Checklist do folião: veja dicas de HZ para não passar perrengue no bloco

Organização mínima e escolhas inteligentes ajudam a atravessar o calor, a multidão e o cansaço sem perder o brilho

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:00

Alguns signos são fortemente ligados ao Carnaval Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

Carnaval é brilho, música alta e alegria, mas também pode virar um teste de sobrevivência para quem sai de casa despreparado. Para curtir o bloco do começo ao fim (e ainda chegar inteiro em casa), vale seguir um checklist simples e eficiente. Spoiler: dá para ser responsável sem perder o rebolado.

Antes de sair de casa

  • Protetor solar é tão importante quanto o glitter no carnaval. Passe antes de sair e, se puder, leve um pequeno para reaplicar. Sol de verão não perdoa.
  • Hidrate-se antes mesmo do primeiro gole. Água começa em casa. Chegar desidratado no bloco é pedir arrego cedo.
  • Coma algo leve. Pão, frutas, ovos, tapioca… Bloco de estômago vazio é cilada.
  • Escolha roupa e fantasia pensando no calor. Bonito é bom, confortável é melhor. Tecidos leves salvam vidas.
  • Combine ponto de encontro e de dispersão. Internet falha, bateria acaba e ninguém quer se perder no auge da folia. 

O que levar para o bloco

  • Documento e um pouco de dinheiro/cartão. Só o essencial. Carnaval não é dia de carteira cheia.
  • Pochete é aliada, não inimiga. Mantém tudo perto do corpo e libera as mãos para dançar.
  • Barrinha de cereal, castanhas ou amendoim. Pequenos, não derretem e seguram a fome.
  • Chiclete ou bala. Doce ajuda a equilibrar depois da bebida e ainda dá aquele gás extra.
  • Lenço umedecido. Cabe na pochete e resolve mais coisas do que você imagina.
  • Água (sempre que possível). Se não der para levar, lembre-se de comprar e beber ao longo do bloco.
  • Protetor labial. Sol, bebida e vento ressecam mais do que você percebe.

Durante a folia

  • Evite misturar bebidas. Seu corpo agradece no dia seguinte.
  • Intercale álcool com água. Regra básica para durar mais e sofrer menos.
  • Respeite seus limites. Carnaval bom é aquele que acaba com boas histórias, não com arrependimentos.
  • Alimente-se ao longo do dia. Petiscos leves mantêm a energia e evitam quedas bruscas.

Dica de ouro

Brilho no rosto é lindo, mas o bem-estar é o verdadeiro acessório do carnaval. Com um pouco de planejamento, dá para curtir todos os blocos sem virar meme no grupo da família. Além disso, respeitar o próximo e curtir com consciência são regras básicas para uma boa folia!

