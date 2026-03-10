Raphael Boldt
É advogado criminalista e consultor em Compliance (CPC-A). Pós-Doutor em Direito Penal Econômico (Universidade de Giessen, Alemanha). Professor da FDV nos cursos de Graduação e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)

Banco Master e a ilusão da separação entre política e mercado

O verdadeiro desafio não é negar a conexão entre política e mercado, mas reconhecer sua inevitabilidade e construir mecanismos de transparência, controle democrático e responsabilização

Publicado em 10/03/2026 às 16h28

caso envolvendo o Banco Master reacendeu um debate recorrente no Brasil: a relação entre política e mercado. Frequentemente tratada como um desvio ou como um escândalo pontual, essa relação é, na verdade, uma característica estrutural das sociedades capitalistas. A ideia de uma separação clara entre economia e política pertence mais ao imaginário liberal do que ao funcionamento real do sistema.

Em economias complexas, o mercado depende profundamente de decisões políticas. Regulação financeira, política monetária, autorizações administrativas e mecanismos de supervisão estatal moldam o ambiente no qual instituições financeiras operam. Bancos, em particular, vivem da confiança institucional e de um arcabouço normativo produzido pelo Estado. Nesse contexto, a proximidade com o poder político deixa de ser apenas conveniente e torna-se estratégica.

O episódio do Banco Master ilustra justamente esse ponto. A repercussão pública das relações entre agentes do sistema financeiro e figuras do mundo político revela algo que, na prática, sempre existiu: o capitalismo opera por meio de redes de influência, acesso privilegiado e negociações constantes entre elites econômicas e decisores públicos.

Isso não significa afirmar que toda interação entre empresários e políticos seja, por definição, ilícita. O problema surge quando essas relações se tornam opacas e produzem assimetrias de poder e informação. Em tais circunstâncias, abre-se espaço para fenômenos amplamente descritos pela literatura, como a captura regulatória e o chamado “capitalismo de compadrio”.

No Brasil, essa dinâmica tende a ser ainda mais intensa. A presença decisiva do Estado na economia — seja na regulação, seja no crédito ou no sistema financeiro — transforma a influência política em um ativo econômico relevante. Disputar proximidade com o poder passa a significar também disputar oportunidades de mercado.

Mais do que um episódio isolado, o caso Banco Master expõe uma engrenagem estrutural. O verdadeiro desafio não é negar a conexão entre política e mercado, mas reconhecer sua inevitabilidade e construir mecanismos de transparência, controle democrático e responsabilização capazes de limitar seus efeitos mais problemáticos. Ignorar essa realidade apenas contribui para que essas relações continuem operando, silenciosamente, longe do escrutínio público.

Política

