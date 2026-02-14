Editorias do Site
Regional da Nair: a história do clássico bloco do carnaval capixaba

Grupo ainda promove rodas de samba, eventos e formações para o público durante o ano

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 08:00

Carnaval 2025 - Bloco Regional da Nair anima multidão na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória
Carnaval 2025 - Bloco Regional da Nair anima multidão na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Com 18 anos de trajetória, o Bloco Regional da Nair já integra o calendário afetivo e cultural do carnaval capixaba. Levando som e animação para as ruas, o grupo consolidou sua presença ao longo do tempo e segue preservando o espírito dos tradicionais festejos de rua.

Mais do que um desfile, o Regional da Nair representa encontro, memória e pertencimento. A cada edição, moradores e visitantes se juntam para celebrar a festa de forma democrática, ocupando o espaço público com cores, dança e muito som. 

Bloco Regionalzinho da Nair no Parque Moscoso
Bloco Regionalzinho da Nair acontece tradicionalmente no Parque Moscoso. Em 2026, cortejo foi negado pela Prefeitura de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Para 2026, a expectativa é retornar ao patamar de 100 mil pessoas, com público de todas as idades ocupando a orla com alegria e segurança.

"O Regional da Nair chegou aos 18 anos provando que é possível crescer e abraçar a cidade inteira mantendo a mesma leveza de um grupo de amigos que, acima de tudo, ama fazer festa com respeito e muito afeto. Completar 18 anos é um marco que nos enche de orgulho e responsabilidade. Seguimos firmes no compromisso com o território que nos viu crescer: o Centro de Vitória, que transformamos a cada ano num verdadeiro espetáculo da música brasileira", afirma Felipe Amarelo, um dos organizadores do bloco.

Como tudo começou

O bloco surgiu a partir do encontro de amigos universitários no Bar da Zilda, amigos esses que chamaram outros amigos e a folia começou. A partir disso, a comunicação foi usada para convidar os foliões e assim o Regional da Nair cresceu e ganhou grandes proporções, levando mais de 70 mil pessoas para as ruas da capital.

Regional da Nair promete agitar Centro de Vitória neste domingo (11)
Regional da Nair promete agitar Centro de Vitória neste domingo (11) Crédito: Raphael Carrozzo

De um encontro despretensioso entre amigos ao posto de clássico do Carnaval de Vitória, o Regional da Nair mostra que a essência da folia está justamente na ocupação das ruas, na música compartilhada e na alegria coletiva.

Ao reunir milhares de pessoas ano após ano, o bloco reafirma que tradição se constrói com afeto, memória e participação popular. E enquanto houver gente disposta a cantar, dançar e celebrar junto, o Regional da Nair seguirá sendo sinônimo de Carnaval capixaba.

Programação

  • Domingo (15), a partir 8h
  • Concentração na Avenida Beira Mar, no Centro de Vitória

