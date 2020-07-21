Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Iluminando a noite

Com sorte, cometa e chuva de meteoros poderão ser vistos no ES

Para observar os fenômenos é necessário estar em lugares sem luminosidade; além de contar com céu limpo de nuvens e de uma 'boa vontade' da astronomia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 18:04

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:04

Cometa Neowise visto no Reino Unido no dia 12 de julho de 2020 Crédito: Declan Deval
Com sorte, cometa e chuva de meteoros poderão ser vistos no ES
Nas últimas duas semanas, um cometa riscou o céu do Hemisfério Norte e rendeu belíssimas imagens. Agora, no final do mês, pode ser a vez de quem mora na outra metade do Planeta Terra de apreciar o fenômeno  mas, para isso, será necessário contar com um pouco de sorte.
De acordo com especialistas, o cometa Neowise está muito próximo da linha do horizonte e já começou a se afastar do Sol, o que tende a diminuir o brilho dele e, consequentemente, o tornar menos visível. No entanto, a observação ainda pode ocorrer em condições específicas.
"Em lugares extremamente escuros, há chances de vê-lo no Espírito Santo a olho nu, entre o domingo (26) e a terça-feira (28). O cometa vai estar a 15° de altura, na direção noroeste. O melhor horário é logo após o por do sol"
Márcio Malacarne - Coordenador do observário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Coordenador do observatório da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Márcio Malacarne indicou a Região do Caparaó e os municípios de Ecoporanga e Mantenópolis como bons locais para a observação no Espírito Santo. "Na Grande Vitória, só com o uso de lunetas ou telescópios", afirmou.
Cometa Neowise visto do espaço no último dia 3 de julho
Cometa Neowise visto do espaço no último dia 3 de julho Crédito: Nasa, ISS Expedition 63
Apesar de considerar tímidas as chances de visualização, o especialista ressaltou que é uma oportunidade única, já que a órbita do cometa Neowise em torno do Sol é muito grande. Segundo informações divulgadas pela Nasa, ele só poderia ser visto novamente daqui a 6.800 anos.

Cometa Neowise

Na tentativa de observar o cometa Neowise no céu do Espírito Santo, o observatório da Ufes tem prevista a realização de uma live para que as pessoas possam acompanhar o fenômeno das próprias casas. A transmissão está prevista para esse domingo (26), a partir das 18h. A confirmação acontecerá pelo site oficial ou pelas redes sociais.

Live

Sérgio Malacarne

CHUVA DE METEOROS À VISTA?

Também a depender de fatores imprevisíveis, é possível que os capixabas vejam uma espécie de chuva de meteoros na madrugada da próxima quarta-feira (29). "Se realmente a previsão se confirmar, esse surto duraria cerca de 1 hora e também poderia ser visto a olho nu, em lugares escuros", explicou Malacarne.
De acordo com o pesquisador, esse tipo de fenômeno é comum e não oferece riscos. Para observá-lo é necessário ficar de olho no alto do céu entre 1 hora ou 2 horas antes do nascer do Sol. "A maior chuva do ano está prevista para a madrugada do dia 14 de dezembro. Seriam centenas de meteoros por hora", adiantou.
Cometa Neowise visto na Califórnia durante a noite do último dia 16 de julho Crédito: Tom Masterson

COMETA E METEORO: ENTENDA A DIFERENÇA

Professor do departamento de física da Ufes e diretor técnico-científico do planetário da Vitória, Sérgio Bisch explicou a diferença entre os cometas e os meteoros: os primeiros são pedaços de rocha misturados com gelo; enquanto os segundos são pequenos fragmentos que atingem a atmosfera terrestre.
"Quando o cometa chega perto do Sol, o gelo sublima (passa diretamente para o estado gasoso) e gera o brilho da cauda. É comum que o cometa solte fragmentos. Se esses pequenos pedaços atingirem a órbita da Terra, temos um meteoro"
Sérgio Bisch - Professor do departamento de física da Ufes e diretor técnico-científico do planetário de Vitória
Ainda de acordo ele, os dois corpos também se apresentam de maneiras distintas no céu. "O cometa é como se fosse uma estrela e aparece parado para nós. Já o meteoro é visto como um risco, que dura apenas uma fração de segundos", esclareceu. Popularmente, os meteoros são chamados de estrelas cadentes.

Veja Também

Fotojornalismo: Parque Pedra da Cebola é reaberto após 4 meses

Fotojornalismo: a busca dos pescadores pelo sustento em Vila Velha

Fotojornalismo: brilho da lua cheia chama a atenção e encanta no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados