Moda

5 tendências de coloração de cabelo que prometem dominar 2026

Visuais quentes, naturais e cheios de personalidade que traduzem o novo momento da beleza

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:49

Tons versáteis, atemporais e fáceis de manter são destaques em 2026 Crédito: Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock

Com o início do ano, floresce também o desejo de renovar o visual. Em um cenário de rotinas intensas e agendas cada vez mais cheias, as mulheres têm buscado por visuais que combinem estilo, praticidade e menor necessidade de manutenção. A tendência reflete um comportamento de consumo que valoriza a beleza aliada à funcionalidade no dia a dia.

Nesse contexto, mudar a tonalidade dos fios pode ser tão transformador quanto um novo corte. Atenta a esse movimento, Ana Regina Farias, cabeleireira e técnica em processos capilares da Embelleze, listou cinco tendências de coloração que devem se destacar ao longo de 2026, priorizando tons versáteis, atemporais e fáceis de manter.

“Entre nuances mais quentes e naturais, como louros amanteigados, castanhos iluminados e ruivos acobreados, o principal é investir em produtos adequados, que contribuam para a durabilidade da cor e facilitem a rotina de cuidados, reduzindo a necessidade de retoques frequentes”, afirma. Confira!

1. O loiro do momento: buttercream blonde

O Crédito:

Embora o calor, a piscina e o mar sejam vistos como vilões dos fios claros, o buttercream blonde surge como uma alternativa mais democrática para quem deseja manter o loiro mesmo nos períodos mais quentes. Com uma proposta mais cremosa e quente, distante dos platinados intensos, o tom entrega brilho suave e aparência saudável, além de exigir menos manutenção. “A coloração do momento é o loiro no estilo Sabrina Carpenter, que traduz um visual solar, leve e fácil de cuidar, especialmente quando aliados a produtos adequados para a rotina de cuidados”, explica a cabeleireira.

Sugestões de produtos: Star Color Louro Radiante 8.0.

2. Chocolate/expresso brunette: entregando sofisticação e brilho natural

Versáteis, os tons chocolate e Crédito:

Clássico e atemporal, o castanho segue como uma das principais apostas para 2026. As nuances quentes do chocolate e do expresso brunette se adaptam facilmente a diferentes estilos e tons de pele, sendo ideais para quem busca sofisticação com naturalidade. “Seja em versões mais profundas, como o expresso, ou levemente queimadas, como o chocolate, esses tons se destacam pela versatilidade e pelo efeito elegante que proporcionam aos fios”, afirma Ana Regina Farias.

Sugestão de produto: Natucor Óleos da Amazônia Castanho Claro 5.0.

3. Aquecendo o visual: burnt sienna

Com fundo terroso, o Crédito:

Os tons avermelhados seguem em evidência em 2026, com destaque para o burnt sienna — o famoso ruivo da Emma Stone —, uma coloração que traduz a força dos vermelhos terrosos combinados a um cobre caloroso. A nuance entrega personalidade, mantendo uma proposta sofisticada e sem exageros, fugindo dos ruivos muito intensos ou artificiais. Além do apelo estético, a tonalidade acompanha a busca por colorações de menor manutenção, já que seus pigmentos terrosos disfarçam o desbotamento e mantêm o aspecto bonito por mais tempo.

Sugestão de produto: Maxton Ferrugem 9.43.

4. Cherry mocha: o ruivo que todas querem

Ao unir vermelho profundo à base castanha, o tom Crédito:

O cherry mocha segue como uma das apostas mais fortes para 2026, impulsionado pela popularidade do tom cereja adotado por celebridades como a atriz Camila Mendes. A coloração combina um vermelho profundo, que pode puxar para o acobreado, com uma base castanha, resultando em um visual marcante, porém equilibrado e longe de exageros. Apesar de os tons ruivos exigirem atenção especial, as nuances mais escuras do cherry mocha oferecem a vantagem de uma manutenção menos frequente, já que o desbotamento acontece de forma mais sutil.

Sugestão de produto: Star Color Chocolate Intenso 6.7.

5. Com toques de luz: suede brunette

O Crédito:

Visualmente, o suede brunette é um tom quente que apresenta reflexos ao longo do comprimento, criando um efeito sun-kissed — como se as mechas tivessem sido beijadas pelo sol. O resultado é um castanho elegante, com profundidade e movimento, ideal para quem busca renovação sem mudanças radicais.

“Como acontece com qualquer coloração , não existe um castanho perfeito para todos, mas essa opção é uma daquelas que complementam uma ampla gama de tons e subtons de pele. Em peles morenas ou de fundo neutro, ele realça a profundidade natural dos fios; em peles de subtom quente, o ideal é equilibrar com nuances de bege dourado; já para subtons frios, a inclusão de um leve toque acinzentado ajuda a harmonizar o visual”, orienta a especialista.

Sugestão de produto: Maxton Delícias Persuasiva 4.3 Capuccino.

Por Leticia Baggio