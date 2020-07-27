Fotógrafo capixaba registra passagem do cometa Neowise pelo ES

O fotógrafo capixaba Vitor Nogueira conseguiu, na noite da última sexta-feira (24), registrar a passagem do cometa Neowise
pelo céu de Itaúnas, no litoral Norte do Estado
. Ele fez a foto em cima das famosas dunas da Capital Nacional do Forró
com uma máquina equipada com uma tele de 400mm, embora a imagem, segundo ele, tenha sido captada com zoom de 200mm.
“Depois de mais de 60 cliques às cegas, consegui fazer a foto do cometa C/2020 F3. É fraquinha, mas fica o registro”, comemorou Vitor em suas redes sociais
. Ele explica que não está sendo possível ver o corpo celeste a olho nu. “Consegui fotografar em um único clique. Foi muito rápido, logo em seguida o cometa desapareceu”, descreve.
Três dias antes do registro histórico, Vitor e dois amigos já estavam tentando fotografar o Neowise, mas sem sucesso. Um deles, Rodrigo Damásio, pescador e apaixonado por Astronomia, utilizou um potente telescópio para ajudar o trabalho do colega fotógrafo.
No fim de semana, o trio, que também contou com o apoio do ornitólogo Frederico Pereira, voltou às dunas, mas não conseguiu ver o cometa. Entretanto, entre um clique e outro Vitor conseguiu fotografar a belíssima Via-Láctea
.
O cometa foi descoberto em março pela Nasa
e só pode ser observado até esta quinta-feira (30). Segundo a agência espacial dos EUA, ele só voltará a ser visível na Terra daqui a 6,7 mil anos. O corpo celeste é um dos poucos, neste século, que podem ser vistos a olho nu. Sua passagem começou a ser observada no dia 3 de julho.
Do Sudeste, os primeiros registros foram conseguidos apenas na sexta-feira, dia do registro do cometa em Itaúnas. Na região, porém, o brilho está menos intenso e ele está mais perto do horizonte, o que dificulta a observação. Ainda assim, rendeu boas imagens por Minas Gerais
, Rio de Janeiro e São Paulo, segundo o portal UOL.
O cometa está aparecendo todos os dias logo após o pôr do sol, por volta das 18h30. É preciso olhar para a direção Noroeste, à direita de onde o sol se pôs, perto do horizonte. Para quem já é familiarizado com o céu noturno, o Neowise estará entre as constelações de Leão e da Ursa Maior, abaixo da Cabeleira da Berenice. Essas constelações não estarão visíveis a olho nu por aqui (a Ursa Maior é uma espécie de Cruzeiro do Sul do Hemisfério Norte
), então é preciso usar um aplicativo para localizá-las.