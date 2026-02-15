Ratazanas de Jacaraípe: 53 anos fazendo do samba um encontro de gerações

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:00
Pessoas vestidas de mulher, muito samba-enredo e um lençol branco escrito: "Ratazanas de Jacarapeba, eu vou e não sei se volto". Assim começou o Bloco Ratazanas, há 53 anos atrás, em Jacaraípe.
O desfile começou no chão, depois ganhou um reboque e agora acontece em um trio elétrico, arrastando multidões no balneário da Serra. Inicialmente, o grupo de amigos ainda utilizava alguns instrumentos emprestados da Escola Técnica de Vitória.
Atualmente, são mais de 30 ritmistas participando do bloco. Para Sérgio Luiz, mestre de bateria do Ratazanas, o maior diferencial é ser um evento para toda a família.
Para 2026, o bloco Ratazanas não traz um tema específico. Segundo a organização, a ideia é exaltar sempre o município da Serra, inclusive com músicas autorais. Para eles, também é importante pregar a paz e o respeito entre os foliões, combatendo o preconceito e tornando o bloco cada vez mais inclusivo.
E aí, partiu Ratazanas? São 4 dias de folia, sempre na orla de Jacaraípe.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta