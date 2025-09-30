Investimentos

Vídeo mostra pista do Aeroporto de Cachoeiro iluminada

Obras de modernização e ampliação do Aeroporto Raimundo de Andrade, no Sul do Espírito Santo, começaram no início do ano

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:46

Em obras de modernização e ampliação desde o início do ano, o Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, já está com a nova iluminação da pista para pouso e decolagens concluída. Também já foram realizados os serviços de pavimentação e drenagem.

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, mostra como está a nova iluminação da pista. "As obras seguem e, em breve, teremos essa estrutura completamente remodelada para contribuir com o desenvolvimento de todo o Sul do Espírito Santo", afirmou Ferraço na publicação.

As obras para modernização do Aeroporto de Cachoeiro têm investimento de R$ 76,5 milhões, financiado pelo governo do Espírito Santo. A previsão é concluir as obras no primeiro trimestre de 2026, segundo informações da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

Segundo a Semobi, as equipes atuam na construção do novo terminal de passageiros, na ampliação do estacionamento e na implantação da sinalização da pista. O projeto contempla a ampliação do pátio, a expansão da pista de taxiamento (via por onde o avião circula antes da decolagem e após o pouso) e a instalação de equipamentos de auxílio à navegação aérea, entre outras modernizações.

O projeto inclui a ampliação do número de posições de aeronaves de 5 para 9 e a expansão da área do pátio. A pista de taxiamento também será ampliada, passando de 750 para 825 metros quadrados. O novo terminal de passageiros terá mais que o dobro de área que o atual, garantindo maior conforto e capacidade para operações comerciais e privadas. O estacionamento também será ampliado de 16 para 40 vagas, e a região do aeroporto terá iluminação renovada.

Além disso, as obras contemplam a modernização da pista de pouso e decolagem, a instalação de equipamentos de auxílios à navegação aérea, como balizamento luminoso, PAPI (sistema de luzes que fornece orientação visual ao piloto), biruta iluminada, sinalização vertical e farol de aeródromo.

O intuito é preparar o Aeroporto de Cachoeiro para ter condições de operar voos comerciais, se as empresas assim desejarem, como foi feito em Linhares, no Norte do Estado, que tem voo da Azul entre a cidade e Belo Horizonte (MG).

