Gleisi diz que Lula vai vetar projeto que reduz penas do 8/1 e critica líder do governo

Gleisi diz que Lula vai vetar projeto que reduz penas do 8/1 e critica líder do governo

Texto foi aprovado no Senado na quarta-feira (17) e segue para sanção presidencial

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 10:20

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou na noite de quarta-feira, 17, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai vetar o projeto de lei que reduz as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro. A proposta foi aprovada pelo Senado e vai à sanção presidencial.

"O presidente Lula vetará esse projeto. Condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes", disse Gleisi no X (antigo Twitter).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann
A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra também criticou a atuação do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A aprovação do texto no colegiado horas antes da votação em plenário ocorreu após um acordo entre governo e oposição, que permitiu a análise do projeto ainda neste ano.

"A condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo que desde o início foi contrária à proposta", escreveu Gleisi.

Mais cedo, Jaques Wagner chamou a responsabilidade para si e afirmou que ele fez um acordo sem consultar Gleisi e o presidente. Ele diz que o combinado envolvia meramente uma questão "de procedimento", para que a proposta fosse votada ainda neste ano, e não sobre o conteúdo do texto.

