Checklist do folião: veja dicas de HZ para não passar perrengue no bloco

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:00
Carnaval é brilho, música alta e alegria, mas também pode virar um teste de sobrevivência para quem sai de casa despreparado. Para curtir o bloco do começo ao fim (e ainda chegar inteiro em casa), vale seguir um checklist simples e eficiente. Spoiler: dá para ser responsável sem perder o rebolado.
Brilho no rosto é lindo, mas o bem-estar é o verdadeiro acessório do carnaval. Com um pouco de planejamento, dá para curtir todos os blocos sem virar meme no grupo da família. Além disso, respeitar o próximo e curtir com consciência são regras básicas para uma boa folia!
