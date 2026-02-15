Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 11:49
Para aproveitar o Carnaval com energia e disposição, é fundamental cuidar da alimentação. Durante os dias de folia, o corpo precisa de nutrientes que garantam bem-estar e evitem o cansaço excessivo. Nesse sentido, optar por receitas leves e práticas pode ser uma ótima estratégia. Pratos equilibrados, ricos em vitaminas e de fácil digestão ajudam a manter a hidratação, fornecem energia e evitam desconfortos.
A seguir, confira 7 receitas leves e práticas para curtir o Carnaval!
Em um recipiente, coloque os ingredientes secos, exceto o amendoim e o sal, e misture. Adicione o ovo, o óleo de coco, a baunilha, o amendoim e o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um círculo. Repita o processo com toda a massa e coloque os cookies sobre a assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que as laterais estejam douradas. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque a couve, os floretes de brócolis, o tomate e o milho-verde e misture. Unte formas para empada com azeite de oliva e distribua a mistura sobre elas. Reserve. Em outro recipiente, coloque os ovos , o sal, o orégano, o leite integral e misture até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre as formas e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 25 minutos. Desenforme e sirva em seguida.
Lave as cenouras em água corrente, descasque e corte em rodelas finas. Disponha em um recipiente e tempere com sal e azeite de oliva. Transfira para uma forma untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico e a água e bata até obter uma pasta. Adicione o azeite de oliva, o orégano, a páprica defumada e o sal e bata por 1 minuto. Transfira para um recipiente e, aos poucos, acrescente a farinha de arroz. Mexa até obter uma massa homogênea.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque as frutas e regue com o suco de laranja. Após, de forma alternada, coloque as frutas nos espetinhos. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os espetinhos na frigideira e grelhe por 5 minutos. Desligue o fogo e polvilhe com a canela em pó. Sirva em seguida.
Em um recipiente, misture as bananas amassadas, o açúcar, os ovos, o óleo de coco e a baunilha até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia, o fermento e o sal e mexa delicadamente. Unte forminhas de muffin com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Distribua a massa nas forminhas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos ou até que os muffins estejam firmes e levemente dourados. Sirva em seguida.
Em um recipiente, misture o frango desfiado com o iogurte, a mostarda, o sal e a pimenta até formar um recheio homogêneo. Abra a tortilha, distribua as folhas de alface, a cenoura ralada e o frango temperado. Enrole bem, formando um wrap firme. Corte ao meio e sirva ou embrulhe para levar.
