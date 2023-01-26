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Segundo escalão

Casagrande troca presidente do Instituto Jones e mantém o do IPAJM

Governador do ES anunciou nesta quinta-feira quem comandará as duas autarquias. Confira os nomes
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

26 jan 2023 às 16:30

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 16:30

José Elias Marçal, presidente do IPAJM, e Pablo Lira, novo diretor-presidente do Instituto Jones
José Elias Marçal, presidente do IPAJM; e Pablo Lira, novo diretor-presidente do Instituto Jones Crédito: Divulgação e Vitor Jubini
A composição do segundo escalão do governo estadual teve duas novas definições nesta quarta-feira (26). O governador Renato Casagrande (PSB) manteve no cargo o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), José Elias Marçal (PSB), e confirmou o professor e pesquisador Pablo Silva Lira como novo diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
Atual diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones, Lira vai substituir Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, que está no cargo de diretor-presidente do IJSN desde 2019.
Ele terá como desafio na nova gestão estadual ampliar os estudos sobre a realidade do Espírito Santo, “produzindo parâmetros para a execução de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos capixabas”, segundo detalhou o governador em publicação nas redes sociais.
Além de ser servidor de carreira do Instituto Jones desde 2010, Lira é bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mestre em Arquitetura e Urbanismo e doutor em Geografia também pela mesma universidade. Ele também é professor adjunto da Universidade de Vila Velha (UVV) desde 2013.

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Já José Elias Marçal continuará à frente do órgão responsável pela gestão previdenciária do Estado. “Nosso objetivo é garantir, cada vez mais, uma gestão equilibrada assegurando os direitos dos servidores aposentados e pensionistas do Espírito Santo”, resumiu Casagrande em postagem nas redes sociais.
Marçal tem 64 anos e comandará o IPAJM pela terceira vez. Ele está no comando do Instituto desde janeiro de 2019 e também esteve à frente do Instituto de Previdência no primeiro mandato de Casagrande como governador do Espírito Santo, de 2011 a 2014. Nascido em Vitória, ele é advogado, com pós-graduação em Regime Próprio de Previdência Social e em Direito Público.
No início deste mês, Casagrande já havia anunciado mudanças no comando de duas estatais. 
Para presidir a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) foi nomeado Munir Abud, ex-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). Já o comando do Bandes foi indicado o economista Marcelo Saintive.

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