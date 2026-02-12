Programação infantil

Carnaval infantil no ES: veja blocos e bailinhos para curtir com as crianças

Programação gratuita reúne cortejos, oficinas, fanfarras e concursos de fantasia na Grande Vitória

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:16

Carnaval infantil no ES: veja blocos e bailinhos para curtir com as crianças Crédito: Divulgação Comunicação Shopping Mestre Álvaro

Se o carnaval é sinônimo de alegria, para as crianças ele é pura fantasia. Em Vitória, Vila Velha e Serra, a programação infantil está espalhada por praças e shoppings, com blocos, oficinas criativas, bandinhas e concursos de fantasia para os pequenos foliões.

Em 2026, o carnaval infantil de Vitória terá uma mudança importante: o tradicional Regionalzinho da Nair não realizará seu cortejo. O bloco, que desde 2014 ajudou a consolidar a programação voltada às crianças na capital, anunciou o cancelamento da edição deste carnaval por meio de suas redes sociais.

Apesar da ausência do Regionalzinho, a programação para a criançada segue firme. Confira:

Vitória

No Shopping Vitória, o Bloquinho SV Kids com Macakids acontece de 14 a 17 de fevereiro, das 16h às 19h, na Praça Central. A programação diária inclui oficinas, recreação, pocket show, desfile de fantasias, bandinha de fanfarra e volta pelo mall com personagens. A entrada é gratuita, com retirada de fichas para oficinas por ordem de chegada.

Leia mais Carnaval no ES: HZ lança ferramenta para consultar lista de blocos e eventos

Vila Velha

O tradicional Bloquinho Canelinhas da Praia desfila em Itapuã no dia 16 de fevereiro, às 9h, com concentração na Praça Agenor Moreira.

No Shopping Praia da Costa, o Bailinho de Carnaval do Praia terá programação nos dias 14, 15 e 17. Entre as atrações estão banda fanfarra circulando pelo mall, oficinas criativas (tiaras e fitas coloridas), circuito de recreação, chuva de confete e balões, gincanas e desfile de fantasia.

Carnaval Shopping Praia da Costa Crédito: Divulgação Shopping Praia da Costa

O Boulevard Shopping Vila Velha realiza o Bloquinho “Mamãe Posso Ir?”, de 14 a 17 de fevereiro, das 15h às 18h. A programação inclui recreação temática, pintura facial, oficina de máscaras, concurso de fantasia, FitDance e cortejo com banda de fanfarra. No dia 21, acontece a Ressaquinha de Carnaval, das 15h às 17h.

Já o Shopping Vila Velha promove o SVV Folia – Carnaval dos pequenos foliões. No domingo (15), a partir das 15h, haverá banda fanfarra e participação do Tio Samir e da Cora, mascote da Morar, com desfile pelos corredores até o espaço Nosso Quintal. Na segunda (16), também às 15h, acontece a Festa das Cores com a mascote.

Serra

Na Serra, o Shopping Mestre Álvaro realiza o Bloquinho do Mestre nos dias 14 e 15 de fevereiro, a partir das 15h, no Pátio Mestre Álvaro. A programação inclui recreação, mini trio, desfile de fantasias e show infantil.

Carnaval infantil, crianças Crédito: Shutterstock

O Shopping Montserrat também entra na folia com programação nos dias 14 e 15 (16h às 19h), com bloquinho, oficinas, recreação e concursos de fantasia infantil e pet. Nos dias 21 e 22, acontece a Ressaquinha de Carnaval, com oficinas, recreação, passeios de carretão e novo cortejo com bandinha. A entrada é gratuita, com retirada de ingresso pelo aplicativo do shopping.

Programação

Vitória

Bloquinho SV Kids com Macakids

Data: 14 a 17 de fevereiro

14 a 17 de fevereiro Horário: 16h às 19h

16h às 19h Local: Shopping Vitória – Praça Central

Shopping Vitória – Praça Central Entrada: gratuita (oficinas com retirada de fichas por ordem de chegada)

gratuita (oficinas com retirada de fichas por ordem de chegada) Observação: crianças devem estar acompanhadas por responsável





crianças devem estar acompanhadas por responsável Vila Velha

Folia das Criançadas – Morada do Sol

Data: 14 de fevereiro

14 de fevereiro Horário: 16h às 19h

16h às 19h Local: Praça do Bairro Morada do Sol – Vila Velha

Praça do Bairro Morada do Sol – Vila Velha Entrada: gratuita





gratuita Bloquinho Canelinhas da Praia

Data: 16 de fevereiro

16 de fevereiro Horário: 9h

9h Local: Praça Agenor Moreira – Itapuã, Vila Velha

Praça Agenor Moreira – Itapuã, Vila Velha Entrada: gratuita





gratuita Bailinho de Carnaval do Praia

Datas: 14, 15 e 17 de fevereiro

14, 15 e 17 de fevereiro Local: Shopping Praia da Costa

Shopping Praia da Costa Entrada: gratuita





gratuita Bloquinho “Mamãe Posso Ir?”

Data: 14 a 17 de fevereiro

14 a 17 de fevereiro Horário: 15h às 18h

15h às 18h Local: Boulevard Shopping Vila Velha

Boulevard Shopping Vila Velha Entrada: gratuita





gratuita Ressaquinha – Boulevard

Data: 21 de fevereiro

21 de fevereiro Horário: 15h às 17h

15h às 17h Local: Boulevard Shopping Vila Velha

Boulevard Shopping Vila Velha Entrada: gratuita





gratuita SVV Folia – Shopping Vila Velha

Datas: 15 e 16 de fevereiro

15 e 16 de fevereiro Horário: a partir das 15h

a partir das 15h Local: Shopping Vila Velha

Shopping Vila Velha Entrada: gratuita





gratuita Serra

Bloquinho do Mestre

Datas: 14 e 15 de fevereiro

14 e 15 de fevereiro Horário: a partir das 15h

a partir das 15h Local: Shopping Mestre Álvaro

Shopping Mestre Álvaro Entrada: gratuita





gratuita Carnaval Infantil – Montserrat

Datas: 14 e 15 de fevereiro

14 e 15 de fevereiro Horário: 16h às 19h

16h às 19h Local: Shopping Montserrat

Shopping Montserrat Entrada: gratuita (retirada pelo aplicativo do shopping)





gratuita (retirada pelo aplicativo do shopping) Ressaquinha – Montserrat

Datas: 21 e 22 de fevereiro

21 e 22 de fevereiro Local: Shopping Montserrat

Shopping Montserrat Entrada: gratuita (retirada pelo aplicativo do shopping)

Este vídeo pode te interessar