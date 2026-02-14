Blocos de rua

Regional da Nair: a história do clássico bloco do carnaval capixaba

Grupo ainda promove rodas de samba, eventos e formações para o público durante o ano

Carnaval 2025 - Bloco Regional da Nair anima multidão na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Com 18 anos de trajetória, o Bloco Regional da Nair já integra o calendário afetivo e cultural do carnaval capixaba. Levando som e animação para as ruas, o grupo consolidou sua presença ao longo do tempo e segue preservando o espírito dos tradicionais festejos de rua.

Mais do que um desfile, o Regional da Nair representa encontro, memória e pertencimento. A cada edição, moradores e visitantes se juntam para celebrar a festa de forma democrática, ocupando o espaço público com cores, dança e muito som.

Bloco Regionalzinho da Nair acontece tradicionalmente no Parque Moscoso. Em 2026, cortejo foi negado pela Prefeitura de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Para 2026, a expectativa é retornar ao patamar de 100 mil pessoas, com público de todas as idades ocupando a orla com alegria e segurança.

"O Regional da Nair chegou aos 18 anos provando que é possível crescer e abraçar a cidade inteira mantendo a mesma leveza de um grupo de amigos que, acima de tudo, ama fazer festa com respeito e muito afeto. Completar 18 anos é um marco que nos enche de orgulho e responsabilidade. Seguimos firmes no compromisso com o território que nos viu crescer: o Centro de Vitória, que transformamos a cada ano num verdadeiro espetáculo da música brasileira", afirma Felipe Amarelo, um dos organizadores do bloco.

Como tudo começou

O bloco surgiu a partir do encontro de amigos universitários no Bar da Zilda, amigos esses que chamaram outros amigos e a folia começou. A partir disso, a comunicação foi usada para convidar os foliões e assim o Regional da Nair cresceu e ganhou grandes proporções, levando mais de 70 mil pessoas para as ruas da capital.

Regional da Nair promete agitar Centro de Vitória neste domingo (11) Crédito: Raphael Carrozzo

De um encontro despretensioso entre amigos ao posto de clássico do Carnaval de Vitória, o Regional da Nair mostra que a essência da folia está justamente na ocupação das ruas, na música compartilhada e na alegria coletiva.

Ao reunir milhares de pessoas ano após ano, o bloco reafirma que tradição se constrói com afeto, memória e participação popular. E enquanto houver gente disposta a cantar, dançar e celebrar junto, o Regional da Nair seguirá sendo sinônimo de Carnaval capixaba.

Programação

Domingo (15), a partir 8h

Concentração na Avenida Beira Mar, no Centro de Vitória

