Carnaval nas Montanhas Capixabas terá música e experiências sensoriais; saiba mais

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:00
O Bloco Vive Le Vin está de volta ao carnaval das Montanhas Capixabas! A segunda edição do evento acontece na Cervejaria Azzurra, em Pedra Azul, e promete ser uma folia diferenciada: com charme, clima típico da região e muita alegria.
A festa acontece a partir deste sábado (14), e segue até a terça-feira de carnaval, dia 17, com uma proposta que mistura ritmos como samba, pop, eletrônica e músicas brasileiras, além de experiências sensoriais. Segundo a organização, o bloco é um convite à celebração.
Quem deseja curtir o bloco com abadá também consegue! O Kit Folião, com camiseta, confete e serpentina, é gratuito e deve ser retirado no domingo (15), a partir das 10h, na Cervejaria Azzurra. A quantidade é limitada e quem estiver sem o abadá também pode participar.
14/02 – Sábado de Carnaval
19h – Lajota Duo e DJ Dubonzin
15/02 – Domingo de Carnaval
14h às 17h – Bloco Vive Le Vin
17h – Banda Estação Lunar
20h – DJ Avilla (set brasilidades/eletrônico)
16/02 – Segunda-feira de Carnaval
12h – DJ Avilla (set brasilidades)
16h – Duets
19h – DJ Avilla (set brasilidades/eletrônico)
17/02 –Terça-feira de Carnaval
12h – DJ Avilla (set brasilidades)
