vinagre e azeite de oliva. Salpique com a salsinha e sirva em seguida.

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Aprenda a fazer salada morna de grão-de-bico, quinoa e pimentões

2. Pasta de grão-de-bico

Ingredientes

  • 1 1/3 de xícara de chá de grão-de-bico
  • 4 xícaras de chá de água
  • 2 colheres de sopa de pasta de gergelim(tahine)
  • Suco de 1 limão
  • 2 dentes de alho descascados e levemente amassados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Reserve 3/4 de xícara de chá da água do cozimento do grão-de-bico e descarte o restante.
Após, coloque os grãos, ainda mornos, no liquidificador. Adicione os dentes de alho, o suco de limão, a pasta de gergelim, o sal e a água do cozimento reservada. Bata por 3 minutos e transfira para um recipiente com tampa. Leve à geladeira para resfriar. Sirva em seguida.

3. Panqueca de grão-de-bico

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de cúrcuma
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico, o sal, a cúrcuma, a páprica e a pimenta-do-reino e misture. Aos poucos, adicione a água e o azeite de oliva e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa na panela e espalhe formando um disco fino. Cozinhe por 2 minutos. Depois, vire a panqueca e deixe dourar do outro lado. Repita o processo com o restante da massa e desligue o fogo. Sirva em seguida.
Snack picante de grão-de-bico (Imagem: vm2002 | Shutterstock)
Snack picante de grão-de-bico Crédito: Imagem: vm2002 | Shutterstock

4. Snack picante de grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 colher de sopa de azeite extravirgem
  • 1/4 de colher de chá de cominho em pó
  • 1/4 de colher de chá de coentro em pó
  • 1/4 de colher de chá de gengibre em pó
  • 1/4 de colher de chá de páprica picante
  • 1/2 colher de chá de sal rosa

Modo de preparo

Em uma assadeira antiaderente, coloque o grão-de-bico e tempere com o azeite extravirgem e as especiarias. Mexa até que todos os grãos fiquem revestidos pelos temperos e leve ao forno preaquecido a 220°C por 30 minutos, mexendo ocasionalmente para dourar e ficar crocante de maneira uniforme. Retire do forno e aguarde esfriar por completo. Sirva em seguida.

5. Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 xícara de chá de cogumelos fatiados
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Junte os cogumelos, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e mexa. Coloque o grão-de-bico, o molho de tomate e a mostarda e misture. Abaixe o fogo, junte o leite de coco e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

6. Grão-de-bico com legumes

Ingredientes

  • 250 g de grão-de-bico
  • 1 cebola descascada e picada
  • 100 g de vagem cortada em tiras
  • 1 berinjela descascada e cortada em cubos
  • 1 abobrinha descascada e cortada em cubos
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 4 tomates sem sementes e cortados em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Adicione 1 litro de água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos, após iniciar a pressão. Passado esse tempo, desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela, escorra a água e reserve os grãos.
Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Adicione a abobrinha, tempere com uma pitada de sal e doure. Desligue o fogo e reserve. Repita o mesmo procedimento com a berinjela. Depois, leve uma panela antiaderente ao fogo médio. Junte a cebola e o alho e doure. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente os tomates, tampe e reduza o fogo. Cozinhe até liberar o suco. Adicione a abobrinha, a berinjela e a vagem e cozinhe por mais 5 minutos. Corrija o sal e a pimenta-do-reino. Por último, coloque o grão-de-bico e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

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