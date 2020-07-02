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Coronavírus

Festival de Forró de Itaúnas é suspenso e preocupa comerciantes

Evento é um dos mais esperados do ano por comerciantes e empresários da região, que já sofrem com os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 19:29

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 19:29

Festival Nacional de Forró de Itaúnas
Festival Nacional de Forró de Itaúnas Crédito: Reprodução/ Facebook Fenfit
O Festival Nacional de Forró de Itaúnas, em Conceição da Barra, na região Norte do Espírito Santo, é um dos principais eventos do gênero no país. Em 19 edições, a festa atraiu grandes artistas e muitos turistas para o local. Mas em 2020, com a pandemia do novo coronavírus, o FENFIT foi adiado. Tristeza para os amantes do forró e também para os comerciantes e empresários da região, que já sofrem com os efeitos econômicos da pandemia.
OS 20 anos de evento ajudaram a colocar Itaúnas no cenário nacional. O festival acontece tradicionalmente no mês de julho e atrai visitantes de todo país e até de outras partes do mundo. Com isso, o evento é muito esperado pelos comerciantes e empresários da região.
Praia de Itaúnas, Parque Estadual de Itaúnas
Praia de Itaúnas, Parque Estadual de Itaúnas Crédito: Gabriel Lordêllo
Proprietário de uma pousada em Itaúnas, Éolo Mourão relata que a situação do turismo na região já estava comprometida desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Com essa paralisação, é um grande sacrifício. A maioria dos estabelecimentos de Itaúnas são voltados para o turismo. Desde o início da pandemia perdemos diversos feriados que têm um peso muito forte no faturamento anual e, agora, também perdemos o festival de forró, um evento consolidado. O impacto foi grande, lamentou o empresário.

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Sem turistas para o seu restaurante em Itaúnas, Berê Rangel precisou ofertar o serviço delivery para manter o negócio. Sobre o festival de forró, ela se enche de expectativa e esperança, mas já pensando no ano que vem.
Eu estou fazendo delivery em Linhares, e agora precisamos esperar que o evento do próximo ano venha com força e que a gente tenha força para superar tudo isso, contou.

EVENTO NAS REDES SOCIAIS

Apesar do cancelamento do festival, a organização planeja realizar lives na semana que aconteceria o evento, entre os dias 18 e 25 de julho.
Serão lives trazendo a história do forró, com participação de músicos, entrevistas e vídeos antigos do festival, contou a organizadora do evento, Juliana Matos.
Tronco que fica exposto na praça de Itaúnas, litoral norte do Espírito Santo
Praça de Itaúnas, litoral norte do Espírito Santo Crédito: Rosi de Oliveira
* Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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