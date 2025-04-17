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Alimento proteico

5 receitas deliciosas com grão-de-bico

Veja como preparar diferentes pratos com esse ingrediente saudável e saboroso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 14:04

Abóbora recheada com grão-de-bico (Imagem: NoirChocolate | Shutterstock)
Abóbora recheada com grão-de-bico Crédito: NoirChocolate | Shutterstock
O grão-de-bico, uma leguminosa altamente nutritiva, é um verdadeiro tesouro na culinária e na promoção da saúde. Seu perfil nutricional é notável, destacando-se por ser uma excelente fonte de proteína, fibras solúveis e insolúveis, minerais essenciais, como ferro e magnésio, além de vitaminas do complexo B. Essa combinação o torna um aliado poderoso para a saúde do coração, equilíbrio intestinal e níveis de energia.
Além de seus benefícios à saúde, o grão-de-bico é incrivelmente versátil na cozinha. Ele pode ser usado de diversas maneiras, desde saladas e sopas até pratos quentes e acompanhamentos saborosos. Por isso, confira 5 receitas deliciosas com grão-de-bico!

Abóbora recheada com grão-de-bico

Ingredientes:
  • 1 abóbora
  • 1/2 xícara de chá de grão-de-bico
  • 1/2 xícara de chá de quinoa
  • 1/4 de xícara de chá de cogumelo Paris fatiado
  • 1/2 cebola cortada em cubos pequenos
  • 1/4 de xícara de chá de pimentão vermelho cortado em cubos
  • Azeite, sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para hidratar e cozinhar
Modo de preparo:
Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo. Cozinhe por 15 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão da panela sair, escorra a água e reserve o grão-de-bico. Em uma panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até ficar macia e secar a água.
Corte o topo da abóbora e, com o auxílio de uma colher, retire as sementes. Coloque a abóbora em uma forma, regue-a com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, misture o grão-de-bico, a quinoa, o cogumelo, a cebola, o pimentão, o sal e a pimenta-do-reino. Retire a abóbora do forno, recheie com a mistura e leve ao forno novamente por mais 7 minutos. Sirva com a salsinha.

Grão-de-bico com legumes

Ingredientes:
  • 250 g de grão-de-bico
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de alho-poró picado
  • 1 tomate picado
  • 100 g de abobrinha cortada em cubos
  • 100 g de brócolis picado
  • 100 g de vagem picada
  • Sal e azeite a gosto
  • Água para hidratar e cozinhar
Modo de preparo:
Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com a água e leve ao fogo. Cozinhe por 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão da panela sair completamente, descarte a água e reserve o grão-de-bico.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o alho-poró. Em seguida, acrescente a abobrinha, o brócolis, a vagem e o tomate. Cozinhe até os legumes ficarem al dente . Acrescente o grão-de-bico, adicione sal, misture bem e sirva em seguida.
Almôndega de grão-de-bico (Imagem: Edalin Photography | Shutterstock)
Almôndega de grão-de-bico Crédito: Edalin Photography | Shutterstock

Almôndega de grão-de-bico

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 xícara de chá de farinha de linhaça
  • 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1/2 cebola picada
  • 3 dentes de alho amassados
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de água
  • Folhas de manjericão para servir
Modo de preparo:
Bata o grão-de-bico no liquidificador até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque o grão-de-bico batido, a farinha de linhaça, a farinha de grão-de-bico, a cebola, o alho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem e enrole a massa no formato de bolinhas. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e disponha as almôndegas e refogue-as por 4 minutos. Acrescente o molho de tomate e a água e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida com folhas de manjericão.

Bolinhos de grão-de-bico com molho de iogurte

Ingredientes:
Bolinhos
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de rosca
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica
  • 2 colheres de sopa de coentro picado
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de tahine
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Coentro para finalizar
Molho de iogurte
  • 170 g de iogurte natural
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de hortelã fresca picada
  • 1 colher de sopa de salsinha
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 fio de azeite
Modo de preparo:
Bolinhos
Em um processador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho, os temperos, o suco de limão e o tahine. Processe até formar uma massa grossa e modelável, deixe alguns pedaços para dar textura. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de rosca aos poucos até dar ponto de modelar. Molde em formato de bolinhos. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio e grelhe até dourar os bolinhos. Reserve.
Molho
Em uma tigela, misture todos os ingredientes do molho. Leve à geladeira por pelo menos 15 minutos. Sirva em seguida com os bolinhos. 

Grão-de-bico ao curry

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 pedaço de gengibre ralado
  • 4 tomates picados
  • 1/2 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de garam masala
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1/2 colher de chá de páprica
  • 200 ml de leite de coco
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Coentro picado para finalizar
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar dourada. Adicione o alho e o gengibre e refogue por 1 minuto. Junte a cúrcuma, o cominho, o garam masala e a páprica. Mexa por 30 segundos para liberar os aromas. Adicione o tomate e cozinhe até virar um molho grosso. Coloque o grão-de-bico e o leite de coco e misture bem. Cozinhe por 10 minutos em fogo baixo, mexendo de vez em quando. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino e finalize com o coentro. Sirva em seguida. 

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