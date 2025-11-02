Ataque a tiros mata duas pessoas no bairro Redenção, em Vitória

Dois jovens de 18 anos foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (2), no bairro Redenção, em Vitória . Uma das vítimas foi identificada como Cauã Souza Guimarães. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi cometido por dois homens em uma motocicleta, que passaram atirando contra os jovens.

Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Cauã tentou correr, mas foi alcançado e acabou morto. A mãe dele contou que o jovem trabalhava como mecânico na Serra. “Ele me deu uma netinha há pouco tempo. Ele chegou para mim e falou: ‘Mãe, eu quero viver, quero trabalhar honestamente para cuidar da minha filha. Agora a minha vida é a minha filha e a senhora’”, relatou a mulher, que preferiu não ter o nome divulgado.