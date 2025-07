Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: CNH para carro automático? PRF alerta para informação nas redes sociais!

No programa desta terça (22), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 22 de julho de 2025 às 09:24

No programa CBN Vitória desta terça (22), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! O destaque é o quadro Direção Segura. A inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Ana Carolina Cavalcanti, explica se a informação de que há uma CNH para carros automáticos é real ou não.>

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!>

