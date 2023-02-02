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De olho no céu

Sem ser visto há 50 mil anos, cometa verde volta a aparecer no ES

O fenômeno já está visível e deve atingir o pico na segunda semana do mês, até o dia 11 de fevereiro. Ufes vai promover evento gratuito para observação
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 fev 2023 às 14:50

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 14:50

Ufes vai promover evento para observação do cometa 'verde'
Ufes vai promover evento para observação do cometa verde na próxima semana  Crédito: Reprodução | Instagram | @c.2022e3ztf
Visto pela última vez há 50 mil anos, o cometa ZTF (C/2022 E3) poderá ser observado pelos próximos dias em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo. O fenômeno astronômico, que possui uma coloração esverdeada (daí do nome), já está visível e deve atingir o pico de visualização na segunda semana do mês, até o dia 11 de fevereiro.
Coordenador do programa Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Márcio Malacarne explicou que o fenômeno acontece devido à ionização dos gases que sublimam ao se aproximar do sol. 
"Nos dias 10 e 11 de fevereiro, após o pôr-do-sol, o cometa passará próximo à direção do planeta Marte, na constelação de Touro, na direção Noroeste, no meio do céu, facilitando a sua observação. Ainda assim será necessária a ajuda de um binóculo ou telescópio, e estar longe da poluição luminosa das cidades", afirmou.
Sem ser visto há 50 mil anos, cometa verde volta a aparecer no ES
Segundo o especialista, o melhor horário para a observação será das 19h30 às 21h. Ele destaca, contudo, que a luminosidade e a altura da lua podem atrapalhar a visibilidade do cometa. 
"No Brasil, a lua cheia atrapalha muito. Mas a partir do dia 8, a lua começa a nascer após as 20h, deixando o céu a cada dia com menos luminosidade", afirmou o especialista.

Evento aberto ao público

O Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) fará uma observação do cometa verde nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, das 19h às 21h, no Observatório Astronômico da Ufes, em Goiabeiras, Vitória. A entrada é gratuita.
Durante os três dias, haverá ainda a transmissão ao vivo do fenômeno, direto do Telescópio Remoto do Espírito Santo (TeRES), pelo portal astro.ufes.br. Caso o tempo esteja chuvoso ou nublado, o evento estará cancelado.

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