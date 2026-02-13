Carnaval e turismo: onde curtir a folia e aproveitar destinos no Espírito Santo

Veja onde curtir o carnaval no ES e aproveitar para turistar. Crédito: Giovana Duarte

O carnaval chegou e se você quer cair na folia, separamos dicas para curtir a festa em cidades do Estado! São locais que promovem eventos icônicos e que é possível, ao mesmo tempo, aproveitar para turistar enquanto curte a festa.

Carnaval Folclórico Boi Pintadinho – Muqui

Uma grande festa acontece em todo Carnaval no sítio histórico da cidade de Muqui, no sul do estado: o Carnaval do Boi Pintadinho, a mais tradicional festa folclórica do ES.

São 23 blocos com bois e vacas (bonecos) fantasiados, representando as comunidades locais da região com muita competição, música e dança no “Corredor da Boiada”. Começa na sexta-feira (13/02) às 20h30 e segue até a terça de Carnaval, começando às 19h e indo madrugada adentro.

A cidade de Muqui realiza o tradicional Carnaval Folclórico do Boi Pintadinho. Crédito: Giovana Duarte

Aproveitando que está na cidade, que possui o maior conjunto arquitetônico preservado do Espírito Santo com cerca de 220 casarões históricos, não deixe de conhecer a Paróquia São João Batista e a Fazenda Santa Rita, fundada em 1860 e que conta a história da cidade.

Carnaval de Rua de Santa Leopoldina

Considerado o melhor carnaval de rua do ES, o Carnaval de Santa Leopoldina tem como característica o clima familiar, as bandas de marchinhas e os Bonecos Gigantes artesão Carlos Alberto Pereira, o Bebeto, uma tradição de anos no Carnaval da cidade. A festa começa na sexta-feira (13/02) e vai até terça-feira, com uma vasta programação de shows e marchinhas.

A cidade é famosa por suas cachoeiras como a Cachoeira Moxafongo, a Cachoeira Véu de Noiva, a Cachoeira das Andorinhas, Cachoeira do Retiro, Vale da Lua entre outras da região.

Cachoeira Moxafongo, em Santa Leopoldina, é eleita a mais bonita do Espírito Santo. Crédito: Carlos Palito

BarraFolia em Conceicão da Barra

Primeira cidade do ES a receber trio elétrico no Carnaval, lá pelos idos de 1978, a cidade de Conceição da Barra é famosa por promover um Carnaval animadíssimo com estrelas do axé music. Esse ano são mais de 50 atrações entre Chiclete com Banana, Zé Paulo e Banda Agitu’s.

Além dos shows no trio elétrico a cidade prepara desfile de blocos na novidade “Corredor da Folia”.

Aproveitando que está em Conceição da Barra visite Itaúnas, distrito a cerca de 29km do centro da cidade e que é famosa por suas dunas e seu pôr do sol.

Aproveitando que está em Conceição da Barra visite Itaúnas. Crédito: Giovana Duarte

Carnaval de Iriri, em Anchieta

O Carnaval de Iriri costuma ser bem animado e esse ano vai ganhar um plus: Escolas de Samba campeãs do ES irão desfilar no balneário, no evento “O Encontro das Campeãs Capixabas”, entre os dias 14/02 e 16/02. O cortejo das escolas sairá do Iriri Praia Clube em direção a Praça de Eventos.

Além das belíssimas praias, aproveite que está em Iriri para conhecer a Ilha dos Cabritos, localizada em Piúma, em passeios de barco que saem da Praia de Areia Preta.

A Ilha dos Cabritos é um dos atrativos naturais mais bonitos do Espírito Santo. Crédito: Matheus Martins

