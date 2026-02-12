Carnaval infantil no ES: veja blocos e bailinhos para curtir com as crianças

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:16
Se o carnaval é sinônimo de alegria, para as crianças ele é pura fantasia. Em Vitória, Vila Velha e Serra, a programação infantil está espalhada por praças e shoppings, com blocos, oficinas criativas, bandinhas e concursos de fantasia para os pequenos foliões.
Em 2026, o carnaval infantil de Vitória terá uma mudança importante: o tradicional Regionalzinho da Nair não realizará seu cortejo. O bloco, que desde 2014 ajudou a consolidar a programação voltada às crianças na capital, anunciou o cancelamento da edição deste carnaval por meio de suas redes sociais.
Apesar da ausência do Regionalzinho, a programação para a criançada segue firme. Confira:
No Shopping Vitória, o Bloquinho SV Kids com Macakids acontece de 14 a 17 de fevereiro, das 16h às 19h, na Praça Central. A programação diária inclui oficinas, recreação, pocket show, desfile de fantasias, bandinha de fanfarra e volta pelo mall com personagens. A entrada é gratuita, com retirada de fichas para oficinas por ordem de chegada.
O tradicional Bloquinho Canelinhas da Praia desfila em Itapuã no dia 16 de fevereiro, às 9h, com concentração na Praça Agenor Moreira.
No Shopping Praia da Costa, o Bailinho de Carnaval do Praia terá programação nos dias 14, 15 e 17. Entre as atrações estão banda fanfarra circulando pelo mall, oficinas criativas (tiaras e fitas coloridas), circuito de recreação, chuva de confete e balões, gincanas e desfile de fantasia.
O Boulevard Shopping Vila Velha realiza o Bloquinho “Mamãe Posso Ir?”, de 14 a 17 de fevereiro, das 15h às 18h. A programação inclui recreação temática, pintura facial, oficina de máscaras, concurso de fantasia, FitDance e cortejo com banda de fanfarra. No dia 21, acontece a Ressaquinha de Carnaval, das 15h às 17h.
Já o Shopping Vila Velha promove o SVV Folia – Carnaval dos pequenos foliões. No domingo (15), a partir das 15h, haverá banda fanfarra e participação do Tio Samir e da Cora, mascote da Morar, com desfile pelos corredores até o espaço Nosso Quintal. Na segunda (16), também às 15h, acontece a Festa das Cores com a mascote.
Na Serra, o Shopping Mestre Álvaro realiza o Bloquinho do Mestre nos dias 14 e 15 de fevereiro, a partir das 15h, no Pátio Mestre Álvaro. A programação inclui recreação, mini trio, desfile de fantasias e show infantil.
O Shopping Montserrat também entra na folia com programação nos dias 14 e 15 (16h às 19h), com bloquinho, oficinas, recreação e concursos de fantasia infantil e pet. Nos dias 21 e 22, acontece a Ressaquinha de Carnaval, com oficinas, recreação, passeios de carretão e novo cortejo com bandinha. A entrada é gratuita, com retirada de ingresso pelo aplicativo do shopping.
