ES tem mais de 6.640 vagas de emprego nesta segunda-feira (6)

Oportunidades para trabalhar na construção civil Crédito: Shutterstock

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.642 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (6). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.044, sendo 86 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para atendente, recepcionista, analista de logística, jardineiro, assistente administrativo, atendente de loja, padeiro, auxiliar administrativo, motorista, entre outros postos. 1.044, sendo 86 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para atendente, recepcionista, analista de logística, jardineiro, assistente administrativo, atendente de loja, padeiro, auxiliar administrativo, motorista, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 1.314. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, analista de logística, auxiliar de manutenção predial, cozinheiro de hospital, maqueiro hospitalar, operador de telemarketing, vendedor interno, entre outras chances. 1.314. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, analista de logística, auxiliar de manutenção predial, cozinheiro de hospital, maqueiro hospitalar, operador de telemarketing, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 1.180. Há oportunidades para armador de estrutura de concreto, atendente de telemarketing, auxiliar de laboratório de análises clínicas, carpinteiro, chefe de cozinha, estoquista, repositor de mercadorias, entre outras chances. 1.180. Há oportunidades para armador de estrutura de concreto, atendente de telemarketing, auxiliar de laboratório de análises clínicas, carpinteiro, chefe de cozinha, estoquista, repositor de mercadorias, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.162. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, analista fiscal, assistente administrativo, auxiliar de logística, eletricista de instalações, garçom, lavador de veículos, mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares, entre outras chances. 1.162. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, analista fiscal, assistente administrativo, auxiliar de logística, eletricista de instalações, garçom, lavador de veículos, mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 399. Há oportunidades para analista administrativo pcd, atendente de balcão, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, eletricista de instalações, mecânico de motor a diesel, soldador, técnico de estradas, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. 399. Há oportunidades para analista administrativo pcd, atendente de balcão, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, eletricista de instalações, mecânico de motor a diesel, soldador, técnico de estradas, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 43. Há oportunidades para vendedor interno, técnico em eletromecânica ou eletricista, agente comercial, soldador montador, secretária de consultório odontológico, oficial pleno armador, entre outras chances. 43. Há oportunidades para vendedor interno, técnico em eletromecânica ou eletricista, agente comercial, soldador montador, secretária de consultório odontológico, oficial pleno armador, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 243. Há oportunidades para alimentador de linha de produção, atendente de lanchonete, auxiliar de manutenção predial, eletricista de automóveis, empregada doméstica, entre outros postos. : 243. Há oportunidades para alimentador de linha de produção, atendente de lanchonete, auxiliar de manutenção predial, eletricista de automóveis, empregada doméstica, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 242. Há oportunidades para técnico químico, acompanhante de idoso, armador de ferragens, atendente de lojas de mercado, borracheiro, gerente de supermercado, operador de estação de tratamento de água, entre outras chances. 242. Há oportunidades para técnico químico, acompanhante de idoso, armador de ferragens, atendente de lojas de mercado, borracheiro, gerente de supermercado, operador de estação de tratamento de água, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 127. Há oportunidades para ajudante de reflorestamento, atendente balconista, cozinheiro escolar, motorista categoria E, operador de retroescavadeira, pedreiro, técnico de edificações, entre outras chances. 127. Há oportunidades para ajudante de reflorestamento, atendente balconista, cozinheiro escolar, motorista categoria E, operador de retroescavadeira, pedreiro, técnico de edificações, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 386. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de oficina, auxiliar de montagem de andaime, eletricista força e controle, montador de andaime, operador de guindaste, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 386. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de oficina, auxiliar de montagem de andaime, eletricista força e controle, montador de andaime, operador de guindaste, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 319. Há oportunidades para auxiliar financeiro, assistente de vendas, atendente de padaria, oficial pleno, assistente de qualidade, auxiliar de desenvolvimento infantil, balconista de frios, entre outras chances. 319. Há oportunidades para auxiliar financeiro, assistente de vendas, atendente de padaria, oficial pleno, assistente de qualidade, auxiliar de desenvolvimento infantil, balconista de frios, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 61. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, ajudante de entregas, chefe de repositor, repositor de mercadorias, auxiliar de padeiro, entre outras chances. 61. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, ajudante de entregas, chefe de repositor, repositor de mercadorias, auxiliar de padeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 67. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, encarregado de obras de manutenção, entre outras chances. 67. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, encarregado de obras de manutenção, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.