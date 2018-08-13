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Capixaba fotografa o centro da Via Láctea e Marte em Marechal Floriano

Advogado Eduardo Menezes escolheu um cenário longe da poluição de luzes da cidade, na zona rural, e o resultado é de impressionar

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 14:14
Via Láctea vista de Marechal Floriano, ES Crédito: Eduardo Menezes
Parece um céu cinematográfico, desses que a gente só vê em filme, mas as imagens da Via Láctea foram feitas bem aqui, em solo capixaba: mais especificamente na zona rural de Marechal Floriano. O advogado Eduardo Menezes foi quem captou esse belo cenário.
Nas fotos é possível ver o planeta Marte e muitas estrelas. Eduardo fez as fotos no primeiro final de semana de julho, por volta das 21h. Ele postou o registro no próprio perfil no Instagram e recebeu muitos elogios dos seguidores.
"Eu usei uma câmera digital profissional e coloquei no modo de longa exposição. Para fazer uma foto dessas a câmera leva 30 segundos. O legal foi porque lá está longe da poluição de luzes da cidade, então dá para pegar bem as estrelas e os planetas. Na edição, eu realço mais a luz das estrelas e diminuo a luz externa, mas não há edição no sentido que colocar outro céu, ou incluir algo que não estava na cena. É só uma questão de contraste mesmo", comenta Eduardo Menezes, de 37 anos. 
Para saber, por exemplo, que esta luz vermelha que se destaca na imagem é realmente o planeta Marte, Eduardo usa um aplicativo de celular que aponta onde estão distribuídos as estrelas e planetas na Via Láctea.

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