Abóbora recheada com grão-de-bico Crédito: NoirChocolate | Shutterstock

O grão-de-bico, uma leguminosa altamente nutritiva, é um verdadeiro tesouro na culinária e na promoção da saúde. Seu perfil nutricional é notável, destacando-se por ser uma excelente fonte de proteína, fibras solúveis e insolúveis, minerais essenciais, como ferro e magnésio, além de vitaminas do complexo B. Essa combinação o torna um aliado poderoso para a saúde do coração, equilíbrio intestinal e níveis de energia.

Além de seus benefícios à saúde, o grão-de-bico é incrivelmente versátil na cozinha. Ele pode ser usado de diversas maneiras, desde saladas e sopas até pratos quentes e acompanhamentos saborosos. Por isso, confira 5 receitas deliciosas com grão-de-bico!

Abóbora recheada com grão-de-bico

Ingredientes:

1 abóbora

1/2 xícara de chá de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de quinoa

1/4 de xícara de chá de cogumelo Paris fatiado

1/2 cebola cortada em cubos pequenos

1/4 de xícara de chá de pimentão vermelho cortado em cubos

Azeite, sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para hidratar e cozinhar

Modo de preparo:

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo. Cozinhe por 15 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão da panela sair, escorra a água e reserve o grão-de-bico. Em uma panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até ficar macia e secar a água.

Corte o topo da abóbora e, com o auxílio de uma colher, retire as sementes. Coloque a abóbora em uma forma, regue-a com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, misture o grão-de-bico, a quinoa, o cogumelo, a cebola, o pimentão, o sal e a pimenta-do-reino. Retire a abóbora do forno, recheie com a mistura e leve ao forno novamente por mais 7 minutos. Sirva com a salsinha.

Grão-de-bico com legumes

Ingredientes:

250 g de grão-de-bico

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de alho-poró picado

1 tomate picado

100 g de abobrinha cortada em cubos

100 g de brócolis picado

100 g de vagem picada

Sal e azeite a gosto

Água para hidratar e cozinhar

Modo de preparo:

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com a água e leve ao fogo. Cozinhe por 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão da panela sair completamente, descarte a água e reserve o grão-de-bico.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o alho-poró. Em seguida, acrescente a abobrinha, o brócolis, a vagem e o tomate. Cozinhe até os legumes ficarem al dente . Acrescente o grão-de-bico, adicione sal, misture bem e sirva em seguida.

Almôndega de grão-de-bico Crédito: Edalin Photography | Shutterstock

Almôndega de grão-de-bico

Ingredientes:

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 cebola picada

3 dentes de alho amassados

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de água

Folhas de manjericão para servir

Modo de preparo:

Bata o grão-de-bico no liquidificador até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque o grão-de-bico batido, a farinha de linhaça, a farinha de grão-de-bico, a cebola, o alho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem e enrole a massa no formato de bolinhas. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e disponha as almôndegas e refogue-as por 4 minutos. Acrescente o molho de tomate e a água e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida com folhas de manjericão.

Bolinhos de grão-de-bico com molho de iogurte

Ingredientes:

Bolinhos

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/4 de xícara de chá de farinha de rosca

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica

2 colheres de sopa de coentro picado

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de tahine

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro para finalizar

Molho de iogurte

170 g de iogurte natural

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de hortelã fresca picada

1 colher de sopa de salsinha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite

Modo de preparo:

Bolinhos

Em um processador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho, os temperos, o suco de limão e o tahine. Processe até formar uma massa grossa e modelável, deixe alguns pedaços para dar textura. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de rosca aos poucos até dar ponto de modelar. Molde em formato de bolinhos. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio e grelhe até dourar os bolinhos. Reserve.

Molho

Em uma tigela, misture todos os ingredientes do molho. Leve à geladeira por pelo menos 15 minutos. Sirva em seguida com os bolinhos.

Grão-de-bico ao curry

Ingredientes:

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre ralado

4 tomates picados

1/2 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de garam masala

1 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de páprica

200 ml de leite de coco

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para finalizar

Modo de preparo: