Editorias do Site
Redes Sociais

Carnaval infantil no ES: veja blocos e bailinhos para curtir com as crianças

Programação gratuita reúne cortejos, oficinas, fanfarras e concursos de fantasia na Grande Vitória

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:16

Carnaval infantil no ES: veja blocos e bailinhos para curtir com as crianças
Carnaval infantil no ES: veja blocos e bailinhos para curtir com as crianças Crédito: Divulgação Comunicação Shopping Mestre Álvaro

Se o carnaval é sinônimo de alegria, para as crianças ele é pura fantasia. Em Vitória, Vila Velha e Serra, a programação infantil está espalhada por praças e shoppings, com blocos, oficinas criativas, bandinhas e concursos de fantasia para os pequenos foliões.

Em 2026, o carnaval infantil de Vitória terá uma mudança importante: o tradicional Regionalzinho da Nair não realizará seu cortejo. O bloco, que desde 2014 ajudou a consolidar a programação voltada às crianças na capital, anunciou o cancelamento da edição deste carnaval por meio de suas redes sociais.

Apesar da ausência do Regionalzinho, a programação para a criançada segue firme. Confira:

Vitória

No Shopping Vitória, o Bloquinho SV Kids com Macakids acontece de 14 a 17 de fevereiro, das 16h às 19h, na Praça Central. A programação diária inclui oficinas, recreação, pocket show, desfile de fantasias, bandinha de fanfarra e volta pelo mall com personagens. A entrada é gratuita, com retirada de fichas para oficinas por ordem de chegada.

Leia mais

Imagem - Carnaval no ES: HZ lança ferramenta para consultar lista de blocos e eventos

Carnaval no ES: HZ lança ferramenta para consultar lista de blocos e eventos

Vila Velha

O tradicional Bloquinho Canelinhas da Praia desfila em Itapuã no dia 16 de fevereiro, às 9h, com concentração na Praça Agenor Moreira.

No Shopping Praia da Costa, o Bailinho de Carnaval do Praia terá programação nos dias 14, 15 e 17. Entre as atrações estão banda fanfarra circulando pelo mall, oficinas criativas (tiaras e fitas coloridas), circuito de recreação, chuva de confete e balões, gincanas e desfile de fantasia.

Carnaval Infantil Shopping Praia da Costa
Carnaval Shopping Praia da Costa Crédito: Divulgação Shopping Praia da Costa

O Boulevard Shopping Vila Velha realiza o Bloquinho “Mamãe Posso Ir?”, de 14 a 17 de fevereiro, das 15h às 18h. A programação inclui recreação temática, pintura facial, oficina de máscaras, concurso de fantasia, FitDance e cortejo com banda de fanfarra. No dia 21, acontece a Ressaquinha de Carnaval, das 15h às 17h.

Já o Shopping Vila Velha promove o SVV Folia – Carnaval dos pequenos foliões. No domingo (15), a partir das 15h, haverá banda fanfarra e participação do Tio Samir e da Cora, mascote da Morar, com desfile pelos corredores até o espaço Nosso Quintal. Na segunda (16), também às 15h, acontece a Festa das Cores com a mascote.

Serra

Na Serra, o Shopping Mestre Álvaro realiza o Bloquinho do Mestre nos dias 14 e 15 de fevereiro, a partir das 15h, no Pátio Mestre Álvaro. A programação inclui recreação, mini trio, desfile de fantasias e show infantil.

Carnaval infantil, crianças
Carnaval infantil, crianças Crédito: Shutterstock

O Shopping Montserrat também entra na folia com programação nos dias 14 e 15 (16h às 19h), com bloquinho, oficinas, recreação e concursos de fantasia infantil e pet. Nos dias 21 e 22, acontece a Ressaquinha de Carnaval, com oficinas, recreação, passeios de carretão e novo cortejo com bandinha. A entrada é gratuita, com retirada de ingresso pelo aplicativo do shopping.

Programação

  • Vitória
  • Bloquinho SV Kids com Macakids
  • Data: 14 a 17 de fevereiro
  • Horário: 16h às 19h
  • Local: Shopping Vitória – Praça Central
  • Entrada: gratuita (oficinas com retirada de fichas por ordem de chegada)
  • Observação: crianças devem estar acompanhadas por responsável

  • Vila Velha
  • Folia das Criançadas – Morada do Sol
  • Data: 14 de fevereiro
  • Horário: 16h às 19h
  • Local: Praça do Bairro Morada do Sol – Vila Velha
  • Entrada: gratuita

  • Bloquinho Canelinhas da Praia
  • Data: 16 de fevereiro
  • Horário: 9h
  • Local: Praça Agenor Moreira – Itapuã, Vila Velha
  • Entrada: gratuita

  • Bailinho de Carnaval do Praia
  • Datas: 14, 15 e 17 de fevereiro
  • Local: Shopping Praia da Costa
  • Entrada: gratuita

  • Bloquinho “Mamãe Posso Ir?”
  • Data: 14 a 17 de fevereiro
  • Horário: 15h às 18h
  • Local: Boulevard Shopping Vila Velha
  • Entrada: gratuita

  • Ressaquinha – Boulevard
  • Data: 21 de fevereiro
  • Horário: 15h às 17h
  • Local: Boulevard Shopping Vila Velha
  • Entrada: gratuita

  • SVV Folia – Shopping Vila Velha
  • Datas: 15 e 16 de fevereiro
  • Horário: a partir das 15h
  • Local: Shopping Vila Velha
  • Entrada: gratuita

  • Serra
  • Bloquinho do Mestre
  • Datas: 14 e 15 de fevereiro
  • Horário: a partir das 15h
  • Local: Shopping Mestre Álvaro
  • Entrada: gratuita

  • Carnaval Infantil – Montserrat
  • Datas: 14 e 15 de fevereiro
  • Horário: 16h às 19h
  • Local: Shopping Montserrat
  • Entrada: gratuita (retirada pelo aplicativo do shopping)

  • Ressaquinha – Montserrat
  • Datas: 21 e 22 de fevereiro
  • Local: Shopping Montserrat
  • Entrada: gratuita (retirada pelo aplicativo do shopping)

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Lilian Lomeu e Andréa Nery puxam trios elétricos da Beira-Mar ao Sambão do Povo

Lilian Lomeu e Andréa Nery puxam trios elétricos da Beira-Mar ao Sambão do Povo

Imagem - Conheça o Carnaval dos Bois Pintadinhos, tradição que preserva a identidade de Muqui

Conheça o Carnaval dos Bois Pintadinhos, tradição que preserva a identidade de Muqui

Imagem - 7 penteados estilosos e rápidos para brilhar no Carnaval

7 penteados estilosos e rápidos para brilhar no Carnaval

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Quer fugir da folia? Veja filmes e séries no streaming para quem é do bloco do sofá

Quer fugir da folia? Veja filmes e séries no streaming para quem é do bloco do sofá
Imagem - Almoço prático: 5 receitas rápidas e saudáveis para o dia a dia

Almoço prático: 5 receitas rápidas e saudáveis para o dia a dia
Imagem - 4 rituais e simpatias para atrair amor e sorte no Carnaval

4 rituais e simpatias para atrair amor e sorte no Carnaval