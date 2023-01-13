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Casagrande anuncia novos presidentes da Cesan e do Bandes

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou mais dois nomes que vão estar à frente de seu governo, desta vez o comando de estatais
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

13 jan 2023 às 15:45

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 15:45

Marcelo Saintive e Munir Abud
Marcelo Saintive e Munir Abud Crédito: Agência Brasil/Divulgação
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou mais dois nomes que vão estar em postos-chave do seu novo governo, desta vez no comando de estatais. Para o comando da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) foi nomeado Munir Abud, atual presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), que por sua vez será presidido pelo economista Marcelo Saintive.
Ao anunciar os nomes em suas redes sociais, o governador destacou, quanto ao Bandes, que o "objetivo é fomentar, cada vez mais, soluções que viabilizem empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento do Espírito Santo, atuando para melhorar cada vez mais o ambiente de negócios no nosso Estado", disse.
Saintive foi secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda em 2015, no segundo governo Dilma Rousseff (PT), e também foi diretor-executivo do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) e economista-chefe da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).
Casagrande anuncia novos presidentes da Cesan e do Bandes
Já Munir Abud, que estava à frente do Bandes desde 2021, é advogado e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Também foi diretor-presidente Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo (ARSP).
Segundo Casagrande, Abud tem a missão de continuar realizando investimentos para modernização e ampliando serviço de saneamento básico no Espírito Santo.
Cael Linhalis, atual presidente da Cesan, permanecerá colaborando com o governo. Ele não poderia continuar na presidência da empresa estadual uma vez que a Lei das Estatais proíbe que presidentes que tenham parentesco com parlamentares com mandato. O filho dele, Dr. Victor Linhalis (Podemos), foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo.
Já quanto ao Banestes, outro banco público do Estado, o governador já havia anunciado em 30 de dezembro que Amarildo Casagrande continuará na presidência. Ele está no comando do banco desde 2019.

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