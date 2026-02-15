Editorias do Site
Ratazanas de Jacaraípe: 53 anos fazendo do samba um encontro de gerações

São mais de 50 anos de história. Grupo com cerca de 30 ritmistas toca por cerca de 5 horas todos os dias

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:00

Início do Bloco Rtazanas, na Serra
Início do Bloco Rtazanas, na Serra Crédito: Reprodução TV Gazeta

Pessoas vestidas de mulher, muito samba-enredo e um lençol branco escrito: "Ratazanas de Jacarapeba, eu vou e não sei se volto". Assim começou o Bloco Ratazanas, há 53 anos atrás, em Jacaraípe. 

O desfile começou no chão, depois ganhou um reboque e agora acontece em um trio elétrico, arrastando multidões no balneário da Serra. Inicialmente, o grupo de amigos ainda utilizava alguns instrumentos emprestados da Escola Técnica de Vitória.

São 4 dias direto, tocando somente samba-enredo por cerca de 5 horas

Atualmente, são mais de 30 ritmistas participando do bloco. Para Sérgio Luiz, mestre de bateria do Ratazanas, o maior diferencial é ser um evento para toda a família. 

Bloco arrasta multidões na orla de Jacaraípe
Bloco arrasta multidões na orla de Jacaraípe Crédito: Reprodução TV Gazeta

Para 2026, o bloco Ratazanas não traz um tema específico. Segundo a organização, a ideia é exaltar sempre o município da Serra, inclusive com músicas autorais. Para eles, também é importante pregar a paz e o respeito entre os foliões, combatendo o preconceito e tornando o bloco cada vez mais inclusivo. 

E aí, partiu Ratazanas? São 4 dias de folia, sempre na orla de Jacaraípe.

Programação

  • Quando: Sábado, domingo, segunda e terça-feira
  • Horário: das 18h às 23h
  • Local: Orla de Jacaraípe

