Cometa Neowise visto no Reino Unido no dia 12 de julho de 2020 Crédito: Declan Deval

Your browser does not support the audio element. Com sorte, cometa e chuva de meteoros poderão ser vistos no ES

Nas últimas duas semanas, um cometa riscou o céu do Hemisfério Norte e rendeu belíssimas imagens. Agora, no final do mês, pode ser a vez de quem mora na outra metade do Planeta Terra de apreciar o fenômeno  mas, para isso, será necessário contar com um pouco de sorte.

De acordo com especialistas, o cometa Neowise está muito próximo da linha do horizonte e já começou a se afastar do Sol, o que tende a diminuir o brilho dele e, consequentemente, o tornar menos visível. No entanto, a observação ainda pode ocorrer em condições específicas.

"Em lugares extremamente escuros, há chances de vê-lo no Espírito Santo a olho nu, entre o domingo (26) e a terça-feira (28). O cometa vai estar a 15° de altura, na direção noroeste. O melhor horário é logo após o por do sol" Márcio Malacarne - Coordenador do observário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Cometa Neowise visto do espaço no último dia 3 de julho Crédito: Nasa, ISS Expedition 63

oportunidade única, já que a órbita do cometa Neowise em torno do Sol é muito grande. Segundo Apesar de considerar tímidas as chances de visualização, o especialista ressaltou que é uma, já que a órbita do cometa Neowise em torno do Sol é muito grande. Segundo informações divulgadas pela Nasa , ele só poderia ser visto novamente daqui a 6.800 anos.

Cometa Neowise Na tentativa de observar o cometa Neowise no céu do Espírito Santo, o observatório da Ufes tem prevista a realização de uma live para que as pessoas possam acompanhar o fenômeno das próprias casas. A transmissão está prevista para esse domingo (26), a partir das 18h. A confirmação acontecerá pelo site oficial ou pelas redes sociais. Live Sérgio Malacarne

CHUVA DE METEOROS À VISTA?

Também a depender de fatores imprevisíveis, é possível que os capixabas vejam uma espécie de chuva de meteoros na madrugada da próxima quarta-feira (29). "Se realmente a previsão se confirmar, esse surto duraria cerca de 1 hora e também poderia ser visto a olho nu, em lugares escuros", explicou Malacarne.

De acordo com o pesquisador, esse tipo de fenômeno é comum e não oferece riscos. Para observá-lo é necessário ficar de olho no alto do céu entre 1 hora ou 2 horas antes do nascer do Sol. "A maior chuva do ano está prevista para a madrugada do dia 14 de dezembro. Seriam centenas de meteoros por hora", adiantou.

Cometa Neowise visto na Califórnia durante a noite do último dia 16 de julho Crédito: Tom Masterson

COMETA E METEORO: ENTENDA A DIFERENÇA

Professor do departamento de física da Ufes e diretor técnico-científico do planetário da Vitória, Sérgio Bisch explicou a diferença entre os cometas e os meteoros: os primeiros são pedaços de rocha misturados com gelo; enquanto os segundos são pequenos fragmentos que atingem a atmosfera terrestre.

"Quando o cometa chega perto do Sol, o gelo sublima (passa diretamente para o estado gasoso) e gera o brilho da cauda. É comum que o cometa solte fragmentos. Se esses pequenos pedaços atingirem a órbita da Terra, temos um meteoro" Sérgio Bisch - Professor do departamento de física da Ufes e diretor técnico-científico do planetário de Vitória