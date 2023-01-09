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Atos antidemocráticos

Três inquéritos serão abertos para investigar vandalismo nos Três Poderes

Intenção é identificar as pessoas que participaram dos atos e quem são os financiadores, que ainda estão sendo identificados; até o momento, cerca de 1.500 pessoas foram presas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2023 às 17:22

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 17:22

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que haverá a abertura de três inquéritos para investigar os ataques ao Congresso, STF (Supremo Tribunal Federal) e Palácio do Planalto.
A intenção é saber quem são as pessoas que participaram dos atos e quem são os financiadores, que ainda estão sendo identificados. Dino disse que cerca de 1.500 pessoas que participaram dos atos foram presas.
O ministro disse que já está com a relação de todas as pessoas que financiaram os veículos que chegaram em Brasília. Eles serão ouvidos pela Polícia Federal.
Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto
Bolsonaristas invadiram Congresso, STF e Palácio do Planalto na tarde do domingo (8) Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Manifestantes bolsonaristas com pedidos antidemocráticos entraram na Esplanada dos Ministérios na tarde deste domingo (8), invadiram áreas do Congresso, do Planalto e do STF, e entraram em confronto com a PM.
As forças de segurança conseguiram desocupar os prédios públicos invadidos na praça dos Três Poderes, usando para isso muitas bombas de efeito moral e spray de pimenta.
Os agentes começaram a ter êxito na operação por volta das 16h.
Helicópteros da Polícia Militar e da Polícia Federal também agiram, sobrevoando a praça e atirando bombas de gás. A tropa de cavalaria também foi acionada, além de carros blindados.
O vandalismo contra as sedes dos Três Poderes levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a decretar a intervenção federal na área de segurança do Distrito Federal.

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