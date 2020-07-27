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Leonel Ximenes

Fotógrafo capixaba registra passagem do cometa Neowise pelo ES

Corpo celeste foi fotografado na última sexta-feira por Vitor Nogueira, que instalou seu equipamento em cima das dunas de Itaúnas

Públicado em 

27 jul 2020 às 15:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cometa passando pelo céu de Itaúna às 19h40 da última sexta-feira
O cometa passando pelo céu de Itaúnas às 19h40 da última sexta-feira Crédito: Vitor Nogueira
O fotógrafo capixaba Vitor Nogueira conseguiu, na noite da última sexta-feira (24), registrar a passagem do cometa Neowise pelo céu de Itaúnas, no litoral Norte do Estado. Ele fez a foto em cima das famosas dunas da Capital Nacional do Forró com uma máquina equipada com uma tele de 400mm, embora a imagem, segundo ele, tenha sido captada com zoom de 200mm.
“Depois de mais de 60 cliques às cegas, consegui fazer a foto do cometa C/2020 F3. É fraquinha, mas fica o registro”, comemorou Vitor em suas redes sociais. Ele explica que não está sendo possível ver o corpo celeste a olho nu. “Consegui fotografar em um único clique. Foi muito rápido, logo em seguida o cometa desapareceu”, descreve.
Três dias antes do registro histórico, Vitor e dois amigos já estavam tentando fotografar o Neowise, mas sem sucesso. Um deles, Rodrigo Damásio, pescador e apaixonado por Astronomia, utilizou um potente telescópio para ajudar o trabalho do colega fotógrafo.
No fim de semana, o trio, que também contou com o apoio do ornitólogo Frederico Pereira, voltou às dunas, mas não conseguiu ver o cometa. Entretanto, entre um clique e outro Vitor conseguiu fotografar a belíssima Via-Láctea.

COMETA SÓ PODERÁ SER VISTO DE NOVO DAQUI A 6,7  MIL ANOS

O cometa foi descoberto em março pela Nasa e só pode ser observado até esta quinta-feira (30). Segundo a agência espacial dos EUA, ele só voltará a ser visível na Terra daqui a 6,7 mil anos. O corpo celeste é um dos poucos, neste século, que podem ser vistos a olho nu. Sua passagem começou a ser observada no dia 3 de julho.
Do Sudeste, os primeiros registros foram conseguidos apenas na sexta-feira, dia do registro do cometa em Itaúnas. Na região, porém, o brilho está menos intenso e ele está mais perto do horizonte, o que dificulta a observação. Ainda assim, rendeu boas imagens por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, segundo o portal UOL.

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O cometa está aparecendo todos os dias logo após o pôr do sol, por volta das 18h30. É preciso olhar para a direção Noroeste, à direita de onde o sol se pôs, perto do horizonte. Para quem já é familiarizado com o céu noturno, o Neowise estará entre as constelações de Leão e da Ursa Maior, abaixo da Cabeleira da Berenice. Essas constelações não estarão visíveis a olho nu por aqui (a Ursa Maior é uma espécie de Cruzeiro do Sul do Hemisfério Norte), então é preciso usar um aplicativo para localizá-las.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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