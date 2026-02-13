Carnaval

Checklist do folião: veja dicas de HZ para não passar perrengue no bloco

Organização mínima e escolhas inteligentes ajudam a atravessar o calor, a multidão e o cansaço sem perder o brilho

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:00

Carnaval é brilho, música alta e alegria, mas também pode virar um teste de sobrevivência para quem sai de casa despreparado. Para curtir o bloco do começo ao fim (e ainda chegar inteiro em casa), vale seguir um checklist simples e eficiente. Spoiler: dá para ser responsável sem perder o rebolado.

Antes de sair de casa

Protetor solar é tão importante quanto o glitter no carnaval. Passe antes de sair e, se puder, leve um pequeno para reaplicar. Sol de verão não perdoa.

Passe antes de sair e, se puder, leve um pequeno para reaplicar. Sol de verão não perdoa. Hidrate-se antes mesmo do primeiro gole. Água começa em casa. Chegar desidratado no bloco é pedir arrego cedo.

Água começa em casa. Chegar desidratado no bloco é pedir arrego cedo. Coma algo leve. Pão, frutas, ovos, tapioca… Bloco de estômago vazio é cilada.

Pão, frutas, ovos, tapioca… Bloco de estômago vazio é cilada. Escolha roupa e fantasia pensando no calor. Bonito é bom, confortável é melhor. Tecidos leves salvam vidas.

Bonito é bom, confortável é melhor. Tecidos leves salvam vidas. Combine ponto de encontro e de dispersão. Internet falha, bateria acaba e ninguém quer se perder no auge da folia.

O que levar para o bloco

Documento e um pouco de dinheiro/cartão. Só o essencial. Carnaval não é dia de carteira cheia.

Só o essencial. Carnaval não é dia de carteira cheia. Pochete é aliada, não inimiga. Mantém tudo perto do corpo e libera as mãos para dançar.

Mantém tudo perto do corpo e libera as mãos para dançar. Barrinha de cereal, castanhas ou amendoim. Pequenos, não derretem e seguram a fome.

Pequenos, não derretem e seguram a fome. Chiclete ou bala. Doce ajuda a equilibrar depois da bebida e ainda dá aquele gás extra.

Doce ajuda a equilibrar depois da bebida e ainda dá aquele gás extra. Lenço umedecido. Cabe na pochete e resolve mais coisas do que você imagina.

Cabe na pochete e resolve mais coisas do que você imagina. Água (sempre que possível). Se não der para levar, lembre-se de comprar e beber ao longo do bloco.

Se não der para levar, lembre-se de comprar e beber ao longo do bloco. Protetor labial. Sol, bebida e vento ressecam mais do que você percebe.

Durante a folia

Evite misturar bebidas. Seu corpo agradece no dia seguinte.

Seu corpo agradece no dia seguinte. Intercale álcool com água. Regra básica para durar mais e sofrer menos.

Regra básica para durar mais e sofrer menos. Respeite seus limites. Carnaval bom é aquele que acaba com boas histórias, não com arrependimentos.

Carnaval bom é aquele que acaba com boas histórias, não com arrependimentos. Alimente-se ao longo do dia. Petiscos leves mantêm a energia e evitam quedas bruscas.

Dica de ouro

Brilho no rosto é lindo, mas o bem-estar é o verdadeiro acessório do carnaval. Com um pouco de planejamento, dá para curtir todos os blocos sem virar meme no grupo da família. Além disso, respeitar o próximo e curtir com consciência são regras básicas para uma boa folia!

