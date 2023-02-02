Ufes vai promover evento para observação do cometa verde na próxima semana Crédito: Reprodução | Instagram | @c.2022e3ztf

Visto pela última vez há 50 mil anos, o cometa ZTF (C/2022 E3) poderá ser observado pelos próximos dias em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo . O fenômeno astronômico, que possui uma coloração esverdeada (daí do nome), já está visível e deve atingir o pico de visualização na segunda semana do mês, até o dia 11 de fevereiro.

Coordenador do programa Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Márcio Malacarne explicou que o fenômeno acontece devido à ionização dos gases que sublimam ao se aproximar do sol.

"Nos dias 10 e 11 de fevereiro, após o pôr-do-sol, o cometa passará próximo à direção do planeta Marte, na constelação de Touro, na direção Noroeste, no meio do céu, facilitando a sua observação. Ainda assim será necessária a ajuda de um binóculo ou telescópio, e estar longe da poluição luminosa das cidades", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Sem ser visto há 50 mil anos, cometa verde volta a aparecer no ES

Segundo o especialista, o melhor horário para a observação será das 19h30 às 21h. Ele destaca, contudo, que a luminosidade e a altura da lua podem atrapalhar a visibilidade do cometa.

"No Brasil, a lua cheia atrapalha muito. Mas a partir do dia 8, a lua começa a nascer após as 20h, deixando o céu a cada dia com menos luminosidade", afirmou o especialista.

Evento aberto ao público

O Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) fará uma observação do cometa verde nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, das 19h às 21h, no Observatório Astronômico da Ufes, em Goiabeiras, Vitória . A entrada é gratuita.