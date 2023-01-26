Casagrande troca presidente do Instituto Jones e mantém o do IPAJM

José Elias Marçal, presidente do IPAJM; e Pablo Lira, novo diretor-presidente do Instituto Jones Crédito: Divulgação e Vitor Jubini

Atual diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones, Lira vai substituir Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, que está no cargo de diretor-presidente do IJSN desde 2019.

Ele terá como desafio na nova gestão estadual ampliar os estudos sobre a realidade do Espírito Santo, “produzindo parâmetros para a execução de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos capixabas”, segundo detalhou o governador em publicação nas redes sociais.

Além de ser servidor de carreira do Instituto Jones desde 2010, Lira é bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mestre em Arquitetura e Urbanismo e doutor em Geografia também pela mesma universidade. Ele também é professor adjunto da Universidade de Vila Velha (UVV) desde 2013.

Já José Elias Marçal continuará à frente do órgão responsável pela gestão previdenciária do Estado. “Nosso objetivo é garantir, cada vez mais, uma gestão equilibrada assegurando os direitos dos servidores aposentados e pensionistas do Espírito Santo”, resumiu Casagrande em postagem nas redes sociais.

Marçal tem 64 anos e comandará o IPAJM pela terceira vez. Ele está no comando do Instituto desde janeiro de 2019 e também esteve à frente do Instituto de Previdência no primeiro mandato de Casagrande como governador do Espírito Santo, de 2011 a 2014. Nascido em Vitória, ele é advogado, com pós-graduação em Regime Próprio de Previdência Social e em Direito Público.