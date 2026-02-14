Até terça

Carnaval nas Montanhas Capixabas terá música e experiências sensoriais; saiba mais

Espécie de "carnaval contemporâneo" traz proposta de curtição mais leve e celebrando o tempo de qualidade

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:00

Bloco Vive Le Vin Crédito: M&A Produtora

O Bloco Vive Le Vin está de volta ao carnaval das Montanhas Capixabas! A segunda edição do evento acontece na Cervejaria Azzurra, em Pedra Azul, e promete ser uma folia diferenciada: com charme, clima típico da região e muita alegria.

A festa acontece a partir deste sábado (14), e segue até a terça-feira de carnaval, dia 17, com uma proposta que mistura ritmos como samba, pop, eletrônica e músicas brasileiras, além de experiências sensoriais. Segundo a organização, o bloco é um convite à celebração.

Queremos que as pessoas vivam o carnaval de maneira leve, descontraída e repleta de boas experiências. O Vive Le Vin fala sobre encontros, música, bons momentos e aquele clima agradável de aproveitar o tempo sem pressa, em um lugar que naturalmente inspira isso

Proposta é fugir dos tradicionais blocos Crédito: M&A Produtora

Quem deseja curtir o bloco com abadá também consegue! O Kit Folião, com camiseta, confete e serpentina, é gratuito e deve ser retirado no domingo (15), a partir das 10h, na Cervejaria Azzurra. A quantidade é limitada e quem estiver sem o abadá também pode participar.

Bloco Vive Le Vin

14/02 – Sábado de Carnaval

19h – Lajota Duo e DJ Dubonzin

15/02 – Domingo de Carnaval

14h às 17h – Bloco Vive Le Vin

17h – Banda Estação Lunar

20h – DJ Avilla (set brasilidades/eletrônico)

16/02 – Segunda-feira de Carnaval

12h – DJ Avilla (set brasilidades)

16h – Duets

19h – DJ Avilla (set brasilidades/eletrônico)



17/02 –Terça-feira de Carnaval

12h – DJ Avilla (set brasilidades)

Este vídeo pode te interessar